El coche más vendido de España se renueva. ¿Qué cambios trae el nuevo Dacia Sandero?

Dacia no toca lo que funciona, pero sí lo mejora. Y el Sandero es su obra maestra: el coche más vendido en España desde hace más de una década, líder tanto en particulares como en el mercado general. Ahora, el modelo rumano se renueva con una actualización que pone el foco donde realmente importa, ofreciendo más potencia, más tecnología y una versión de GLP más eficiente, todo ello sin renunciar al precio más competitivo del mercado.

Nuevo Dacia sandero 2026 / Dacia

La gama de motorizaciones es una de las grandes novedades. El Sandero básico sigue estando disponible con el motor SCe 65, una opción sin pretensiones pero que permite acceder al coche nuevo por solo 13.490 euros. Por encima, el nuevo TCe 100 en el Sandero y el TCe 110 en el Stepway aportan un extra de potencia y mejor respuesta en el día a día. No hay cifras espectaculares ni promesas, solo lo necesario para que el coche gane prestaciones sin disparar el consumo.

Pero donde la gama brilla de verdad es con la nueva versión Eco-G 120, un motor bifuel de gasolina y GLP que gana 20 CV respecto al anterior, alcanza los 120 CV y mejora en todos los frentes. El depósito de GLP crece hasta los 49,6 litros, lo que permite una autonomía total de hasta 1.590 km combinando ambos carburantes. Una cifra difícil de igualar por cualquier rival, y aún más por ese precio.

Interior del nuevo Dacia sandero 2026 / Dacia

El GLP tiene además otra ventaja que no aparece en la ficha técnica, pero que cualquier conductor nota cada vez que pasa por una gasolinera: su precio rara vez supera el euro por litro, lo que convierte a esta versión en una de las más económicas del mercado tanto en compra como en uso diario. Y si a eso le sumamos que también se puede elegir con cambio automático EDC, la oferta se vuelve difícil de superar.

Más equipamiento y mejor diseño

A nivel estético, los cambios son sutiles pero efectivos. El Sandero incorpora una nueva calandra, una firma lumínica rediseñada y protecciones de Starkle que refuerzan su imagen robusta. A esto se suman dos nuevos colores en la gama: Amarillo Ámbar y Sandstone, que aportan un toque más personal al conjunto.

Cambio de marchas automático del nevo Dacia sandero 2026 / Dacia

El interior también gana en calidad percibida con nuevos tejidos, volante rediseñado y palanca E-Shifter, además de mejoras tecnológicas notables: pantalla central de 10 pulgadas, navegación conectada, cargador inalámbrico y un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas con una interfaz más intuitiva. No falta el ya conocido sistema YouClip, que permite anclar accesorios de forma modular, ni la garantía Dacia Zen de hasta 7 años, que da un plus de tranquilidad en este tipo de vehículos.

La nueva gama también cumple con los últimos requisitos europeos en materia de seguridad. Incluye de serie asistencias como la frenada automática de emergencia, con detección de peatones, ciclistas y motos, y el sistema de alerta de fatiga. Además, Dacia introduce el botón My Safety, que permite configurar y activar los sistemas de ayuda de forma rápida, sin tener que navegar por menús complejos.

Precio del nuevo Dacia Sandero 2026

Dacia sabe que su mayor fortaleza es ofrecer mucho por poco, y lo mantiene en el nuevo Sandero 2026, que arranca en 13.490 €, mientras que el Stepway parte desde 15.820 €. Las versiones GLP están disponibles desde 15.820 € en el Stepway y desde 16.440 € en el Sandero en acabado Journey. Las versiones con cambio automático EDC apenas suben el precio en unos cientos de euros, manteniéndose por debajo de los 20.000 € incluso en las versiones más completas.

Interior del nuevo Dacia sandero 2026 / Dacia

Para rematar, durante el mes de diciembre, la marca ofrecerá condiciones especiales en su red de concesionarios, una forma de celebrar esta renovación con promociones que pueden hacer aún más atractivo el salto al modelo 2026.