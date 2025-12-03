¿No revisas tus neumáticos en invierno? Esta es la multa que te pueden poner

Mantener los neumáticos en buen estado es fundamental para garantizar la seguridad en la carretera y no tener o provocar accidentes. Las ruedas son el único punto de contacto entre el vehículo y el asfalto, y si las llevas en mal estado te pueden poner una buena multa.

Revisar los neumáticos de tu coche / Getty Images

¿Cómo debes revisar tus neumáticos, según la DGT?

Debes asegurarte de que los neumáticos de tu vehículo están en buen estado, ya que son fundamentales para su correcto funcionamiento. Para no tener ningún imprevisto o accidente de tráfico, debes seguir estos consejos de la DGT para revisar las ruedas de tu vehículo:

Comprueba que la presión de cada neumático es la recomendada por el fabricante: Lo recomendable es que revises la presión de los neumáticos al menos una vez al mes , y la debes ajustar a la indicaba por el fabricante del vehículo. Recuerda revisar las presiones de los neumáticos en frío, porque si lo haces en caliente, la medición se desvirtúa.

Lo recomendable es que , y la debes ajustar a la indicaba por el fabricante del vehículo. Recuerda revisar las presiones de los neumáticos en frío, porque si lo haces en caliente, la medición se desvirtúa. Chequea la profundidad de la banda de rodadura (mínimo legal: 1,6 milímetros): Debes revisar los neumáticos de vez en cuando en busca de posibles grietas, cortes, deformaciones u objetos incrustados. Una rueda con defectos puede ser peligrosa durante un viaje largo en el que se circule a alta velocidad de forma continuada. Recuerda que, cuando te acercas al límite legal de 1,6 milímetros de profundidad de la banda de rodadura, la capacidad de evitar el aquaplaning se reduce y, además, está prohibido circular con menor profundidad, ya que te multarán .

Debes revisar los neumáticos de vez en cuando en busca de posibles grietas, cortes, deformaciones u objetos incrustados. durante un viaje largo en el que se circule a alta velocidad de forma continuada. Recuerda que, cuando te acercas al límite legal de 1,6 milímetros de profundidad de la banda de rodadura, . Inspecciona al menos una vez al mes los neumáticos o antes de hacer un viaje largo.

o antes de hacer un viaje largo. Lleva cadenas o neumáticos de invierno o todo tiempo en zonas de nieve, y circula con precaución.

Mecánico revisando los neumáticos de un vehículo / Getty Images

Las multas por llevar los neumáticos en mal estado

Si los neumáticos se encuentran en mal estado, los agentes de tráfico consideraran que el vehículo supone un peligro para la circulación y otros conductores, y te pararan. La multa por llevar los neumáticos en malas condiciones es de 200 euros por cada una de las ruedas. Es decir, 800 euros por los cuatro neumáticos.

Con el descenso de las temperaturas y el comienzo de las nevadas, debes llevar las cadenas en el coche. Si no las llevas cuando es obligatorio, te multarán con 200 euros. Además, debes tener en cuenta los tres motivos más comunes por los que pueden multarte por llevar los neumáticos del coche en mal estado: