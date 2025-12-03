Novedad
Los DS 3, DS 4 y DS 7 se visten de competición con el nuevo acabado Performance Line
La nueva serie especial Performance Line de DS Automobiles rinde homenaje a su monoplaza de Fórmula E con una imagen más deportiva
DS Automobiles abre pedidos de su nueva edición limitada Performance Line, una versión con diseño más deportivo y más equipamiento para los DS 3, DS 4 y DS 7. Se trata de un homenaje al monoplaza DS E-Tense FE25 de Fórmula E, con el que la marca lleva compitiendo desde 2015 y que ha servido como laboratorio de innovación eléctrica para mejorar la gama del constructor francés. Este acabado se posiciona por encima del nivel Pallas.
El diseño es uno de los grandes reclamos de esta Performance Line. Inspirada directamente en la estética del FE25 de Fórmula E, combina el negro brillante con detalles en dorado satinado en insignias, retrovisores, logos y llantas. Cada modelo aplica esta combinación de forma personalizada, reforzando su carácter exclusivo.
En el interior, el Alcantara se convierte en protagonista tanto en asientos como en paneles, con pespuntes decorativos y detalles únicos, como el logotipo “DS Performance Line” integrado en el salpicadero. Una presentación que busca transmitir elegancia, tecnología y deportividad.
A nivel de dotación, cada modelo parte con un equipamiento cerrado y generoso, que incluye asistencias a la conducción, sistemas multimedia avanzados y una configuración estética cuidada.
DS 3 Performance Line
El más compacto de la gama muestra su ADN deportivo con el emblema “DS Performance Line” en el capó, el “3” en dorado en el portón y retrovisores satinados. De serie incluye sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara 360, llantas negras de 17” con detalles dorados, asientos mixtos de tela y Alcantara, espejos electrocrómicos y climatización avanzada.
Motores disponibles:
- Híbrido 145 CV
- Eléctrico E-Tense 100%
Precios Francia (de momento no hay precios oficiales en España):
- Híbrido: 37.350 €
- Eléctrico: 43.200 €
DS 4 Performance Line
En el compacto premium de DS, el frontal toma inspiración directa del concept car DS E-Tense Performance, con una firma lumínica muy marcada. El acabado incluye llantas de 19", asientos y salpicadero en Alcantara, pedalera de aluminio y cristales traseros acústicos. Como novedad, integra el asistente por voz DS IRIS con ChatGPT, que ahora también ofrece noticias de actualidad mediante IA.
Motores disponibles:
- Eléctrico E-Tense 213 CV, hasta 450 km de autonomía WLTP
- Híbrido 145 CV
- Híbrido enchufable 225 CV
- Diésel BlueHDi 130
Precios Francia (de momento no hay precios oficiales en España):
- Híbrido: 40.100 €
- PHEV: 49.000 €
- Eléctrico: 48.190 €
- Diésel: 41.700 €
DS 7 Performance Line
El SUV grande de la casa apuesta por una imagen robusta y refinada. Recibe llantas negras de 19” con detalles dorados, parrilla específica, el logo “7” en dorado y una zaga diferenciada. El equipamiento incluye DS Drive Assist, cámara 360, portón eléctrico manos libres, cargador inalámbrico y tomas USB delanteras.
Motores disponibles:
- Diésel BlueHDi 130 Automático
Precio Francia (de momento no hay precios oficiales en España):
- Diésel: 52.650 €
Tecnología y deportividad
Más allá de su estética llamativa, esta serie limitada refuerza el vínculo entre la competición y el coche de calle, integrando soluciones como el sistema IRIS con IA conversacional o los ajustes de los propulsores E-Tense, heredados en parte de la experiencia de DS en Fórmula E. DS aprovecha este acabado para proyectar su transición hacia la electrificación total. De hecho, el DS 4 E-Tense ya ofrece 450 km de autonomía, y para 2025 llegará el nuevo DS 8, con hasta 750 km en su versión tope.
La DS Performance Line no es solo un cambio estético: aporta más equipamiento, un diseño más emocional y conecta el coche de calle con la experiencia de competición. Una fórmula que añade valor a modelos ya conocidos, sin disparar el precio y con disponibilidad en mecánicas térmicas, híbridas y eléctricas.
Para los amantes de la marca que buscan algo más que lo habitual, esta edición limitada supone una propuesta atractiva, elegante y bien resuelta.
- Sigifredo Ledesma invirtió en un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”
- Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' demandan a Atresmedia por explotación excesiva e indebida de la serie
- Custodio Pérez, el aceitunero convertido en fenómeno literario tras salir en 'La revuelta': 'No me creo superar a Dan Brown
- Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
- Los Mossos d'Esquadra detienen a un ocupante del gran asentamiento de Badalona que agredió a dos periodistas
- El Gobierno aplaza Verifactu hasta 2027 y da un respiro a más de 3,5 millones de pymes y autónomos
- Una avería en la red de distribución de agua de Barcelona deja sin suministro a vecinos de Sant Martí
- El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng