Retromóvil Madrid 2025: La exposición del motor que despierta las emociones

Retromóvil ha vuelto con más fuerza que nunca y con más actividades en su XXII (22) edición del Salón Internacional del Vehículo de Época, Clásico y Colección. Del 28 al 30 de noviembre puedes disfrutar en Ifema (Madrid) de la emoción, el sentimiento y la pasión del pasado, presente y futuro de la historia del motor. Además, Retromóvil Madrid 2025 es el evento que acogerá la primera subasta presencial de vehículos clásicos en España.

La historia desde el principio

Nada más entrar al pabellón número 3 de Ifema, un Chrysler Viper rojo del año 1996, que equipa un motor de 389 CV, y un Lamborghini Huracán EVO amarillo del año 2022, con un motor de 640 CV, te dan la bienvenida. Miras hacia delante, hacia los lados, y enseguida te das cuenta la pasión por el motor que se respira.

Lamborghini Huracán EVO (izquierda) y Chrysler Viper (derecha) en el Retromóvil Madrid 2025 / Rubén Burillo

Mirando a la derecha quede sorprendido, ya que había una Yamaha WR450F, la moto con la que participó en el Rally Dakar del año 2017 Marc Sola Tarradellas. Más adelante te encuentras un Mini Cooper 1300 del año 1995, que monta un motor de 60 CV.

Moto con la que participó en el Rally Dakar del año 2017 Marc Sola / Rubén Burillo

Siguiendo nuestra aventura por el Retromóvil Madrid 2025, a la derecha había una sala con varias coches, entre ellos me sorprendió la cantidad de Volkswagen Escarabajo que había, y de distintos colores, rojo, blanco, azul…

Salimos de esta salita y nos encontramos en el carril derecho del pabellón, donde hay muchos puestos con vehículos históricos en miniatura, cuadros, revistas y hasta recambios para coches o motos. Las caras de las personas reflejaban mucha emoción y pasión. Tanto niños como adultos disfrutaban, y las palabras que más se escuchaban eran: “Yo tenía este coche” o “Mi padre lo tenía”, mientras, con la mirada fija en los vehículos, recordaban con brillo en los ojos todos los buenos momentos que habían vivido con ellos.

Hombre mirando el Chrysler Viper rojo del año 1996 / Rubén Burillo

Nos metemos en todo el meollo y vemos de primera mano el pasado y el futuro de las firmas de automóviles. Empezamos con Renault y hay que darse cuenta de que el tiempo pasa para todos, incluso para el Renault 5, ya que nos encontramos uno de la Copa Alpine del año 1982, y a su lado el nuevo Renault 5 E-Tech de color amarillo. Además, hay un Renault 4 E-Tech, un SUV eléctrico. Caminando, también nos encontramos la evolución de Ebro, con un todoterreno Jeep Ebro rojo del año 1968, junto al Ebro S800, un SUV híbrido enchufable.

El pasado y presente de Renault en el Retromóvil Madrid 2025 / Rubén Burillo

Una marca que está de cumpleaños es DS Automobiles ya que está en su 70 aniversario. La firma francesa muestra un sedán modelo 23 Pallas del año 1974 de color negro, y un DS Nº 8 del 2025 azul, un SUV eléctrico con hasta 750 kilómetros de autonomía, para comprender la evolución de sus coches.

DS Automobiles celebra su 70 aniversario / Rubén Burillo

El motor de competición tiene cabida en el Retromóvil, con el Lyncar F1 Cosworth del equipo Iberia Fórmula 1 Team, con el que Emilio de Villota logró una victoria en Mallory Park 1977, en la Shellsport International Series G8. También los coches de las películas tienen su lugar en la exposición, entre los que está el DeLorean DMC-12 modificado como máquina del tiempo, del Regreso al Futuro.

Lyncar F1 Cosworth, con el que Emilio de Villota logró una victoria / Rubén Burillo

Los cuerpos de seguridad del estado están presentes en el Retromóvil con varios modelos, entre los que destacan el Fiat 1400, el primer vehículo policial con verdadera vocación de servicio público, que se utilizó desde el año 1955 hasta el 1972; y el Land Rover Santana que entró en servicio en 1957 y se dejó de utilizar en 1978. Con este modelo la Policía comienza a asumir labores de patrullaje por las calles. Además, por la exposición hay una ambulancia del Samur, Mercedes-Benz MB 140 que fue introducida en el año 1981 y manufacturada por la firma alemana en la fábrica que tiene en Vitoria.

Land Rover Santana (izquierda) y Fiat 1400 en el Retromóvil / Rubén Burillo

Continuando nuestro recorrido por el Retromóvil, no se podía pasar por alto la exposición de la Vuelta Ciclista con el Seat 2000 y el pelotón detrás. Como tampoco hay que olvidarse del Hispano Suiza modelo T30 de 16hp, con carrocería torpedo del año 1917, y el Rolls-Royce del 1937, modelo 25/30 con carrocería saloon. Dos vehículos que respiran historia.

El Hispano Suiza modelo T30 (izquierda) y el Rolls-Royce del 1937 (derecha) / Rubén Burillo

La primera subasta presencial de vehículos clásicos en España

Caminas todo recto y acabas observando una gran selección de vehículos clásicos que se van a subastar. Más de 100 coches, camiones, motocicletas que saldrán del Retromóvil Madrid 2025 con dueño. Empiezas a deambular y te das cuentas de la historia y de lo variopintos que son los vehículos.

Coches que se van a subastar en Retromóvil / Rubén Burillo

Desde un Hupmobile 32 HP del año 1914, pasando por un Rolls-Royce Phantom III Sierra del 1937, que perteneció al Conde Mayalde, alcalde de Madrid en los años 50, un todoterreno Mercedes-Benz Unimog 411 del año 1956, una moto Bimota DB7 del 2009, un Cadillac Escalade del 2018 utilizado en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, hasta un Chevrolet Corvette Stingray 1 LT RWD Convertible naranja del año 2022.