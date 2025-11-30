Kia EV3: entretenimiento, navegación, sonido, películas y 100% eléctrico

Los coches ya no son únicamente un medio de transporte, sino una extensión de nuestro espacio vital. La conectividad digital se ha vuelto esencial porqué convierte al vehículo en una extensión inteligente del mundo digital.

Gracias a la conectividad, el conductor puede acceder servicios como navegación en tiempo real, actualizaciones remotas, mantenimiento del coche a distancia y otras funciones que mejoran la seguridad, el confort y el entretenimiento.

Kia EV3 / Kia

El Kia EV3, un auténtico best-seller entre los automóviles eléctricos, es un referente en cuestiones de tecnología innovadora y conectividad. Porqué para Kia, lograr la mejor experiencia del cliente es fundamental.

Para complementar la magnífica experiencia que proporciona el interior del EV3, comparable a la de un auténtico salón, Kia incorpora en este vehículo un conjunto integral de funciones de conectividad y entretenimiento. La mayoría de ellas están concebidas para disfrutarlas de forma segura mientras el vehículo está en movimiento. Otras pueden experimentarse exclusivamente cuando el coche está parado y se selecciona el modo Park.

Contenidos streaming

Mediante diferentes paquetes de entretenimiento, Kia facilita la reproducción de diversos contenidos a través de su servicio de streaming. De esta forma, el EV3 permite disfrutar de las últimas series o películas directamente en la pantalla central o acceder a servicios como YouTube o Netflix, juegos electrónicos, etc.

Kia EV3 / Kia

Esta experiencia de inmersión se ve reforzada por la calidad de sonido del sistema de audio Harman Kardon, líder en su clase, que ofrece una calidad similar a la de un cine en casa.

A través de Kia Connect Store, el EV3 permite a los ocupantes personalizar digitalmente su interior e incorpora la tecnología de inteligencia artificial Assistant de Kia, facilitando a los clientes innovadoras formas de interactuar y controlar las funciones del vehículo de forma directa e intuitiva. Este sistema de asistencia por voz permite, por ejemplo, mantener una conversación informal y es capaz de hacer sugerencias de ocio a su interlocutor.

Kia EV3 / Kia

Con la integración de la inteligencia artificial generativa, el asistente de voz de Kia es aún más eficiente. Es capaz de captar contextos complejos a través de la comprensión del lenguaje natural, lo que le permite conversar de forma fluida con los usuarios. El asistente de IA permite disfrutar al máximo de las funciones del vehículo, como el entretenimiento y la búsqueda de información.

Pantalla panorámica

Todas las funciones de tecnología y conectividad son accesibles a través de la pantalla táctil central. En el EV3, la pantalla panorámica de casi 30 pulgadas -equivalentes a 76 centímetros- consta de un grupo de 12,3 pulgadas (31 centímetros), un panel de 5 pulgadas (13 centímetros) para la climatización y otra pantalla de 12,3 pulgadas.

Kia EV3 / Kia

Este conjunto de pantallas permite un control táctil perfecto de las funciones de climatización, además de mostrar al conductor gráficos claros e información intuitiva. Se extiende hasta el centro del salpicadero, dando al pasajero delantero acceso a las funciones de entretenimiento y navegación. Además, incluye un planificador de rutas avanzado que sugiere los mejores puntos de recarga en el trayecto.

Kia EV3 / Kia

Bajo la pantalla central, el Kia EV3 dispone de una fila de pulsadores que permite accionar de forma intuitiva varias funciones como la cartografía, los contenidos multimedia y la configuración del sistema del vehículo.

Kia Connect, movilidad conectada

La movilidad conectada en el Kia EV3 está garantizada por Kia Connect, que ofrece estos servicios gracias a un amplio conjunto de funciones diseñadas para satisfacer las necesidades de los usuarios. Se trata de un sistema telemático integrado en el vehículo y basado en aplicaciones, diseñado para hacer de la conducción una experiencia más intuitiva. Además, puede ser utilizado desde un smartphone vinculado.

Kia EV3 / Kia

La plataforma Kia Connect ha redefinido la comodidad, la seguridad y la eficiencia con servicios como la comprobación remota del estado del vehículo, su diagnóstico, su localización, el control de la carga, la climatización, etc. De igual manera, las actualizaciones remotas periódicas “over-the-air” OTA de software mantiene al vehículo preparado para el futuro.