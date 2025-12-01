Estos son los 10 coches más vendidos en noviembre de 2025 en España

El mercado de turismos mantiene su buena evolución y logra un aumento del 12,9% de las ventas en noviembre, con 94.124 nuevas matriculaciones. La electrificación sigue impulsando una importante parte del mercado con una de cada cuatro ventas de turismos híbridos enchufables o eléctricos puros. Al igual que en meses anteriores, el ritmo de ventas de noviembre logra superar el volumen de mercado registrado en el mismo mes del 2019.

Con los registros de noviembre, en lo que llevamos de año ya se han el millón de turismos matriculados, con 1.045.638 unidades vendidas , un 14,7% mejor que el año pasado. Sin embargo, las cifras todavía se encuentran un 9,3% por debajo de los mismos registros en 2019.

En el penúltimo mes del año, las marcas que más vehículos han vendido han sido Toyota, Volkswagen y Renault. Así, los 10 coches más vendidos durante este mes han sido los siguientes:

1.Dacia Sandero

Dacia Sandero / Archivo

En el mes de noviembre, el vehículo más vendido fue el Dacia Sandero, con 3.575 matriculaciones.

2.Renault Clio

Renault Clio / Renault

En segundo lugar durante el mes de noviembre se encuentra el Renault Clio con 3.067 matriculaciones.

3.Peugeot 2008

Peugeot 2008 / Peugeot

Cerrando el podido se encuentra el Peugeot 2008, con 2.163 matriculaciones.

4.Seat Ibiza

Seat Ibiza / Seat

El Seat Ibiza, en cuarto lugar, tuvo 2.077 matriculaciones.

5.Toyota Yaris Cross

TOYOTA YARIS CROSS / Archivo

En la quinta plaza, el Toyota Yaris Cross tuvo 1.964 matriculaciones.

6.Hyundai Tucson

Hyundai Tucson / Hyundai

En el sexto lugar, el Hyundai Tucson, con 1.819 matriculaciones.

7.Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc / Volkswagen

El Volkswagen T-Roc, con 1.798 matriculaciones, ocupa la séptima plaza.

8.Nissan Qashqai

Nissan Qashqai / Nissan

En el octavo lugar, el Nissan Qashqai obtuvo 1.559 matriculaciones.

9.Toyota C-HR

Toyota C-HR / Toyota

El Toyota C-HR, con 1.533 matriculaciones, ocupa la novena plaza.

10.Opel Corsa

OPEL CORSA / Archivo

Por último, cerrando el ranking, el Opel Corsa tuvo 1.522 matriculaciones.

Vehículos eléctricos

En cuanto a los coches eléctricos, los 5 más vendidos en noviembre fueron:

Tesla Model 3

BYD Dolphin Surf

Kia EV3

BYD Atto 2

Mini

Híbridos enchufables

En el apartado de híbridos enchufables (PHEV+EREV), los 5 más vendidos en noviembre fueron los siguientes:

BYD Seal U

Ford Kuga

MG EHS

Mercedes GLC

Omoda 9

Híbridos no enchufables

Por último, en la categoría de híbridos no enchufables (HEV) los 5 que más gustaron a los españoles en noviembre fueron: