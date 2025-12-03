Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Plan España Auto 2030

Ayudas directas a la compra y más puntos de recarga: estas son las 25 medidas del Gobierno para impulsar el coche eléctrico

Se trata de un plan conjunto entre Gobierno y sector que busca reforzar la competitividad industrial, activar la demanda y asegurar una transición ordenada hacia la electromovilidad

Presentación del Plan España Auto 2030

Presentación del Plan España Auto 2030 / Eduardo Parra - Europa Press

Edgar Vivó

El Plan España Auto 2030 es la nueva hoja de ruta acordada entre el Gobierno y la industria automovilística para mantener a España como segundo fabricante europeo y acelerar la transición al vehículo eléctrico. Sobre la base del trabajo conjunto de Industria y Anfac, el documento fija 25 medidas agrupadas en cinco ejes –oferta, demanda, competitividad, infraestructura de recarga y nueva movilidad– con el objetivo de reforzar la industria, impulsar las ventas de coches electrificados y asegurar una transición ordenada del sector.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de presentación del Plan España Auto 2030

Las 6 medidas estrella para asegurar la oferta industrial

El primer bloque se dirige a blindar la capacidad productiva y atraer nuevos proyectos ligados al coche eléctrico y la batería.

  1. Programa de Crecimiento y Autonomía Estratégica. Es la medida central para la reindustrialización eléctrica: busca adjudicar nuevas plataformas de vehículos electrificados a las plantas españolas, reforzar la cadena de suministro desde la minería y el refino hasta las gigafactorías de baterías y componentes, y reducir la dependencia asiática.
  2. Nuevos PERTE VEC e impulso a la I+D+i. El plan mantiene y refuerza el PERTE VEC, al que se añaden 580 millones adicionales, y despliega el Plan Innovemos y las líneas PTAS para financiar proyectos de I+D colaborativa en baterías, electrónica, software y vehículo conectado, con el compromiso de simplificar trámites para que las ayudas lleguen a tiempo a la fábrica.
  3. Sello “Inversiones Bien Hechas”. Se crea una certificación estatal para dar seguridad jurídica y agilidad administrativa a la inversión extranjera que apueste por España, enviando un mensaje claro a grupos como Volkswagen, Stellantis, Renault o nuevos actores chinos: aquí las inversiones cuentan con reglas claras y estables.
  4. Plan de Choque en Talento y Productividad. El plan pone el foco en la formación en mecatrónica, software y nuevas tecnologías de automoción, con programas de FP dual y reciclaje profesional, y abre la puerta a medidas para mejorar el absentismo y la gestión de la incapacidad temporal.
  5. Energía competitiva para la industria. Se refuerza el reconocimiento de determinados procesos automotrices como electrointensivos y se impulsan incentivos fiscales para sustituir el gas por energías renovables –biogás, hidrógeno verde– en hornos de pintura, fundición y otros procesos críticos.
  6. Marco fiscal pro-innovación. El plan plantea equiparar las deducciones por Innovación Tecnológica a las de I+D, de forma que actualizar una línea de producción o digitalizar procesos tenga un premio fiscal similar al de un proyecto de investigación clásica.

Demanda y ayudas: del MOVES III al Plan Auto Plus

El gran cambio visible para el ciudadano está en las ayudas a la compra. El Plan España Auto 2030 da por agotado el modelo MOVES III y lo sustituye por un esquema más sencillo y centralizado.

  1. Ayudas directas con Plan Auto Plus. El nuevo Plan Auto Plus (Auto+) estará dotado con 400 millones de euros en 2026 y se aplicará directamente en el concesionario, sobre la factura, sin adelantos ni esperas de meses para cobrarla.
  2. Gestión centralizada y fondo único. Se crea un fondo estatal gestionado directamente por el Gobierno, que asume la tramitación y el pago, evitando el “código postal de la ayuda” que ha marcado al MOVES, con comunidades sin crédito y miles de clientes en lista de espera.
  3. Plataforma digital única. Las ayudas a la compra de coches eléctricos y a la instalación de puntos de recarga se canalizarán a través de una plataforma digital única, con información en tiempo real sobre fondos disponibles y estado de la solicitud.
  4. Nueva fiscalidad verde. El plan propone una revisión del sistema fiscal del automóvil para vincularlo más al uso y a las emisiones reales y menos a parámetros tradicionales, penalizando especialmente la circulación de vehículos muy antiguos y contaminantes.

Más puntos de recarga

El tercer bloque se centra en la infraestructura de recarga, uno de los frenos principales de la movilidad eléctrica en España.

  1. Plan Nacional de Despliegue. Se fija una planificación nacional de puntos de carga por provincias y corredores prioritarios, con objetivos anuales y coordinación a través del GTIRVE.
  2. Prioridad para zonas rurales y “zonas sombra”. Aquí entra en juego el nuevo MOVES Corredores, dotado con 300 millones de euros, destinado a desplegar puntos de recarga en tramos de carretera y áreas rurales donde hoy no hay oferta suficiente y la rentabilidad privada es limitada.
  3. Carga ultrarrápida en carreteras. El plan busca que las grandes vías cuenten con estaciones de 150–350 kW cada 50–100 kilómetros, de forma que viajar con un vehículo eléctrico resulte previsible y sin “miedo a la autonomía”.
  4. Agilización de licencias. Los puntos de alta potencia se declaran de utilidad pública, con el objetivo de reducir plazos de permisos urbanísticos y de conexión eléctrica, uno de los cuellos de botella que el sector denuncia desde hace años.

Nueva movilidad, economía circular y gobernanza del plan

La hoja de ruta no se queda solo en producción y ayudas. También pretende ordenar el nuevo ecosistema de movilidad y dar continuidad al seguimiento del plan.

  1. Armonización estatal de las ZBE. Se plantea un marco común para las Zonas de Bajas Emisiones que limite el caos normativo actual entre ciudades y facilite la planificación del usuario y de las flotas.
  2. Regulación del vehículo autónomo. España se dota de un marco legal para pruebas y despliegue de niveles 4 y 5, con la vista puesta en atraer proyectos piloto y centros de ingeniería ligados al vehículo conectado.
  3. Huella de carbono y pasaporte de batería. Se define un estándar para medir la huella de carbono de los vehículos y las baterías producidas en España, alineado con los requisitos europeos.
  4. Reciclaje de baterías. Se desarrollan normas de seguridad, responsabilidad y trazabilidad para plantas de reciclaje de celdas, módulos y componentes electrónicos.
  5. Segunda vida de baterías. El plan prevé incentivos para reutilizar baterías en aplicaciones estacionarias de almacenamiento energético, alargando su ciclo de vida y generando un nuevo negocio asociado.
  6. Mesa de gobernanza y comité de ejecución. Se crea una estructura de seguimiento con plenario, comisión ejecutiva, mesa territorial y grupos de trabajo específicos (I+D, demanda e infraestructura, nueva movilidad) que se reunirán de forma periódica para medir el avance de las 25 medidas y ajustar el rumbo.
  7. Apoyo a la minería estratégica. El plan identifica el litio y otros minerales críticos como piezas clave de la autonomía industrial y aboga por facilitar proyectos mineros y de refino bajo criterios de sostenibilidad.
  8. Digitalización de pymes proveedoras. Se activan fondos específicos para que los proveedores de niveles 2 y 3 puedan digitalizar procesos y adaptarse a las exigencias tecnológicas de los fabricantes.
  9. Conectividad 5G industrial. Se prioriza el despliegue de redes 5G en corredores logísticos e industriales vinculados a la automoción, clave para la logística just-in-time y el vehículo conectado.
  10. Atracción de centros de decisión y software. Se plantean incentivos para que las multinacionales sitúen en España no solo plantas, sino también sedes de ingeniería, software y decisión.
  11. Compra pública innovadora. La Administración se compromete a renovar progresivamente sus flotas con vehículos cero emisiones fabricados en España o en la UE, enviando una señal clara al mercado y ayudando a escalar volumen.

TEMAS

