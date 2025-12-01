Consejos
¿Cómo se debe frenar en una situación de emergencia?
Muchos conductores no saben cómo detener su vehículo de forma segura si hay un peligro en la carretera
Uno de los elementos más importantes a tener en cuenta en un vehículo son, sin duda, los frenos. Tenerlos en buen estado es fundamental para no llevarnos ningún susto cuando estamos conduciendo un vehículo, ya que reducirán la probabilidad de que tengamos un accidente si sufrimos un percance. Sin embargo, si alguna vez tus frenos fallan, por el motivo que sea, hay algunos consejos que quizá te sirvan para salir del paso. Más abajo te los contaremos.
La importancia de tener el coche en buen estado
El mantenimiento de tu coche es, hablando claro, esencial. A la hora de evitar cualquier tipo de averías aquellos usuarios que cuidan su coche mínimamente se salvan de tener que llevar al taller su vehículo y pagar grandes cantidades de dinero, mientras que aquellos que lo descuidan o no saben cómo realizar un mantenimiento tienen que enfrentarse a los gastos que puede suponer que se rompa cualquier parte del coche.
Si no sabes qué es lo que debes revisar en tu coche, a continuación te dejamos una breve lista sobre las cosas más importantes a tener en cuenta:
- Los frenos son, como te hemos dicho antes, uno de los elementos más importantes de un vehículo. Su mantenimiento es muy importante, tanto por tu seguridad como por las posibles averías a las que te enfrentas, que pueden llegar a superar los 1.500 euros en algunos casos.
- Batería: Es uno de los elementos que más sufre con el frío y el calor, ya que el ácido del interior se seca con más facilidad. Conviene comprobar que el rendimiento de la batería sea correcto, ver el tiempo de arranque y que los bornes no estén blanquecinos. Además ten en cuenta que si la batería tiene unos años, es aún más fácil que se estropee. Se recomienda cambiarla cada 3 o 5 años.
- Neumáticos: Es el único elemento del vehículo que está en constante contacto con el asfalto. Es muy importante circular con los neumáticos en buen estado y con la presión de aire correcta para evitar reventones, pinchazos y desgastes prematuros.
Cómo realizar una frenada de emergencia
Si en alguna ocasión has tenido algún pequeño susto mientras estabas conduciendo tu vehículo (pérdida de control, situación cercana a una colisión, etc) es probable que te hayas quedado con mal cuerpo de cara a futuras experiencias. Sin embargo, si sigues estos consejos tu conducción será mucho más segura:
- Lo primero que debes tener en cuenta es que mantener la calma es fundamental, pues de ti depende saber reaccionar correctamente ante una situación de peligro. Además, es recomendable que siempre mantengas una distancia prudente con el vehículo que tengas delante para poder llevar a cabo una frenada de emergencia.
- Si tus frenos fallasen, lo más recomendable es que pongas las luces de emergencia para que el resto de vehículos estén advertidos sobre tu situación. Es importante que nunca apagues el motor, pues podrías perder el control del coche al no funcionar la dirección. En cuanto al pedal, lo mejor es que trates de pisar repetidamente el freno, ya que muchas veces lo único que necesita el coche es bombear este sistema.
- Si tu coche es manual, puedes ayudarte de las marchas para ir bajando poco a poco y reducir también la potencia del vehículo conforme a la velocidad. No es del todo recomendable que tires del freno de mano hasta que tu velocidad sea prácticamente de cero km/h, pues podrías o romperlo o perder el control del coche.
- Por último, no debes pegar volantazos y cambiarte de carril sin antes mirar si hay algún vehículo que se esté aproximando a ti. Lo mejor es que en la medida de lo posible te sitúes en el arcén hasta que se frene el coche.
