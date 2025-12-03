Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consejos

Los 10 errores más comunes de los conductores novel

La DGT ha querido enumerar cuáles son los fallos que más suelen cometer los conductores con poca experiencia

Coche de prácticas de una autoescuela.

Coche de prácticas de una autoescuela. / OPC / Eduardo Vicente

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una vez conseguimos el carnet de conducir los conductores empezamos a acumular horas y distintas experiencias al volante. Sin embargo, no todas ellas son buenas, ya que muchas veces nos llevamos más de un susto cuando estamos en la carretera.

Por ello, los  especialistas en Formación de Conductores de la Dirección General de Tráfico (DGT) han querido analizar estos errores propios de la falta de rodaje de los noveles, una etapa por la que todos pasamos y salimos. A continuación te contaremos cuáles son los más habituales.

El plazo de entrega del carnet de conducir está estandarizado para todos los procesos

El plazo de entrega del carnet de conducir está estandarizado para todos los procesos / Formaster

1.Manejo del volante

Los especialistas en Formación de Conductores señalan que uno de los errores habituales en conductores inexpertos -y también en muchos con experiencia- es la falta de soltura en el manejo del volante: sujetarlo de forma inadecuada, mover las manos incorrectamente y girar mal el volante. 

Esto puede ocasionar una falta de control y pérdidas puntuales de dominio del vehículo en ciertas maniobras en las que es necesario mover el volante con rapidez y precisión, como giros, cambios de sentido o estacionamientos.

2.Falta de anticipación

La anticipación es la clave en la conducción y puede ser una carencia destacada de los conductores noveles. Conducir observando a ‘corta distancia’, es decir, con la vista inmediatamente delante del frontal del vehículo, sin saber qué ocurre dos coches más adelante, es un error que impide anticiparse a imprevistos en la vía, como detenciones, frenadas o desplazamientos laterales repentinos

Honda Neomotor Coches Carreteras Conducir Viajar 1

La anticipación es la clave en la conducción / Honda

3.Exceso de confianza

El exceso de confianza puede llevar a un conductor a creerse mejor de lo que realmente es, por lo que puede acabar cometiendo errores de conducción o realizar comportamientos peligrosos

4.Indecisión

La falta de rodaje también puede manifestarse en momentos complicados como a la hora de tomar decisiones en la ejecución de maniobras como incorporaciones a autovías, adelantamientos o cambios de dirección en vías saturadas. 

Neomotor Coche Accidente Motos Circular Seguridad DGT

El exceso de confianza puede llevar a un conductor a creerse mejor de lo que realmente es / Archivo

5.Velocidad inadecuada

La habilidad de mantener una velocidad adaptada a las circunstancias del tráfico, así como para seleccionar la relación de marchas más conveniente, es fundamental para una conducción segura y eficiente, para todo tipo de conductor, ya sea inexperto o experimentado.

6.Distancia de seguridad

Se trata de una de las infracciones más comunes -y peligrosas- en todo tipo de conductores, no sólo novatos: circular sin guardar una distancia frontal de seguridad adecuada a la velocidad y a las circunstancias de la vía

7.Distracciones

Los conductores noveles pueden ser propensos a las distracciones (y volvemos a insistir, no solamente ellos), sobre todo por el manejo del teléfono móvil. Pero atención, existen otras peligrosas fuentes de distracción, aunque en apariencia más inofensivas. 

El Ford Puma Gen-E, ahora se puede conducir sin las manos en el volante

Los conductores noveles pueden ser propensos a las distracciones / Ford

8.Incumplimiento de las normas básicas

Los especialistas en Formación señalan tres normas de circulación fundamentales para la seguridad que todo tipo de conductores, ya sean novatos o expertos, incumplen con frecuencia: 

  1. Circular por el carril central y no por el derecho, en vías de tres o más carriles en el mismo sentido.
  2. Abandonar las glorietas desde uno de sus carriles interiores.
  3. No detenerse completamente ante una señal -vertical o pintada sobre el asfalto- de stop.

9.No conocer el vehículo

Aunque sea novel, el conductor debe sentarse al volante de su vehículo conociendo los mandos por completo, sabiendo dónde están y cómo activarlos cuando los necesita. Igualmente hay que conocer y saber cómo utilizar correctamente las ayudas electrónicas (ADAS) que equipa su coche. 

Noticias relacionadas y más

10.Aparcamientos y rampas

La salida en rampa es otro de los momentos que los propios conductores destacan como especialmente complicado por el mismo motivo: el tacto para coordinar el uso de varios pedales en un coche de cambio manual y el estar pendiente del entorno que le rodea.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigifredo Ledesma invirtió en un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”
  2. Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' demandan a Atresmedia por explotación excesiva e indebida de la serie
  3. Custodio Pérez, el aceitunero convertido en fenómeno literario tras salir en 'La revuelta': 'No me creo superar a Dan Brown
  4. Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
  5. Los Mossos d'Esquadra detienen a un ocupante del gran asentamiento de Badalona que agredió a dos periodistas
  6. El Gobierno aplaza Verifactu hasta 2027 y da un respiro a más de 3,5 millones de pymes y autónomos
  7. Una avería en la red de distribución de agua de Barcelona deja sin suministro a vecinos de Sant Martí
  8. El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng

El 'boom' de satélites ya reduce la visibilidad del telescopio Hubble y podría sesgar hasta el 96% de las imágenes de las misiones del futuro

El 'boom' de satélites ya reduce la visibilidad del telescopio Hubble y podría sesgar hasta el 96% de las imágenes de las misiones del futuro

Las cenas de grupo prenavideñas abarrotarán los restaurantes de Barcelona en cinco fechas punta

Las cenas de grupo prenavideñas abarrotarán los restaurantes de Barcelona en cinco fechas punta

Tarragona y el Ebro prevén superar el 80% de ocupación turística este puente de diciembre

Tarragona y el Ebro prevén superar el 80% de ocupación turística este puente de diciembre

Asesinada una mujer de 45 años tras ser agredida con arma blanca por un hombre en Toledo

Asesinada una mujer de 45 años tras ser agredida con arma blanca por un hombre en Toledo

DIRECTO PESTE PORCINA | Cerco extremo para exterminar a los jabalís en Collserola

DIRECTO PESTE PORCINA | Cerco extremo para exterminar a los jabalís en Collserola

La UB celebra sus 575 años de historia con un escape room gratuito

La UB celebra sus 575 años de historia con un escape room gratuito

Así es ‘Valor sentimental’, la gran favorita al Oscar internacional

Así es ‘Valor sentimental’, la gran favorita al Oscar internacional

El secador moldeador estilo Dyson más recomendado por los peluqueros está, hoy, por solo 49 euros

El secador moldeador estilo Dyson más recomendado por los peluqueros está, hoy, por solo 49 euros