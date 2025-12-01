La DGT avisa sobre los principales riesgos al volante de las furgonetas

Estamos en uno de los periodos en los que más se utilizan las furgonetas, ya que el pasado 28 de noviembre fue el Black Friday, día de grandes descuentos y rebajas, y entramos en diciembre que es cuando se hacen la mayoría de las compras navideñas. La DGT avisa sobre los principales riesgos cuando vas al volante de las furgonetas para que no tengas ningún accidente de tráfico.

La Dirección General de Tráfico presentó una nueva campaña de control que estuvo activa desde el lunes 24 hasta el domingo 30 de noviembre, centrada en las furgonetas. La Guardia Civil y las Policías Locales establecieron controles en todo tipo de carreteras, especialmente en las convencionales, ya que son las que mayor índice de siniestralidad registran, y en las zonas próximas a centros comerciales, polígonos industriales y lugares de carga y descarga.

Las furgonetas representan el 7,6% del parque nacional con 2,7 millones de vehículos. En 2024, las furgonetas estuvieron involucradas en 9.548 siniestros de tráfico con víctimas en los que fallecieron 223 personas (de las cuales 89 eran ocupantes de furgonetas y 134 ocupantes de otros vehículos o peatones implicados en dichos accidentes) y 217 ocupantes de furgonetas resultaron heridos hospitalizados.

En la anterior campaña realizada a finales de 2023, se llevaron a cabo más de 130.000 controles en los que se detectaron 8.000 deficiencias en las condiciones técnicas de los vehículos. 500 circulaban sin la ITV en vigor, 250 sin el seguro y 1.800 furgonetas superaban el límite de velocidad establecido.

Los principales riesgos que esconden al volante las furgonetas

Con el carné tipo B podrás conducir furgonetas cuyo Peso Máximo Autorizado (MMA) no supere los 3.500 kilos y el número de plazas no exceda las nueve (incluido el conductor). Si el peso de la furgoneta es mayor, deberás tener el carné C1 o superior para conducirla. La multa por conducir sin el permiso adecuado será de 500 euros y la pérdida de 4 puntos del carné.

Con el Black Friday y el comienzo de las compras navideñas, las furgonetas están a pleno rendimiento. La Dirección General de Tráfico avisa de los principales riesgos que debes tener en cuenta cuando estés al volante de una furgoneta: