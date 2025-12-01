Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Novedad

BYD amplía las fronteras del Atto 2 con la versión Comfort

Esta nueva variante se sitúa como tope de gama con más batería, un interior revisado y carga ultrarrápida

BYD Atto2 Comfort

BYD Atto2 Comfort / BYD

Edgar Vivó

Edgar Vivó

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

BYD sabe lee perfectamente las necesidades del mercado, como demuestra con el lanzamiento del BYD Atto 2 Comfort, un modelo que refuerza la apuesta de la marca china en uno de los segmentos más competidos entre los BEV: el de los SUV compactos para uso diario y familiar. Esta nueva versión no introduce cambios estéticos radicales, pero sí ofrece mejoras relevantes donde de verdad importa: más autonomía, carga más rápida y un interior con más equipamiento y detalles prácticos. El objetivo: ampliar el atractivo del modelo sin renunciar a su enfoque asequible. Y lo cierto es que lo consigue con argumentos sólidos.

Zaga del BYD Atto2 Comfort

Zaga del BYD Atto2 Comfort / BYD

La principal novedad del Atto 2 Comfort está bajo el suelo: monta una Blade Battery de 64,8 kWh, 20 kWh más que las versiones Active y Boost. Gracias a esta mejora, el SUV alcanza una autonomía homologada de 430 kilómetros en ciclo mixto WLTP, que puede superar los 600 kilómetros en un uso exclusivamente urbano.

A pesar del aumento de peso (+150 kg), el nuevo motor eléctrico de 204 CV (150 kW) y 310 Nm de par garantiza unas prestaciones ágiles, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y una velocidad máxima de 160 km/h. Una cifra más que suficiente para cualquier uso real.

Perfil del BYD Atto2 Comfort

Perfil del BYD Atto2 Comfort / BYD

Otro de los saltos cualitativos del Comfort es su capacidad de carga. Frente a los 65 kW en corriente continua (CC) de sus hermanos pequeños, esta versión admite hasta 155 kW, lo que permite pasar del 10% al 80% de batería en solo 25 minutos. Para recargas más habituales, el cargador trifásico de 11 kW en alterna (CA) permite completar la batería al 100% en unas 7 horas. Estos tiempos lo convierten en un modelo perfectamente válido para largos desplazamientos. Además, cuenta con la función V2L (Vehicle-to-Load) que permite alimentar dispositivos externos, una solución útil para escapadas, camping o incluso emergencias.

Mejoras interiores y detalles prácticos

A nivel de diseño, el BYD Atto 2 Comfort mantiene las dimensiones del resto de versiones: 4,31 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,67 de alto, con una distancia entre ejes de 2,62 metros. Lo que cambia es la suspensión trasera, que pasa a ser multibrazo para alojar la batería de mayor tamaño sin comprometer el confort o la estabilidad.

Interior del BYD Atto2 Comfort

Interior del BYD Atto2 Comfort / BYD

Por dentro, hay cambios sutiles pero bien pensados. La palanca de cambios pasa a la columna de dirección, liberando espacio en la consola central. Se ha añadido un reposacabezas central trasero, un soporte para gafas y un nuevo diseño de los asientos delanteros, ahora con ajuste eléctrico en seis posiciones y calefacción, tanto para los asientos como para el volante. Son mejoras que marcan la diferencia en el día a día.

El techo panorámico aporta luminosidad al habitáculo, que sigue destacando por su suelo plano y buen espacio en las plazas traseras. El maletero también crece: 450 litros de capacidad ampliables a 1.370 con los respaldos abatidos y un suelo plano muy práctico.

Maletero del BYD Atto2 Comfort

Maletero del BYD Atto2 Comfort / BYD

El sistema multimedia se apoya en una pantalla central giratoria de 12,8 pulgadas, con compatibilidad con apps como Spotify, YouTube o Zoom, actualizaciones OTA y control por voz mediante el comando “Hi BYD”. También hay una pantalla digital de 8,8 pulgadas para la instrumentación. En conectividad, no se queda corto: cuatro puertos USB-C (dos delanteros y dos traseros) de carga rápida y una base de carga inalámbrica de 50 W aseguran energía para todos los dispositivos.

En seguridad, BYD ha añadido un airbag central delantero que se suma a los ya habituales airbags frontales, laterales y de cortina. También equipa un paquete completo de ayudas a la conducción, aunque sin entrar en detalle, se espera el mismo conjunto que en el resto de versiones de la gama.

Precio del BYD Atto 2 Comfort

El BYD Atto 2 Comfort ya está disponible en España desde 20.990 euros con Plan Moves III, achatarramiento y financiación incluida. Es un precio ajustado si se tiene en cuenta el salto en batería, motor y carga respecto a las versiones Active (15.040 €) y Boost (16.297 €).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL