El nuevo Lexus ES llega al rescate de las berlinas

El nuevo Lexus ES desembarca en nuestro mercado con una propuesta donde el diseño futurista, la calidad de materiales y un sistema híbrido completamente renovado buscan consolidar su posición en el segmento premium. La octava generación del modelo introduce avances significativos en confort, conectividad, eficiencia y asistentes de conducción.

Lexus ES 2026 / Jeroen Peeters

Lexus ha concebido el nuevo ES bajo el concepto Clean Tech x Elegance, una filosofía de diseño que apuesta por superficies minimalistas, proporciones equilibradas y una presencia visual más marcada. El frontal adopta un capó amplio con la característica forma de doble punta de flecha que se proyecta hasta los extremos del paragolpes, generando una identidad reconocible y moderna.

De perfil, el modelo destaca por líneas limpias y por la integración de los nuevos tiradores enrasados. Toda la gama incorpora de serie un techo solar panorámico entre los pilares A y B, practicable y con protección UV, lo que incrementa la luminosidad del habitáculo y añade un matiz adicional de sofisticación. El conjunto se completa con la nueva Lexus Signature Lamp, una firma luminosa delantera en doble L, y con una banda trasera continua que incorpora el logotipo iluminado de la marca.

Lexus ES 2026 / Jeroen Peeters

En el interior, Lexus ha reforzado la sensación de lujo mediante materiales de alta calidad y nuevas soluciones ergonómicas pensadas para maximizar el confort de todos los ocupantes. El habitáculo puede equiparse con asientos traseros reclinables y con una configuración tipo otomano detrás del pasajero delantero, que incorpora una función de plegado para liberar aún más espacio para las piernas.

El equipo de sonido Mark Levinson 3D, con hasta 17 altavoces, eleva la experiencia acústica a un nivel superior, lo que contribuye a crear un entorno inmersivo. Complementa al conjunto el nuevo Lexus Digital Cockpit, un cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas con gráficos exclusivos y una posición más baja que facilita su lectura en cualquier condición de conducción. Una de las grandes innovaciones de esta generación son los mandos Lexus Invisible Tech, integrados en el salpicadero y visibles únicamente cuando el vehículo está en funcionamiento.

El salto tecnológico del nuevo ES se consolida con el Lexus Advanced, un sistema multimedia sobre una pantalla táctil de 14 pulgadas con el que la marca estrena la plataforma ARENE, desarrollada internamente. El sistema mejora la fluidez de uso, la rapidez de respuesta y la claridad de los menús.

Interior del Lexus ES 2026 / Jeroen Peeters

Admite actualizaciones OTA periódicas, lo que garantiza una mejora continua de las funciones y el acceso a nuevos servicios. La aplicación Lexus Link+ amplía esta experiencia digital permitiendo personalizar la conectividad del vehículo y gestionar sus funcionalidades a distancia.

Oferta mecánica del nuevo Lexus ES

Lexus apuesta por una estrategia multitecnológica con tres variantes. El ES 300h incorpora un sistema híbrido de sexta generación, compuesto por un motor de 2.5 litros y cuatro cilindros que desarrolla 201 CV (148 kW). El conjunto puede configurarse con tracción delantera o total, y la batería optimizada reduce su volumen para mejorar el espacio en las plazas traseras.

Lexus ES 2026 / Jeroen Peeters

La gama eléctrica se compone del ES 350e, que entrega 224 CV (165 kW), y del ES 500e, con 343 CV (252 kW) y tracción total. La autonomía es de al menos 530 km WLTP, con potencias de carga de 150 kW en corriente continua y 22 kW en alterna, y tiempos aproximados de 30 minutos del 10 al 80% en carga rápida.

Seguridad de última generación

El nuevo ES incorpora la última versión del Lexus Safety System+ 4, que agrupa funciones mejoradas. El control de crucero adaptativo ahora utiliza datos cartográficos para anticipar su respuesta en zonas de stop, rotondas o peajes, y adapta la velocidad en función de las condiciones meteorológicas. El sistema de precolisión amplía su cobertura para detectar un mayor número de escenarios, incluidos patinetes y elementos de infraestructura vial.

Interior del Lexus ES 2026 / Jeroen Peeters

El sistema de reconocimiento facial monitoriza el estado del conductor y, en situaciones extremas, puede incluso detener el vehículo de forma segura dentro del carril y contactar con los servicios de emergencia.

Anticipo del futuro de la marca

El nuevo Lexus ES llega para reforzar la identidad de la firma japonesa en un momento clave para la electrificación. Su diseño futurista, el refinamiento del habitáculo, la calidad de los materiales y un enfoque tecnológico avanzado lo sitúan como un modelo de referencia dentro del segmento de las berlinas ejecutivas. La incorporación del nuevo sistema híbrido y de sus dos variantes eléctricas ofrece una respuesta amplia a diferentes perfiles de usuario, manteniendo el sello de fiabilidad característico de Lexus.

La preventa de los Lexus ES 300h, ES 350e y ES 500e comenzará en diciembre de 2025, con un precio de partida en el acabado Signature —tanto para la versión híbrida como para la eléctrica— de 56.900 €.