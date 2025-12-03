QJ Fort 125N: el nuevo GT 125 que lo tiene (casi) todo

QJ Motor sigue ampliando su presencia en España con una oferta que no solo crece en número, sino también en calidad. El nuevo Fort 125N es el ejemplo perfecto de esta estrategia: un escúter gran turismo que combina tecnología, confort, diseño y un precio competitivo para atacar el corazón del segmento de los 125 cc.

La marca china, respaldada por una infraestructura de más de 6.000 empleados y una planta de producción de más de medio millón de metros cuadrados, refuerza su catálogo con un modelo que, tras una primera toma de contacto, las impresiones no podrían ser más prometedoras.

QJ Fort 125N / .

Funcional

Lo primero que llama la atención del Fort 12 N es su diseño imponente y funcional. Con un estilo claramente GT, está disponible en tres colores: negro, gris y rojo. Mecánicamente, el Fort 125N monta un motor monocilíndrico de 125 cc con refrigeración líquida, culata de 4 válvulas e inyección electrónica.

Ofrece 15 CV a 8.500 rpm y un par de 12 Nm a 8.250 rpm, accesible con carné B y tres años de antigüedad. Pero su punto diferenciador está en su sistema microhíbrido, que aprovecha el alternador para ofrecer un plus de potencia (entorno al 0,5 CV en arrancadas y aceleraciones, optimizando consumo y respuesta. Este sistema también permite incorporar un Start&Stop desconectable y gestionar distintos modos desde su pantalla TFT de siete con conectividad tipo mirroring, que reproduce la pantalla del teléfono móvil en el cuadro de instrumentos.

QJ Fort 125N / .

La parte ciclo también acompaña con una horquilla telescópica de 100 mm de recorrido delante y un doble amortiguador con ajuste en precarga detrás. Para la frenada, monta discos de 256 mm delante y 240 mm detrás, ambos con ABS de doble canal.

No falta el control de tracción (TCS), ni elementos de equipamiento top como sensor de presión de neumáticos (TPMS), iluminación full LED con intermitentes integrados, smart key, manetas regulables, retrovisores plegables, guantera con USB y una pantalla parabrisas regulable eléctricamente que eleva notablemente el confort en marcha.

QJ Fort 125N / .

La ergonomía también está muy cuidada. El asiento, situado a 780 mm del suelo, permite hacer pie fácilmente a usuarios de talla media. Bajo él encontramos uno de sus puntos más fuertes: un enorme compartimento con capacidad para dos cascos integrales, separado por un práctico organizador para mantener el equipaje en orden. Además, incluye una parrilla portabultos trasera preparada para instalar un baúl Shad, redondeando su carácter rutero.

Eficiente y suave

En marcha, el Fort 125N ofrece un comportamiento noble y predecible. El motor tiene la suficiente fuerza para moverse con soltura por ciudad y rondas de circunvalación, sin buscar sensaciones deportivas pero sí eficiencia y suavidad. Las suspensiones priorizan el confort y la protección aerodinámica es excelente gracias a la pantalla eléctrica. Su consumo homologado es de solo 2,6 l/100 km y su depósito de 11,7 litros asegura una gran autonomía. A esto se suma una instrumentación clara y completa, que facilita la gestión del sistema híbrido y del Start&Stop.

QJ Fort 125N / .

En el día a día, detalles como el arranque sin llave, los retrovisores plegables o las manetas regulables simplifican la rutina urbana. Eso sí, al tratarse de un escúter GT, no cuenta con plataforma plana, lo que obliga a salvar el túnel del chasis al subir. También se podrían revisar los acabados cromados o la estética de las manetas para dar una imagen más refinada o deportiva, pero hablamos de matices en un conjunto muy redondo; para gustos colores.

En definitiva, el QJ Fort 125N llega al mercado español con argumentos de peso para liderar su segmento. Y lo hace con un precio más que atractivo: 3.999 euros, que incluye matrícula y seguro gratis el primer año, además de una garantía oficial de 6 años, una cobertura inédita en su categoría.

QJ Fort 125N / .

Con estos ingredientes, el Fort 125N se convierte en una opción difícil de superar para quienes buscan un escúter GT completo, cómodo y con tecnología de última generación.