Alfa Romeo Giulia y Stelvio Quadrifoglio Collezione, dos obras de arte con motor y apellido

Un Quadrifoglio ya es, de por sí, un capricho para paladares exquisitos. Pero cuando Alfa Romeo decide encapsular esa esencia en una serie limitada de solo 63 unidades para todo el mundo, entramos en otro nivel. Apenas dos de esos coches llegarán a España. Y como suele ocurrir con las cosas hechas con alma, estas nuevas ediciones del Giulia y el Stelvio Quadrifoglio Collezione no son simplemente coches, son piezas de colección, certificadas como Instant Classic desde el momento en que abandonan la línea de montaje en Cassino.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Collezione / Alfa Romeo

La marca celebra con estas versiones una fecha muy concreta: 1963, el año en que el emblemático trébol de cuatro hojas —nacido en competición en los años 20— dio el salto de los circuitos a la carretera con el Giulia Ti Super. Aquel paso marcó el inicio de una nueva era para Alfa Romeo.

Lo primero que llama la atención de estos modelos es su pintura, porque cada modelo tiene una lectura propia del mítico Rosso Villa d’Este. Este color, inicialmente desarrollado para el 4C Concept, evoluciona aquí en dos variantes exclusivas: Rosso Collezione Giulia, más oscuro, casi negro en ciertas luces; y Rosso Collezione Stelvio, más brillante.

Interior dle Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Collezione / Alfa Romeo

El habitáculo está a la altura del envoltorio. Los asientos Sparco en cuero y Alcántara, el salpicadero tapizado en piel con costuras rojas, las puertas y túnel central en fibra de carbono expuesta, y una placa numerada que recuerda al conductor que está ante uno de los 63 elegidos. nEn el lado del pasajero, los acabados mantienen ese equilibrio entre tradición y tecnología. El centro del reposabrazos, por ejemplo, está también tapizado en cuero, subrayando el carácter artesanal de un coche que se construye como una pieza única.

520 CV que suenan como nunca

Bajo el capó, el conocido V6 biturbo de 2,9 litros entrega 520 CV y un sonido imponente. En esta edición viene de serie con el sistema de escape Akrapovic, que convierte cada aceleración en un acto ceremonial. El motor empuja michísimo y ayuda a esa conexión entre máquina y conductor que solo sabe ofrecer Alfa Romeo. Todo se potencia además con un sistema de frenos carbono-cerámicos, también incluido de serie, que incluye pinzas anodizadas bruñidas y la firma roja de Alfa Romeo.

Salida Akrapovic en los Alfa Romeo Giulia y Stelvio Quadrifoglio Collezione / Alfa Romeo

Estos Giulia y Stelvio Quadrifoglio Collezione son un tributo a todo lo que representa el Quadrifoglio: una mezcla de historia, diseño, prestaciones y ese toque inexplicable que solo tienen ciertos coches italianos. En un mercado donde cada vez hay más tecnología y menos alma, Alfa se permite recordar que los coches también pueden ser objetos de deseo.