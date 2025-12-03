Ola Källenius (Mercedes-Benz), reelegido presidente de ACEA para 2026

El Consejo de Administración de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha reelegido a Ola Källenius, CEO de Mercedes-Benz, para un segundo mandato como presidente de ACEA en 2026.

Al reflexionar sobre las prioridades de ACEA, Källenius afirmó: "Estamos firmemente convencidos de que los objetivos de descarbonización solo pueden lograrse si se combinan con una sólida agenda para la competitividad global y la resiliencia de la cadena de valor. Esto ha impulsado nuestro trabajo en 2025 y seguirá haciéndolo en 2026".

Un momento decisivo para la UE

Como es de esperar, la industria automotriz europea mantiene su pleno compromiso con la movilidad de cero emisiones y ha estado participando activamente en el diálogo estratégico con la Comisión Europea sobre el futuro de la industria automotriz en Europa.

El próximo paquete de propuestas legislativas (el "paquete automotriz"), que incluye la revisión de las normas de CO2 para turismos y furgonetas, la legislación sobre flotas corporativas ecológicas y el ómnibus automotriz, será un momento decisivo para que la UE adopte un curso más pragmático.

"La flexibilidad, la apertura tecnológica y las políticas específicas para turismos, furgonetas, camiones y autobuses siguen siendo esenciales para encauzar la transformación ecológica y la competitividad industrial de Europa", dijo Källenius. "Tenemos grandes expectativas, ya que hay mucho en juego".

Källenius fue reelegido presidente de ACEA durante la reunión de hoy de su Consejo de Administración, que está compuesto por los CEO de los 16 principales fabricantes europeos de turismos, furgonetas, camiones y autobuses. El presidente de ACEA es elegido anualmente por sus miembros para un mandato de un año, que puede renovarse una vez.