Los 10 errores más comunes de los conductores novel

Una vez conseguimos el carnet de conducir los conductores empezamos a acumular horas y distintas experiencias al volante. Sin embargo, no todas ellas son buenas, ya que muchas veces nos llevamos más de un susto cuando estamos en la carretera.

Por ello, los especialistas en Formación de Conductores de la Dirección General de Tráfico (DGT) han querido analizar estos errores propios de la falta de rodaje de los noveles, una etapa por la que todos pasamos y salimos. A continuación te contaremos cuáles son los más habituales.

El plazo de entrega del carnet de conducir está estandarizado para todos los procesos / Formaster

1.Manejo del volante

Los especialistas en Formación de Conductores señalan que uno de los errores habituales en conductores inexpertos -y también en muchos con experiencia- es la falta de soltura en el manejo del volante: sujetarlo de forma inadecuada, mover las manos incorrectamente y girar mal el volante.

Esto puede ocasionar una falta de control y pérdidas puntuales de dominio del vehículo en ciertas maniobras en las que es necesario mover el volante con rapidez y precisión, como giros, cambios de sentido o estacionamientos.

2.Falta de anticipación

La anticipación es la clave en la conducción y puede ser una carencia destacada de los conductores noveles. Conducir observando a ‘corta distancia’, es decir, con la vista inmediatamente delante del frontal del vehículo, sin saber qué ocurre dos coches más adelante, es un error que impide anticiparse a imprevistos en la vía, como detenciones, frenadas o desplazamientos laterales repentinos.

La anticipación es la clave en la conducción / Honda

3.Exceso de confianza

El exceso de confianza puede llevar a un conductor a creerse mejor de lo que realmente es, por lo que puede acabar cometiendo errores de conducción o realizar comportamientos peligrosos.

4.Indecisión

La falta de rodaje también puede manifestarse en momentos complicados como a la hora de tomar decisiones en la ejecución de maniobras como incorporaciones a autovías, adelantamientos o cambios de dirección en vías saturadas.

El exceso de confianza puede llevar a un conductor a creerse mejor de lo que realmente es / Archivo

5.Velocidad inadecuada

La habilidad de mantener una velocidad adaptada a las circunstancias del tráfico, así como para seleccionar la relación de marchas más conveniente, es fundamental para una conducción segura y eficiente, para todo tipo de conductor, ya sea inexperto o experimentado.

6.Distancia de seguridad

Se trata de una de las infracciones más comunes -y peligrosas- en todo tipo de conductores, no sólo novatos: circular sin guardar una distancia frontal de seguridad adecuada a la velocidad y a las circunstancias de la vía.

7.Distracciones

Los conductores noveles pueden ser propensos a las distracciones (y volvemos a insistir, no solamente ellos), sobre todo por el manejo del teléfono móvil. Pero atención, existen otras peligrosas fuentes de distracción, aunque en apariencia más inofensivas.

Los conductores noveles pueden ser propensos a las distracciones / Ford

8.Incumplimiento de las normas básicas

Los especialistas en Formación señalan tres normas de circulación fundamentales para la seguridad que todo tipo de conductores, ya sean novatos o expertos, incumplen con frecuencia:

Circular por el carril central y no por el derecho, en vías de tres o más carriles en el mismo sentido. Abandonar las glorietas desde uno de sus carriles interiores. No detenerse completamente ante una señal -vertical o pintada sobre el asfalto- de stop.

9.No conocer el vehículo

Aunque sea novel, el conductor debe sentarse al volante de su vehículo conociendo los mandos por completo, sabiendo dónde están y cómo activarlos cuando los necesita. Igualmente hay que conocer y saber cómo utilizar correctamente las ayudas electrónicas (ADAS) que equipa su coche.

10.Aparcamientos y rampas

La salida en rampa es otro de los momentos que los propios conductores destacan como especialmente complicado por el mismo motivo: el tacto para coordinar el uso de varios pedales en un coche de cambio manual y el estar pendiente del entorno que le rodea.