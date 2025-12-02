Thule Palm, la nueva silla infantil para el coche con un respaldo alto y protección integral

Con la Thule Palm, la marca sueca entra de lleno en la categoría de sillas de coche infantiles y lo hace apostando fuerte por lo que más importa a las familias: seguridad, facilidad de uso y, sobre todo, comodidad real en cada trayecto.

Pensado para niños entre 100 y 150 cm de estatura, el Thule Palm está diseñado para cumplir con la normativa i-Size, aunque va más allá del mínimo exigido. Sus principales virtudes son: una estructura que favorece la postura erguida durante todo el viaje, un reposacabezas regulable en 15 posiciones y una espuma PUR de alta calidad que distribuye la presión para evitar molestias y movimientos incómodos, algo que sucede en otros elevadores, y que acaba comprometiendo la posición correcta del cinturón. Thule ha entendido que la seguridad empieza con la postura, y ha creado una base que ayuda a mantener a los niños correctamente sentados durante todo el trayecto. Y eso, más allá del confort, es clave para que los sistemas de protección realmente funcionen.

Entre sus puntos fuertes de esta sillita infantil, destaca el sistema de protección contra impactos laterales y traseros, con protectores extraíbles y un reposacabezas envolvente, diseñado para actuar de forma eficaz siempre que el cinturón esté bien colocado. Y para que ese ajuste sea fácil y fiable, el Palm incorpora unas guías intuitivas que permiten a los niños mayores colocarse el cinturón por sí mismos, siempre bajo supervisión.

Sillitas infantiles Thule Palm con un respaldo alto y protección integral / Thule

Además, se ofrece la opción de añadir un reposapiés Thule Palm (vendido por separado) que mejora aún más la experiencia al evitar la compresión de las piernas y favorecer la circulación, un punto a menudo descuidado en este tipo de productos.

La instalación también ha sido pensada para favorecer el confort. El anclaje ISOFIX mantiene el asiento en su sitio incluso cuando no está en uso, y el respaldo es reclinable para adaptarse mejor a la forma del asiento del coche.

La llegada del Thule Palm no es un movimiento aislado, sino parte de una estrategia más amplia: Thule ha lanzado una gama completa de sillas de coche infantiles, con modelos adaptados a cada etapa. Desde el Thule Maple, para bebés, pasando por el Thule Elm, orientado a niños pequeños, hasta este nuevo elevador con respaldo. Especial atención merece la Thule Elm RWF, que ha ganado la prestigiosa prueba del club alemán ADAC en su edición 05/2025.

Fundada en Suecia en 1942, Thule es una marca conocida por sus portaequipajes, portabicicletas y cochecitos, productos que combinan diseño escandinavo, funcionalidad y seguridad. Su desembarco en el mundo de las sillas de coche era solo cuestión de tiempo, y lo han hecho aplicando los mismos principios: materiales de calidad, ergonomía cuidada y soluciones pensadas para la vida real.