La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) ha publicado hoy los datos de las matriculaciones de vehículos registradas por las compañías de renting, al cierre de noviembre de 2025, que se cifran en 317.900 unidades, un 5,08% más que en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 302.543 vehículos.

En cuanto a los resultados del mercado total en España, las matriculaciones registran un incremento del 13,76%, con 1.243.344 unidades matriculadas a noviembre de 2025.

La inversión acumulada del renting crece un 7,50% y alcanza los 7.369 millones de euros / Neomotor

El renting sigue cobrando fuerza

El peso del renting en el total de las matriculaciones en el acumulado a noviembre de 2025 es del 25,57% mientras que, en el mismo periodo de 2024, era del 27,68%. El segmento de vehículos donde más representación tiene el renting es el de derivados, furgonetas y pick up, en el que el sector copa el 42,21% del mercado.

En noviembre, se han matriculado en el sector del renting 29.419 automóviles, frente a los 26.752 que se registraron en noviembre de 2024, es decir, un 9,97% más. De su lado, el mercado total ha aumentado un 11,63%, con 111.858 matriculaciones en el mes.

El citado mes, el renting ha supuesto el 52,86% del conjunto del canal de empresa, mientras que en noviembre de 2024 suponía el 50,72%.

En el acumulado, el renting tiene un peso en el canal de empresa del 48,84%, frente al 49,20% que registraba al cierre de noviembre de 2024.

El segmento de vehículos donde más representación tiene el renting es el de derivados, furgonetas y pick up / Agencias

La inversión total, realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de renting, a noviembre de 2025, ha alcanzado los 7.369 millones de euros, un 7,50% más que en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizó una inversión de 6.855 millones de euros. En noviembre se ha registrado una inversión de 707 millones de euros, un 16,52% más que en noviembre de 2024, cuando se invirtieron 607 millones de euros.

José-Martín Castro Acebes, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, comenta los datos: “El renting vuelve a demostrar su solidez y su capacidad inversora y renovadora en la movilidad del país. Con casi 317.900 vehículos matriculados en lo que va de año y una inversión que ya supera los 7.369 millones de euros, el sector prevé cerrar un ejercicio muy positivo. De cara al próximo ejercicio, el renting seguirá impulsando la incorporación de tecnologías más eficientes, especialmente en el ámbito de las energías alternativas”.

El peso del renting en el total de las matriculaciones en el acumulado a noviembre de 2025 es del 25,57% / Agencias

Marcas y modelos más matriculados

Las 10 marcas más matriculadas en renting en el canal de empresa, a noviembre de 2025, han representado el 68,32%, frente al 68,35% que coparon a noviembre de 2024. Se trata de Renault, Volkswagen, Peugeot, Toyota, BMW, Citroën, Seat, Mercedes, Ford y Skoda. Estas firmas han incrementado sus matriculaciones un 10,28% mientras el canal de empresa en renting crece un 10,33%.

En lo relativo a los 10 modelos más demandados en renting, a noviembre de 2025, han acaparado el 23,43% del total de vehículos matriculados en renting en el canal de empresas, mientras que, en ese periodo de 2024, supusieron el 18,06%.

Estos son los 10 modelos más demandados:

Citroën Berlingo Nissan Qashqai Renault Clio Ford Transit Peugeot 208 Volkswagen Tiguan Peugeot 2008 Renault Kangoo BMW X1 Seat Ibiza

Al cierre de noviembre de 2025, se han matriculado en renting 44.333 unidades de las distintas modalidades de electrificados (eléctrico puro, de autonomía extendida, híbrido enchufable gasolina e híbrido enchufable diésel), lo que supone el 13,95% del total de las matriculaciones en renting y un incremento del 66,35% en relación con 217.733 unidades matriculadas de electrificados en el total del mercado representan un 17,51% del total de matriculaciones. El peso que aporta el renting a las matriculaciones totales de electrificados es del 20,36%.

Por otro lado, los vehículos propulsados por energías alternativas (electrificados, híbridos, gas e hidrógeno) suponen, a noviembre de 2025, el 50,90% del total de las matriculaciones de renting, mientras que, en el mismo periodo de 2024, su penetración era del 37,60%. El renting tiene un peso en el total de matriculaciones de vehículos de energías alternativas del 22,75%.