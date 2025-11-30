Hyundai renueva el Ioniq 6 y aumenta su oferta en coches eléctricos

La gama Ioniq de Hyundai da un nuevo paso adelante con la llegada del 6, una berlina 100% eléctrica que impresiona nada más verlo. Un concepto, el de las berlinas, que permite recuperar la confianza en un segmento que ha perdido presencia en favor de los SUV.

Como os contaba al principio, este Ioniq 6 impresiona. Un primer vistazo despierta nuestros instintos más ocultos al descubrir unas líneas limpias y sencillas con una forma en curva simple y una aerodinámica envidiable. Y es que todo arranca con un frontal en forma de nariz de tiburón, y finalizando con una trasera en forma de cola de pato. Unas proporciones que ofrecen un coeficiente aerodinámico de 0,21, lo que lo sitúa entre los modelos más aerodinámicos del sector.

Varios cambios

Con respecto a la generación anterior, cambian los paragolpes delanteros y traseros, el frontal está más acentuado, con entradas de aire que ayudan a la refrigeración y a la aerodinámica. En lo que a la iluminación se refiere, incorpora la última tecnología Matrix LED, que incluye un sistema inteligente que optimiza la visibilidad. Otro de los cambios viene por las llantas de aluminio, que se han rediseñado en 18 y 20 pulgadas.

Hyundai Ioniq 6 / Hyundai

A la versión Ioniq 6 hay que añadirle la versión N Line, aumentando la deportividad de un modelo ya de por sí deportivo, y que cuenta con un diseño especial que realza sus líneas como unos paragolpes exclusivos, detalles laterales y un spoiler específico para una línea más dinámica y expresiva.

En la zaga destaca la iluminación, que cuenta con forma de pixel; y en la versión N Line el alerón específico, junto con un rediseño del parachoques, que está inspirado en los vehículos de alto rendimiento. En lo que a colores se refiere, cuenta con una paleta de once, incluyendo acabados mate que, la verdad, le quedan francamente bien.

Hyundai Ioniq 6 / Hyundai

Evidentemente es un vehículo grande, pues mide 4.92 de largo y 4.93 en el caso del N Line. La anchura y altura es similar en ambos casos, con 1.88 y 1.49. También coinciden en la batalla, que es de 2.95. Unas dimensiones que nos permiten imaginar la amplitud que debe tener su interior. Si nos vamos al maletero, contamos con 401 litros, a los que hay que sumar los 45 litros del maletero delantero, ideal para guardar los cables de carga y dejar el maletero trasero para nuestras cosas.

Interior con espacio

Si exteriormente impresiona, lo del interior nos deja sin palabras. Es un vehículo centrado en el conductor, aunque no es menos cierto que antes de ponernos a conducir debemos hacer un buen curso con todas la opciones con las que cuenta. El volante cuenta con tres radios, y tras él se encuentran las levas de regeneración de frenada y, en el lado derecho, la palanca marchas que funciona solamente con girarla.

Hyundai Ioniq 6 / Hyundai

La consola central es tipo puente, es decir, se puede utilizar la parte baja de la misma para guardas cosas y conectar los cables, que incluyen carga de alta velocidad de hasta 10W.

En el caso del N Line, los asientos deportivos son exclusivos N (tela, cuero más alcántara con el logo de N), el volante N, detalles y costuras en rojo y pedales y reposapiés metálicos.

En lo que a la propulsión se refiere, ofrece dos baterías, de 63 y 84 kWh, ofreciendo una autonomía de hasta 680 kilómetros. Cuenta con una tecnología de 800 voltios para una carga utrarrápida. Nos permite cargar del 10 al 80% en dieciocho minutos con un cargador de 350 kW. Esto nos permite cargar 100 kilómetros en tan solo cinco minutos y, sin nos vamos a los quince, conseguiremos 315 kilómetros.

Hyundai Ioniq 6 / Hyundai

En carretera sorprende lo fácil que es conducirlo a pesar de sus dimensiones. Los sensores nos ayudan a ajustarlo al máximo en zonas estrechas, sin que suframos demasiado. Es evidente que con un vehículo eléctrico de estas características, la sensación de potencia y eficiencia es máxima.

Hyundai Ioniq 6 / Hyundai

Durante un buen tramo de la prueba, quisimos testar el modo sport, un tipo de conducción en donde el vehículo ajusta parámetros para llegar a una conducción más deportiva. Es evidente que cuando en un vehículo eléctrico vamos rápido, el consumo se eleva de forma exponencial, ya sea térmico o eléctrico. Sin embargo, en este Ioniq 6 N Line, los consumos que logramos a una velocidad máxima de 120 Km/h sobre pasamos por muy poco los 13 kWh, lo que es un gran resultado.