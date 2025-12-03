Los DS 3, DS 4 y DS 7 se visten de competición con el nuevo acabado Performance Line

DS Automobiles abre pedidos de su nueva edición limitada Performance Line, una versión con diseño más deportivo y más equipamiento para los DS 3, DS 4 y DS 7. Se trata de un homenaje al monoplaza DS E-Tense FE25 de Fórmula E, con el que la marca lleva compitiendo desde 2015 y que ha servido como laboratorio de innovación eléctrica para mejorar la gama del constructor francés. Este acabado se posiciona por encima del nivel Pallas.

El diseño es uno de los grandes reclamos de esta Performance Line. Inspirada directamente en la estética del FE25 de Fórmula E, combina el negro brillante con detalles en dorado satinado en insignias, retrovisores, logos y llantas. Cada modelo aplica esta combinación de forma personalizada, reforzando su carácter exclusivo.

En el interior, el Alcantara se convierte en protagonista tanto en asientos como en paneles, con pespuntes decorativos y detalles únicos, como el logotipo “DS Performance Line” integrado en el salpicadero. Una presentación que busca transmitir elegancia, tecnología y deportividad.

A nivel de dotación, cada modelo parte con un equipamiento cerrado y generoso, que incluye asistencias a la conducción, sistemas multimedia avanzados y una configuración estética cuidada.

DS 3 Performance Line

El más compacto de la gama muestra su ADN deportivo con el emblema “DS Performance Line” en el capó, el “3” en dorado en el portón y retrovisores satinados. De serie incluye sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara 360, llantas negras de 17” con detalles dorados, asientos mixtos de tela y Alcantara, espejos electrocrómicos y climatización avanzada.

DS 3 Performance Line / DS

DS 3 Performance Line / DS

Motores disponibles:

Híbrido 145 CV

Eléctrico E-Tense 100%

Precios Francia (de momento no hay precios oficiales en España):

Híbrido: 37.350 €

Eléctrico: 43.200 €

DS 4 Performance Line

En el compacto premium de DS, el frontal toma inspiración directa del concept car DS E-Tense Performance, con una firma lumínica muy marcada. El acabado incluye llantas de 19", asientos y salpicadero en Alcantara, pedalera de aluminio y cristales traseros acústicos. Como novedad, integra el asistente por voz DS IRIS con ChatGPT, que ahora también ofrece noticias de actualidad mediante IA.

DS 4 Performance Line / DS

Interior del DS 4 Performance Line / DS

Motores disponibles:

Eléctrico E-Tense 213 CV , hasta 450 km de autonomía WLTP

, hasta Híbrido 145 CV

Híbrido enchufable 225 CV

Diésel BlueHDi 130

Precios Francia (de momento no hay precios oficiales en España):

Híbrido: 40.100 €

PHEV: 49.000 €

Eléctrico: 48.190 €

Diésel: 41.700 €

DS 7 Performance Line

El SUV grande de la casa apuesta por una imagen robusta y refinada. Recibe llantas negras de 19” con detalles dorados, parrilla específica, el logo “7” en dorado y una zaga diferenciada. El equipamiento incluye DS Drive Assist, cámara 360, portón eléctrico manos libres, cargador inalámbrico y tomas USB delanteras.

DS 4 Performance Line / DS

DS 7 Performance Line / DS

Motores disponibles:

Diésel BlueHDi 130 Automático

Precio Francia (de momento no hay precios oficiales en España):

Diésel: 52.650 €

Tecnología y deportividad

Más allá de su estética llamativa, esta serie limitada refuerza el vínculo entre la competición y el coche de calle, integrando soluciones como el sistema IRIS con IA conversacional o los ajustes de los propulsores E-Tense, heredados en parte de la experiencia de DS en Fórmula E. DS aprovecha este acabado para proyectar su transición hacia la electrificación total. De hecho, el DS 4 E-Tense ya ofrece 450 km de autonomía, y para 2025 llegará el nuevo DS 8, con hasta 750 km en su versión tope.

La DS Performance Line no es solo un cambio estético: aporta más equipamiento, un diseño más emocional y conecta el coche de calle con la experiencia de competición. Una fórmula que añade valor a modelos ya conocidos, sin disparar el precio y con disponibilidad en mecánicas térmicas, híbridas y eléctricas.

Para los amantes de la marca que buscan algo más que lo habitual, esta edición limitada supone una propuesta atractiva, elegante y bien resuelta.