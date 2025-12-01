El mercado automovilístico español supera las ventas de 2024 a falta de un mes para el cierre del año

El penúltimo mes del año confirma la tendencia positiva que el 2025 ha marcado en el mercado automovilístico. Con un crecimiento del 12,91% y 94.124 unidades vendidas, noviembre acaba como un buen mes para el sector.

Y, con este, también se alcanza una buena cifra en el acumulado del año, en el que ya van 1.045.638 turismos matriculados (sin contar furgonetas, camiones y similares), un dato que representa un aumento del 14,7% respecto al anterior 2024.

Los particulares lideran

También es positivo el canal de venta que ha liderado el mes y que va también cabeza del año, según los datos compartidos por Ideauto. Los particulares han sido los que más turismos nuevos han comprado: 49.348 en noviembre, con un aumento del 19,1% respecto al mismo mes del año pasado, y casi medio millón a lo largo de 2025, lo que representa un crecimiento del 20% respecto a 2024.

Les siguen las empresas, que crecen en ambos periodos, y, por último, las alquiladoras, que en este mes han dejado de comprar un 32,5% de turismos nuevos para sus flotas. También es de destacar el aumento generalizado de los turismos destinados al renting: con 23.545 unidades matriculadas para este fin en noviembre, esta modalidad de alquiler a largo plazo ya ha crecido un 4,1% a lo largo de 2025, unos datos que confirman el asientamiento del renting en nuestro país.

Los híbridos siguen siendo los favoritos

Respecto a los tipos de motorización, una vez más se confirma la preferencia por los motores híbridos tradicionales, que acumulan el 43,6% del mercado en noviembre. El diésel vuelve a ser el último entre los favoritos y, aunque la gasolina se confirma como segunda opción de compra, sigue acumulando caídas en las ventas de este año.

En este sentido, cabe destacar el creciente gusto de los españoles por los motores híbridos enchufables, que en lo que va de 2025 han mejorado un 113% sus cifras de ventas; los eléctricos, que hacen lo propio en un 86,2%; y los motores de gas, que crecen un 80% en comparación con 2024.

Por último, cabe destacar que este año en España las camionetas tipo pick-up están ganando adeptos, con un crecimiento acumulado del 28,7% en comparación con el año pasado. El mercado de las furgonetas también crece, como también lo hace el sector de los comerciales ligeros en general, al contrario que el mercado de los vehículos industriales, que cae un 6,2% en 2025.