La DGT autoriza a Tesla a realizar pruebas sin conductor y da un paso hacia el futuro de la movilidad

La conducción autónoma ha dejado de ser algo de futuro para acercarse más a la realidad. El Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de Vehículos Automatizados de la Dirección General de Tráfico ya ha autorizado varios proyectos que involucran distintos tipos de vehículo autónomo, pero hace apenas unos días ha concedido el permiso a que 19 Teslas prueben su sistema de conducción sin conductor por las carreteras españolas.

Así, se da un paso más hacia la posibilidad de que nos crucemos con coches sin nadie al volante en carretera y que esta modalidad de conducción se acabe convirtiendo en una más de las opciones de movilidad.

La autorización que ha conseguido Tesla es con fecha 27 de noviembre y el proyecto puede dilatarse hasta el 26 de noviembre de 2027. Por el momento no hay más datos y en el apartado de las rutas todavía no hay ningún recorrido preestablecido. Eso sí, el marco regulador de estos proyectos obliga a que haya siempre una persona supervisando la ejecución de estas pruebas.

Está en la fase pre-despliegue

El ámbito de realización es cualquier vía de ámbito nacional, por lo que cualquier conductor podría cruzarse con uno de estos 19 Teslas autónomos, que deberán lucir una pegatina como la que se muestra en la imagen.

Distintivo Vehículos Automatizados / DGT

Por el número de vehículos autorizados, todo apunta a que el proyecto de Tesla se encuentra en la fase 3 de esta normativa, la de pre-despliegue. Es decir, que si todo sale bien, no quedaría mucho para que los usuarios de Tesla pudieran disfrutar de la conducción sin conductor en sus coches.

Esta fase 3, según la DGT, se trata efectivamente de la previa a la puesta en servicio del vehículo o sistema y permite la operación simultánea de más de 10 vehículos. El operador de seguridad a bordo es opcional, mientras que en remoto es obligatoria y los coches deberán circular con matrículas españolas temporales o definitivas, si bien se permite excepcionalmente el uso de matrículas definitivas extranjeras.

Un programa para ser líder

El programa Marco ES-AV, establece cómo deben autorizarse y supervisarse las pruebas de vehículos automatizados en carreteras abiertas. Este marco apuesta por la transparencia, la innovación y la seguridad, permitiendo que empresas y centros de investigación ensayen tecnologías de automatización de forma controlada.

Con ello, España busca situarse entre los países líderes en movilidad autónoma, impulsando el desarrollo industrial y aprovechando el potencial de estos vehículos para mejorar la eficiencia, la seguridad vial y la sostenibilidad del transporte.

El sistema que está probando Tesla en España bajo esta normativa es su nuevo Full Self-Driving que pese a considerarse autónomo siempre riequiere de la presencia de una persona en el interior del coche que esté preparada para intervenir en cualquier momento. Ahora mismo, se están desarrollando diferentes pruebas de este sistema como en Austin, Texas, en formato de servicio taxi, además de en España gracias a esta nueva concesión de la DGT.