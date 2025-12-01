Coches
Estos son los 10 coches más vendidos en noviembre de 2025 en España
Te detallamos cuáles fueron los 10 vehículos favoritos de los conductores españoles en el penúltimo mes del año
El mercado de turismos mantiene su buena evolución y logra un aumento del 12,9% de las ventas en noviembre, con 94.124 nuevas matriculaciones. La electrificación sigue impulsando una importante parte del mercado con una de cada cuatro ventas de turismos híbridos enchufables o eléctricos puros. Al igual que en meses anteriores, el ritmo de ventas de noviembre logra superar el volumen de mercado registrado en el mismo mes del 2019.
Con los registros de noviembre, en lo que llevamos de año ya se han el millón de turismos matriculados, con 1.045.638 unidades vendidas , un 14,7% mejor que el año pasado. Sin embargo, las cifras todavía se encuentran un 9,3% por debajo de los mismos registros en 2019.
En el penúltimo mes del año, las marcas que más vehículos han vendido han sido Toyota, Volkswagen y Renault. Así, los 10 coches más vendidos durante este mes han sido los siguientes:
1.Dacia Sandero
En el mes de noviembre, el vehículo más vendido fue el Dacia Sandero, con 3.575 matriculaciones.
2.Renault Clio
En segundo lugar durante el mes de noviembre se encuentra el Renault Clio con 3.067 matriculaciones.
3.Peugeot 2008
Cerrando el podido se encuentra el Peugeot 2008, con 2.163 matriculaciones.
4.Seat Ibiza
El Seat Ibiza, en cuarto lugar, tuvo 2.077 matriculaciones.
5.Toyota Yaris Cross
En la quinta plaza, el Toyota Yaris Cross tuvo 1.964 matriculaciones.
6.Hyundai Tucson
En el sexto lugar, el Hyundai Tucson, con 1.819 matriculaciones.
7.Volkswagen T-Roc
El Volkswagen T-Roc, con 1.798 matriculaciones, ocupa la séptima plaza.
8.Nissan Qashqai
En el octavo lugar, el Nissan Qashqai obtuvo 1.559 matriculaciones.
9.Toyota C-HR
El Toyota C-HR, con 1.533 matriculaciones, ocupa la novena plaza.
10.Opel Corsa
Por último, cerrando el ranking, el Opel Corsa tuvo 1.522 matriculaciones.
Vehículos eléctricos
En cuanto a los coches eléctricos, los 5 más vendidos en noviembre fueron:
- Tesla Model 3
- BYD Dolphin Surf
- Kia EV3
- BYD Atto 2
- Mini
Híbridos enchufables
En el apartado de híbridos enchufables (PHEV+EREV), los 5 más vendidos en noviembre fueron los siguientes:
- BYD Seal U
- Ford Kuga
- MG EHS
- Mercedes GLC
- Omoda 9
Híbridos no enchufables
Por último, en la categoría de híbridos no enchufables (HEV) los 5 que más gustaron a los españoles en noviembre fueron:
- Toyota Yaris Cross
- Peugeot 2008
- Nissan Qashqai
- Toyota Yaris
- Toyota Corolla