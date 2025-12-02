El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng

¿Quién no recuerda su primer coche, ese que condujo nada más cumplir los 18 años? Solía ser el coche familiar, el antiguo de uno de los progenitores, el que se heredaba de algún tío o tía...

Santiago Quemada del Pino, con sus 18 años recién cumplidos, también estrena coche, pero quizás uno no tan habitual. Se trata de un Dongfeng BOX 100% eléctrico y el motivo es la nota que ha conseguido en las Pruebas de Acceso a la Universidad: un 14, ni más, ni menos.

Santiago es alumno del Colegio Retamar (Madrid) y uno de los tres estudiantes que consiguieron la nota perfecta en la PAU. Tras imponerse en la iniciativa BOXcellence 2025, ya circula con el vehículo que él mismo ha configurado: color, acabados y opciones.

El grado que ha comenzado Santiago es Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial (IMAT) en la Universidad Pontificia Comillas, un programa que combina matemáticas avanzadas, computación, ciencia de datos e IA, y que prepara a perfiles capaces de afrontar los desafíos tecnológicos del futuro.

Dongfeng BOX

El modelo con el que Santiago prácticamente estrena su carnet de conducir y su carrera universitaria es el Dongfeng BOX, es un urbano eléctrico de 95 CV, batería de 42,3 kWh y hasta 340 km de autonomía WLTP.

Su sistema de carga rápida permite pasar del 20% al 80% en media hora y su tecnología V2L puede alimentar dispositivos externos. En seguridad, cuenta con 14 sistemas ADAS de serie, entre ellos frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo o cámara 360º.

En el interior, Santiago va a disfrutar de asientos eléctricos calefactados y ventilados, climatizador, carga inalámbrica, faros adaptativos e iluminación ambiental configurable en 32 colores. Por fuera, techo flotante, puertas sin marco y llantas bicolor.

BOXcellence

La entrega del BOX a Santiago forma parte de BOXcellence, el programa con el que Dongfeng —distribuida en España por Caetano Automotive España Distribución— reconoce cada año al estudiante con mejor calificación en la PAU.

Santiago Quemada, reconocido con el premio BOXcellence / Dongfeng

Para la compañía, no es un simple premio: “Es un símbolo de la importancia que representa la educación para nosotros", explica el General Manager, Ignacio Román. "Estamos orgullosos de dar visibilidad al esfuerzo de los jóvenes, que son los verdaderos motores del cambio. La electrificación, representada con nuestro BOX, es también símbolo de ese cambio generacional que estamos encantados de presenciar”.

El año pasado, la iniciativa debutó con Marina Simón, estudiante de Ingeniería Aeroespacial en la UPV, quien también logró la nota máxima nacional. “Lo más emocionante fue ver que mi esfuerzo tenía una recompensa de tal nivel. Me sentí reconocida, y eso motiva muchísimo”, recuerda.

Con esta segunda edición, Dongfeng consolida un proyecto que va más allá de la movilidad: un reconocimiento público al talento académico y un impulso simbólico y práctico a quienes están llamados a liderar los retos tecnológicos del mañana.