BYD amplía las fronteras del Atto 2 con la versión Comfort

BYD sabe lee perfectamente las necesidades del mercado, como demuestra con el lanzamiento del BYD Atto 2 Comfort, un modelo que refuerza la apuesta de la marca china en uno de los segmentos más competidos entre los BEV: el de los SUV compactos para uso diario y familiar. Esta nueva versión no introduce cambios estéticos radicales, pero sí ofrece mejoras relevantes donde de verdad importa: más autonomía, carga más rápida y un interior con más equipamiento y detalles prácticos. El objetivo: ampliar el atractivo del modelo sin renunciar a su enfoque asequible. Y lo cierto es que lo consigue con argumentos sólidos.

Zaga del BYD Atto2 Comfort / BYD

La principal novedad del Atto 2 Comfort está bajo el suelo: monta una Blade Battery de 64,8 kWh, 20 kWh más que las versiones Active y Boost. Gracias a esta mejora, el SUV alcanza una autonomía homologada de 430 kilómetros en ciclo mixto WLTP, que puede superar los 600 kilómetros en un uso exclusivamente urbano.

A pesar del aumento de peso (+150 kg), el nuevo motor eléctrico de 204 CV (150 kW) y 310 Nm de par garantiza unas prestaciones ágiles, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y una velocidad máxima de 160 km/h. Una cifra más que suficiente para cualquier uso real.

Perfil del BYD Atto2 Comfort / BYD

Otro de los saltos cualitativos del Comfort es su capacidad de carga. Frente a los 65 kW en corriente continua (CC) de sus hermanos pequeños, esta versión admite hasta 155 kW, lo que permite pasar del 10% al 80% de batería en solo 25 minutos. Para recargas más habituales, el cargador trifásico de 11 kW en alterna (CA) permite completar la batería al 100% en unas 7 horas. Estos tiempos lo convierten en un modelo perfectamente válido para largos desplazamientos. Además, cuenta con la función V2L (Vehicle-to-Load) que permite alimentar dispositivos externos, una solución útil para escapadas, camping o incluso emergencias.

Mejoras interiores y detalles prácticos

A nivel de diseño, el BYD Atto 2 Comfort mantiene las dimensiones del resto de versiones: 4,31 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,67 de alto, con una distancia entre ejes de 2,62 metros. Lo que cambia es la suspensión trasera, que pasa a ser multibrazo para alojar la batería de mayor tamaño sin comprometer el confort o la estabilidad.

Interior del BYD Atto2 Comfort / BYD

Por dentro, hay cambios sutiles pero bien pensados. La palanca de cambios pasa a la columna de dirección, liberando espacio en la consola central. Se ha añadido un reposacabezas central trasero, un soporte para gafas y un nuevo diseño de los asientos delanteros, ahora con ajuste eléctrico en seis posiciones y calefacción, tanto para los asientos como para el volante. Son mejoras que marcan la diferencia en el día a día.

El techo panorámico aporta luminosidad al habitáculo, que sigue destacando por su suelo plano y buen espacio en las plazas traseras. El maletero también crece: 450 litros de capacidad ampliables a 1.370 con los respaldos abatidos y un suelo plano muy práctico.

Maletero del BYD Atto2 Comfort / BYD

El sistema multimedia se apoya en una pantalla central giratoria de 12,8 pulgadas, con compatibilidad con apps como Spotify, YouTube o Zoom, actualizaciones OTA y control por voz mediante el comando “Hi BYD”. También hay una pantalla digital de 8,8 pulgadas para la instrumentación. En conectividad, no se queda corto: cuatro puertos USB-C (dos delanteros y dos traseros) de carga rápida y una base de carga inalámbrica de 50 W aseguran energía para todos los dispositivos.

En seguridad, BYD ha añadido un airbag central delantero que se suma a los ya habituales airbags frontales, laterales y de cortina. También equipa un paquete completo de ayudas a la conducción, aunque sin entrar en detalle, se espera el mismo conjunto que en el resto de versiones de la gama.

Precio del BYD Atto 2 Comfort

El BYD Atto 2 Comfort ya está disponible en España desde 20.990 euros con Plan Moves III, achatarramiento y financiación incluida. Es un precio ajustado si se tiene en cuenta el salto en batería, motor y carga respecto a las versiones Active (15.040 €) y Boost (16.297 €).