El nuevo Mazda CX-5 2025 llega con Google integrado y mucha más tecnología

Mazda pone al día uno de sus modelos más importantes con un salto tecnológico decisivo que mejora la conectividad, seguridad y experiencia digital a bordo. El nuevo Mazda CX-5 2025 no solo estrena una imagen más refinada y moderna, sino que debuta con tres grandes novedades que marcan un antes y un después en la gama: una nueva arquitectura electrónica, un interfaz hombre-máquina (HMI) completamente renovado y, por primera vez en la marca, Google integrado de serie.

Interior del Mazda CX-5 / Mazda

Mazda ha desarrollado una nueva plataforma electrónica denominada Mazda E/E Architecture+ (EEA+), que sirve de base para este CX-5 y será clave en futuros modelos dela marca. Esta base tecnológica, el nuevo CX-5 permite actualizaciones de software vía OTA, mejora la gestión de los asistentes a la conducción y abre la puerta a funciones que podrán activarse o actualizarse tras la compra.

Uno de los puntos más trabajados en esta renovación es la interfaz hombre-máquina, diseñada para que el conductor mantenga la atención en la carretera. El nuevo sistema combina una gran pantalla central táctil –de 12,9 o 15,6 pulgadas según versión– con controles físicos para las funciones principales. Esto reduce la dependencia del menú digital para tareas esenciales y minimiza las distracciones. La distribución de los mandos sigue un patrón intuitivo, con los más usados situados en la parte superior y visibles en todo momento.

El cuadro de instrumentos también se actualiza: ahora es 100% digital con 10,25 pulgadas, y el head-up display, disponible desde el acabado Centre-Line, crece en tamaño y proyección para facilitar aún más la lectura sin desviar la vista de la carretera. Además, se incorporan nuevos mandos capacitivos en el volante y un sistema de reconocimiento por voz mejorado, capaz de controlar funciones clave sin necesidad de soltar el volante.

Google llega a Mazda

Por primera vez en la marca, el nuevo Mazda CX-5 incorpora Google integrado de serie en toda la gama. Esto incluye Google Maps, Google Assistant y Google Play, que estarán disponibles de forma gratuita durante un periodo de prueba. Posteriormente, será necesario suscribirse, aunque seguirán disponibles mediante smartphone compatible.

Esto permite controlar funciones como la climatización, la navegación o la búsqueda de destinos con comandos de voz naturales, de forma conversacional. Más adelante, Mazda actualizará el sistema con Google Gemini, el nuevo asistente de inteligencia artificial de la compañía estadounidense, que estará disponible desde la entrega o a través de una actualización de software.

A este ecosistema se suman compatibilidades ya conocidas como Apple CarPlay, Android Auto y la app MyMazda, además de un sistema de audio opcional Bose con 12 altavoces que completa la experiencia a bordo.

Aunque el gran cambio está en el interior, el exterior del nuevo CX-5 también evoluciona. Mazda sigue afinando su lenguaje Kodo Design, con una silueta más proporcionada, una presencia más marcada y detalles de diseño que realzan su elegancia sin perder el estilo sobrio que caracteriza a la marca.

Bajo el capó, el CX-5 2025 estará disponible con el motor de gasolina 2.5 e-Skyactiv G, asociado a la tecnología Mazda M Hybrid, un sistema de hibridación ligera que mejora la eficiencia sin renunciar a buenas prestaciones. Se ofrecerán versiones con tracción delantera (FWD) y total (AWD), con consumos homologados entre 7,0 y 7,5 l/100 km y emisiones de CO₂ que se sitúan entre 157 y 169 g/km según configuración.

Precio del nuevo Mazda CX-5

El nuevo Mazda CX-5 llegará a los concesionarios europeos a partir de diciembre de 2025, con un precio de partida de unos 32.560 euros, tomando como referencia el mercado polaco (139.900 zlotys). Esta cifra puede variar según país e impuestos aplicables.