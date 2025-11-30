Eléctricos
Maxus eDeliver 75, la nueva referencia en movilidad eléctrica profesional
Cuenta con un motor eléctrico de 204 CV y una autonomía de hasta 353 km
Maxus presenta el nuevo eDeliver 75, un vehículo 100% eléctrico que redefine la movilidad empresarial combinando potencia, autonomía, versatilidad y confort. Diseñado para responder a las exigencias del transporte profesional moderno, el eDeliver 75 se consolida como una solución eficiente, sostenible y adaptada a cualquier necesidad del negocio.
Con un motor eléctrico de 204 CV y una autonomía de hasta 353 km en ciclo urbano, el nuevo Maxus eDeliver 75 ofrece un rendimiento sobresaliente y una experiencia de conducción ágil y silenciosa. Además, su carga rápida en tan solo 38 minutos permite optimizar los tiempos de operación, garantizando la máxima productividad en el día a día.
Diseñado para rendir sin límites
Gracias a su estructura de chasis reforzado, el eDeliver 75 se presenta como la base perfecta para múltiples configuraciones profesionales. Disponible en dos longitudes —SWB (5.958 mm) y LWB (7.973 mm)—, se adapta tanto a las necesidades urbanas como a los grandes volúmenes de transporte. Su carga útil alcanza los 4.590 kg en la versión corta y 4.480 kg en la larga, cifras que lo sitúan a la vanguardia de su segmento en capacidad de trabajo.
Equipamiento exterior y confort premium
El eDeliver 75 combina funcionalidad con un diseño moderno y robusto. Destacan su paragolpes delantero en color de carrocería, retrovisores calefactables y regulables eléctricamente, llantas de aleación de 17.5” y limpiaparabrisas con intermitencia variable.
En el interior, el confort y la conectividad son los protagonistas: aire acondicionado con filtro antipolen; asiento del conductor y volante calefactables; pantalla táctil de 12,3” con sistema de infoentretenimiento CarPlay y Android Auto y radio DAB; cámara de visión 360° Multi Around Monitor, sensores de aparcamiento traseros, ordenador de viaje y cuadro de instrumentos LCD.
Cada detalle ha sido concebido para ofrecer una experiencia de conducción segura, cómoda y tecnológicamente avanzada.
Seguridad de última generación
El nuevo Maxus eDeliver 75 incorpora un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS) que garantizan la máxima protección: sistema de aviso de colisión frontal (FCW), frenado de emergencia automático (AEBS), detección de ángulo muerto (BSW), aviso y asistencia de mantenimiento de carril (LDW/LKA), doble airbag delantero, control inteligente de luces de carretera (IHC), control de tracción (TCS) y control de estabilidad activo (ESP).
Con estas tecnologías, Maxus reafirma su compromiso con la seguridad y la eficiencia en la movilidad profesional eléctrica.
El aliado perfecto para cada empresa
Disponible desde 59.153 euros, el Maxus eDeliver 75 representa una nueva era para los vehículos comerciales eléctricos: una combinación perfecta de practicidad, potencia y sostenibilidad que impulsa el futuro del transporte empresarial.
- De vendedora en El Corte Inglés a presidenta de la compañía: quién es Cristina Álvarez
- Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
- Así están las encuestas de las elecciones en Catalunya
- LISTA | Estos son los 64 municipios de Catalunya con prohibición o restricciones de acceso al bosque tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana
- Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión
- Bloques de 18 plantas y vías verdes: así será el Sector Prim, el barrio nacido de la estación de la Sagrera
- Los pinchazos eléctricos se enquistan en Sant Roc: uno de cada cuatro puntos de suministro siguen enganchados en este barrio de Badalona
- Los Mossos alertan de la 'reinversión' de los que cultivan marihuana: con un gasto de 6.000 euros se obtienen 24.000