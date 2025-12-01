HVR Energy instalará 75 “hidrolineras” en España de aquí a 2030

En la actualidad, solo hay tres coches con tecnología de pila de combustible, comúnmente conocidos como coches de hidrógeno, en el mundo. Y en España solo se comercializan dos de ellos: el Hyundai Nexo y el Toyota Mirai

Estos vehículos representan el 0,018% del parque automovilístico mundial, una cifra que deja clara la baja implementación de este tipo de tecnología. En total, son casi 30.230.000 unidades.

Hyundai Nexo de Hidrógeno / Hyundai

Un combustible complicado

Sin embargo, a pesar de existir tan pocos vehículos de este tipo, sigue habiendo empresas que apuestan por este tipo de combustible, como es el caso de HVR Energy, quien presentó la semana pasada en Coslada (Madrid) su estación ACTIVA, la instalación de hidrógeno más avanzada del panorama nacional y la primera diseñada específicamente para cumplir todos los requisitos técnicos del reglamento europeo AFIR, incluidos 350 y 700 bar, suministro continuo y capacidad de operar 24 horas al día.

La compañía ha confirmado además que, con su plan de despliegue, cubrirá el 96% de las hidrolineras mínimas exigidas por Europa para 2030, convirtiéndose en el actor principal del futuro ecosistema de hidrógeno para movilidad en España.

El precio, unos de los principales problemas

Pese a las grandes ventajas de este combustible, que se encuentra de manera natural y es fuente de energía limpia y renovable, el hidrógeno todavía se enfrenta a muchos problemas por resolver, sobre todo en cuanto a la movilidad.

En primer lugar, la estructura de recarga o repostaje todavía es muy insuficiente. En España hay 8 estaciones de hidrógeno públicas, 12 privadas y 12 más en construcción.

Por otro lado, en relación con el primer punto, la tecnología todavía está en desarrollo, más aún en España. Bien es cierto que nuestro país lidera el desarrollo de hidrógeno verde en Europa, pero la inversión para la construcción de estaciones de hidrógeno es elevada y el transporte de este combustible es muy complicado, debido a su baja densidad y su alta inflamabilidad. Y aquí es donde entra HVR Energy.

Santiago Ramas, director general de HVR Energy. / Sergio Cardena

Una tecnología que cambia las reglas del juego

La clave del modelo de HVR Energy está en su sistema de compresión externa y distribución mediante módulos independientes. Esta innovación permite reducir el CAPEX un 75% y el OPEX un 85%. Por otro lado, facilitará la puesta en marcha de las instalaciones en solo seis meses, y la integración en estaciones existentes sin obras complejas.

La solución ACTIVA incorpora compresor de alta presión compatible con repostaje a 700 bar, lo que habilita autonomías reales de hasta 500 km en turismos de pila de combustible y suministro estable para flotas logísticas.

La compañía cuenta con un ambicioso plan de despliegue de hidrolineras, que le llevarán a disponer de hasta 75 para 2030. El despliegue sería progresivo contando con 5 estaciones en 2026, 25 en 2027, y 55 en 2028.