Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Motos

Estas son las 10 motos más vendidas en España durante el mes de noviembre de 2025

Noviembre cierra con un crecimiento en las matriculaciones de motocicletas y ciclomotores y te detallamos cuáles son los 10 motos superventas

La Yamaha NMAX 125, la moto más vendida en España durante noviembre

La Yamaha NMAX 125, la moto más vendida en España durante noviembre / Yamaha

Rubén Burillo

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró noviembre de 2025 con un total de 20.809 registros, lo que implica un crecimiento del 12,2% respecto a noviembre de 2024. En el acumulado anual, el crecimiento es del 10,3%, con un total de 246.346 unidades registradas.

Anesdor, Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, explica este crecimiento del sector de la moto:La congestión urbana no para de crecer, más aún en estas fechas navideñas, por eso es indispensable aprovechar la contribución que la moto y los vehículos ligeros aportan en términos de descongestión del tráfico y reducción de emisiones, que no solo benefician a sus usuarios, sino a todo el sistema de movilidad”.

En noviembre, las marcas que más motos han vendido han sido Honda, con 3.797 unidades, Yamaha con 2.288 y Voge (1.797) A estas marcas les siguen Zontes (1.656), BMW (1.228), Kymco (888), Sym (868), Kawasaki (621), Qjmotor (538) y Piaggio (475). Estas son las 10 motos más vendidas en España durante el mes de noviembre de 2025:

Yamaha NMAX 125

La Yamaha NMax 125 sigue siendo, un mes más, la moto más vendida en España, con 1.318 unidades matriculadas en octubre. Su precio de partida es de 3.599 euros.

La Yamaha NMax 125 / Yamaha

La Yamaha NMax 125 sigue siendo, un mes más, la moto más vendida en España, con 652 unidades matriculadas en noviembre. Su precio de partida es de 3.599 euros.

Honda PCX 125

La Honda PCX 125 es la segunda moto más vendida en España durante el mes de octubre con 930 matriculaciones. Su coste inicial es desde 3.499 euros.

La Honda PCX 125 / Honda

La Honda PCX 125 es la segunda moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 628 matriculaciones (9.169 en total). Su coste inicial es desde 3.499 euros.

Zontes 368 G

La Zontes 368 G es la tercera moto más vendida en España durante octubre con 865 unidades matriculadas. Su precio de partida es desde 5.592 euros.

La Zontes 368 G / Zontes

La Zontes 368 G es la tercera moto más vendida en España durante noviembre con 479 unidades matriculadas (7.145 en total). Su precio de partida es desde 5.592 euros.

Sym Symphony 125

La SYM Symphony 125 es la cuarta moto más vendida en España durante el mes de octubre con 755 matriculaciones. Su coste inicial es desde 2.299 euros.

La SYM Symphony 125 / SYM

La SYM Symphony 125 es la cuarta moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 438 matriculaciones (5.835 en total). Su coste inicial es desde 2.299 euros.

BMW R 1300 RT

La BMW R 1300 RT

La BMW R 1300 RT / BMW

La BMW R 1300 RT es la quinta moto más vendida de España en el mes de noviembre con 384 matriculaciones (783 en total). Su precio es desde los 24.680 euros.

Voge 900 DSX

La Voge 900 DSX

La Voge 900 DSX / Voge

La Voge 900 DSX es la sexta moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 382 unidades matriculadas (5.089 en total). Su precio de partida es desde los 9.192 euros.

Voge DS 800 Rally

La Voge DS 800 Rally

La Voge DS 800 Rally / Voge

La Voge DS 800 Rally es la séptima moto más vendida en España en el mes de noviembre con 381 matriculaciones (1.043 en total). Su precio de partida es desde 7.888 euros.

Honda FORZA 125

La Honda Forza 125 es la quinta moto más vendida en España durante octubre con 460 unidades matriculadas. Su precio de partida es desde 5.550 euros.

La Honda Forza 125 / Honda

La Honda FORZA 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 343 unidades (5.024 en total). Su precio inicial es de 5.550 euros.

Yamaha X-MAX 125

La Yamaha X-MAX 125

La Yamaha X-MAX 125 / Yamaha

La Yamaha X-Max 125 es la novena moto más vendida en España en el mes de noviembre con 342 unidades (4.032 en total). Esta scooter se puede conseguir desde los 5.499 euros.

Noticias relacionadas y más

Honda ADV 350

La Honda ADV 350

La Honda ADV 350 / Honda

La Honda ADV 350 es la décima moto más vendida en España durante noviembre con 333 unidades matriculadas (4.401 en total). Su coste inicial es de 6.740 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La presión por las notas dispara ya la ansiedad en 2º de bachillerato: 'Quiero acabar la 'sele' y no volver a abrir un libro en mi vida
  2. Sigifredo Ledesma invirtió en un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”
  3. La albañilería se queda sin relevo generacional pese al aumento de sueldos: 'Para encontrar un especialista hay que pagarle 2.500 euros
  4. Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión
  5. Sabadell y Terrassa empezarán a multar por las ZBE a partir del lunes 1 de diciembre tras una fase sin sanciones
  6. Daniel Bjarnason, director de la London Symphony Orchestra en 'Lux', sobre Rosalía: 'Tiene capacidad para crear nuevos mundos
  7. Más de 300 subinspectores de los Mossos no acudirán al trabajo este miércoles
  8. El catalán acomplejado

Hacienda aplaza Verifactu hasta 2027 dando un respiro a más de 3,5 millones de pymes y autónomos

Hacienda aplaza Verifactu hasta 2027 dando un respiro a más de 3,5 millones de pymes y autónomos

Zara reaparece en Rusia a través de una cadena local pese a la salida oficial de Inditex

Zara reaparece en Rusia a través de una cadena local pese a la salida oficial de Inditex

Las claves del nuevo guiño de Sánchez a Junts: ayudas a propietarios por impago o balanzas fiscales

Las claves del nuevo guiño de Sánchez a Junts: ayudas a propietarios por impago o balanzas fiscales

La Generalitat sacará 542 plazas adicionales de funcionario este año, la mitad de ellas de Bombers

La Generalitat sacará 542 plazas adicionales de funcionario este año, la mitad de ellas de Bombers

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

El precio del euríbor hoy, 2 de diciembre: segundo traspié consecutivo de la semana

El precio del euríbor hoy, 2 de diciembre: segundo traspié consecutivo de la semana

Barcelona, l'escenari de Nadal

Denunciado por apuntar con un láser modificado a aeronaves y a personas en Agoncillo

Denunciado por apuntar con un láser modificado a aeronaves y a personas en Agoncillo