El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró noviembre de 2025 con un total de 20.809 registros, lo que implica un crecimiento del 12,2% respecto a noviembre de 2024. En el acumulado anual, el crecimiento es del 10,3%, con un total de 246.346 unidades registradas.

Anesdor, Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, explica este crecimiento del sector de la moto: “La congestión urbana no para de crecer, más aún en estas fechas navideñas, por eso es indispensable aprovechar la contribución que la moto y los vehículos ligeros aportan en términos de descongestión del tráfico y reducción de emisiones, que no solo benefician a sus usuarios, sino a todo el sistema de movilidad”.

En noviembre, las marcas que más motos han vendido han sido Honda, con 3.797 unidades, Yamaha con 2.288 y Voge (1.797) A estas marcas les siguen Zontes (1.656), BMW (1.228), Kymco (888), Sym (868), Kawasaki (621), Qjmotor (538) y Piaggio (475). Estas son las 10 motos más vendidas en España durante el mes de noviembre de 2025:

Yamaha NMAX 125

La Yamaha NMax 125 / Yamaha

La Yamaha NMax 125 sigue siendo, un mes más, la moto más vendida en España, con 652 unidades matriculadas en noviembre. Su precio de partida es de 3.599 euros.

Honda PCX 125

La Honda PCX 125 / Honda

La Honda PCX 125 es la segunda moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 628 matriculaciones (9.169 en total). Su coste inicial es desde 3.499 euros.

Zontes 368 G

La Zontes 368 G / Zontes

La Zontes 368 G es la tercera moto más vendida en España durante noviembre con 479 unidades matriculadas (7.145 en total). Su precio de partida es desde 5.592 euros.

Sym Symphony 125

La SYM Symphony 125 / SYM

La SYM Symphony 125 es la cuarta moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 438 matriculaciones (5.835 en total). Su coste inicial es desde 2.299 euros.

BMW R 1300 RT

La BMW R 1300 RT / BMW

La BMW R 1300 RT es la quinta moto más vendida de España en el mes de noviembre con 384 matriculaciones (783 en total). Su precio es desde los 24.680 euros.

Voge 900 DSX

La Voge 900 DSX / Voge

La Voge 900 DSX es la sexta moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 382 unidades matriculadas (5.089 en total). Su precio de partida es desde los 9.192 euros.

Voge DS 800 Rally

La Voge DS 800 Rally / Voge

La Voge DS 800 Rally es la séptima moto más vendida en España en el mes de noviembre con 381 matriculaciones (1.043 en total). Su precio de partida es desde 7.888 euros.

Honda FORZA 125

La Honda Forza 125 / Honda

La Honda FORZA 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 343 unidades (5.024 en total). Su precio inicial es de 5.550 euros.

Yamaha X-MAX 125

La Yamaha X-MAX 125 / Yamaha

La Yamaha X-Max 125 es la novena moto más vendida en España en el mes de noviembre con 342 unidades (4.032 en total). Esta scooter se puede conseguir desde los 5.499 euros.

Honda ADV 350

La Honda ADV 350 / Honda

La Honda ADV 350 es la décima moto más vendida en España durante noviembre con 333 unidades matriculadas (4.401 en total). Su coste inicial es de 6.740 euros.