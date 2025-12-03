El Dacia Jogger sube de potencia y equipamiento, sin tocar el precio

El nuevo Dacia Jogger quiere seguir siendo el rey de las familias que valoran cada euro que gastan. La marca renueva su modelo de 7 plazas más accesible del mercado y lo hace con una jugada poco habitual en la industria: más potencia y más equipamiento, pero manteniendo el precio de acceso en 18.940 euros para la versión TCe 110 con acabado Essential. Con esta actualización, Dacia refuerza su fórmula de siempre, mucho coche por poco dinero.

Detalle de diseño del Dacia Jogger 2026 / Dacia

La gran novedad mecánica del Dacia Jogger 2026 es el motor hybrid 155, que sustituye al anterior hybrid 140. Este sistema híbrido ofrece ahora 155 CV y 170 Nm de par, asociado a una caja automática electrificada, y se convierte en la opción más completa de la gama, con etiqueta ECO y sello Made in Spain: el motor se fabrica en Valladolid y la caja de cambios en Sevilla. Según la marca, reduce en torno a un 10% el consumo y las emisiones respecto al híbrido anterior, algo clave para quien usa el coche a diario.

En ciudad, el Jogger hybrid 155 puede circular hasta un 80% del tiempo en modo eléctrico, y siempre arranca en modo 100% eléctrico, lo que suaviza la respuesta y recorta gasto en recorridos urbanos. Además, Dacia afina la estrategia de precio: esta nueva motorización ofrece 15 CV más, añade más equipamiento y, aun así, cuesta 500 euros menos que el antiguo hybrid 140 en Jogger. En España, se puede reservar desde 24.550 euros con acabado Expression, mientras que en la tabla de precios figura desde 24.450 euros en 5 plazas y 25.550 euros en 7 plazas.

El otro gran pilar de la gama es el nuevo Dacia Jogger Eco-G 120, la evolución del conocido bifuel gasolina/GLP. Pasa de 100 a 120 CV, mantiene la etiqueta ECO de la DGT y se posiciona como alternativa lógica para quien hace muchos kilómetros y quiere un coste por litro más contenido. Estará disponible en el primer trimestre de 2026, arrancando en el acabado Essential y también en Expression, lo que abre el abanico de acceso al GLP en la gama.

Detalle de diseño del Dacia Jogger 2026 / Dacia

Además, por primera vez, el Eco-G 120 se podrá combinar con una caja automática EDC de doble embrague y 6 relaciones en el acabado Extreme. Para reforzar su carácter rutero, el depósito de GLP crece hasta 48,8 litros (antes 40), lo que permite aumentar un 20% la autonomía en GLP y alcanzar hasta 1.480 km de autonomía total sumando GLP y gasolina.

Gama y precios del nuevo Dacia Jogger 2026

La gama del nuevo Dacia Jogger se estructura en tres acabados principales: Essential, Expression y Extreme. El motor TCe 110 de gasolina se mantiene como acceso a la gama, desde 18.940 euros en Essential. En Expression, el TCe 110 parte de 20.450 euros en 5 plazas y 21.450 euros en 7 plazas, lo que sigue colocándolo como uno de los vehículos familiares de 7 plazas más asequibles del mercado.

Interior del Dacia Jogger 2026 / Dacia

El escalón híbrido arranca con el hybrid 155 Expression, desde 24.450 euros en 5 plazas y 25.550 euros en 7 plazas, mientras que el tope de gama lo ocupa el Extreme hybrid 155, con 25.950 euros en configuración de 5 plazas y 26.950 euros en 7 plazas. Por su parte, las versiones Eco-G 120 y Eco-G 120 EDC figuran como “disponibles próximamente” en la lista de precios, a la espera de su llegada comercial durante 2026.

Dacia también anuncia condiciones especiales en su red de concesionarios durante el mes de diciembre, reforzando así el atractivo del lanzamiento para quienes estén pensando en cambiar de coche antes de final de año.

Más confort a bordo y conectividad

Dacia aprovecha esta renovación para mejorar la vida a bordo del Jogger. Hay cambios en el diseño interior y exterior, pero los más relevantes para el día a día son el nuevo volante más ergonómico y la introducción del mando E-Shifter en los motores hybrid 155 y Eco-G 120 EDC, que libera espacio y simplifica el manejo. En las versiones con cambio automático de GLP se añaden también levas tras el volante, pensadas para quien quiere mayor control en conducción dinámica o en descensos largos.

Dacia Jogger 2026 / Dacia

En el apartado multimedia, el nuevo Media Display incorpora una pantalla central de 10 pulgadas, con posibilidad de añadir navegación conectada mediante el sistema Media Nav Live. El acabado Extreme suma además un cargador inalámbrico por inducción para smartphones, un detalle cada vez más demandado. El cuadro de instrumentos es ahora digital de 7 pulgadas, con una interfaz revisada que mejora la lectura de la información y da un salto en percepción tecnológica.

En seguridad, el nuevo Dacia Jogger se actualiza para cumplir con las últimas normativas europeas. Estrena una frenada de emergencia asistida que funciona en entorno urbano y periurbano y es capaz de detectar vehículos, peatones, ciclistas y motos, además de un sistema de vigilancia del conductor que alerta en caso de fatiga o distracción. Son ayudas ya habituales en modelos más caros y que ahora llegan a este familiar asequible.

Un detalle curioso es el botón “My Safety”, pensado para simplificar la gestión de las ayudas a la conducción. Permite al conductor guardar una configuración favorita de asistentes y activarla rápidamente, sin tener que navegar por menús cada vez que arranca el coche.