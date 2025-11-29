Leapmotor B10: finalista del Premio Coche del Año de los Lectores

El Leapmotor B10 se ha convertido en uno de los candidatos más llamativos del Premio Coche del Año de los Lectores 2026. Su presencia en la final del galardón de Prensa Ibérica responde a un hecho clave: es una de las propuestas eléctricas más competitivas en relación autonomía–precio. Este modelo marca, además, el desembarco en Europa de la alianza estratégica entre Stellantis y Leapmotor, lo que añade un valor industrial y comercial relevante a su candidatura.

Leapmotor B10 / Leapmotor

La fuerza del B10 está en la eficiencia, en la tecnología estructural de la plataforma y en un equipamiento moderno que mantiene el precio en un rango sorprendentemente accesible. Ese equilibrio es una de las claves que explican por qué ha llegado hasta la última fase del premio.

Apuesta por una estética muy cuidada, sin recurrir a exageraciones visuales ni a rasgos excesivamente futuristas; prefiere una imagen sobria, moderna y equilibrada que transmite calidad.

El interior apuesta por un enfoque minimalista y muy limpio. Las pantallas centrales integran la mayoría de funciones, con una interfaz clara y orientada a la facilidad de uso. No busca deslumbrar con exceso de elementos digitales, sino ofrecer lo justo para que la experiencia sea moderna, coherente y accesible.

Leapmotor B10 / Leapmotor

El conjunto de asistentes incluye ayudas a la conducción habituales en el mercado europeo, ofreciendo un nivel de seguridad acorde con lo que se espera en una berlina eléctrica de nueva generación.

Motor de 218 CV y autonomía de 434 km

Los datos oficiales confirman que el Leapmotor B10 equipa un motor eléctrico de 218 CV, con una autonomía homologada de 434 kilómetros WLTP. Cifras solventes para un SUV destinado al uso diario, viajes y movilidad general en entornos mixtos.

La clave del modelo está en su arquitectura Leap 3.5, una plataforma desarrollada para optimizar eficiencia, seguridad y coste. Esta base técnica integra baterías, sistemas de seguridad y asistentes avanzados que permiten al B10 situarse al nivel de modelos de segmentos superiores.

Leapmotor B10 / Leapmotor

Una de las razones por las que el B10 ha llegado a la final es su planteamiento económico. Según la estrategia anunciada por Stellantis, el modelo está orientado a situarse en un rango de precio claramente competitivo dentro de los eléctricos del segmento medio. Es una aproximación diferente a la electrificación: tecnología bien empleada, prestaciones suficientes y un coste ajustado.

Este planteamiento le permite competir de forma directa con modelos mucho más asentados en el mercado europeo, y lo convierte en una opción muy atractiva para quienes buscan dar el salto al eléctrico sin pagar cifras elevadas.

Interior del Leapmotor B10 / Leapmotor

La candidatura del Leapmotor B10 se apoya en tres pilares claros:

Una relación autonomía–precio muy competitiva, con 434 km WLTP y un coste muy accesible.

Un diseño aerodinámico y moderno, pensado para ofrecer eficiencia y elegancia sin artificios.

Una arquitectura avanzada, 218 CV de potencia y un interior funcional que prioriza la sencillez y la tecnología útil.

El B10 es, sin duda, uno de los finalistas más fuertes del año y una de las apuestas con mayor futuro en la categoría SUV eléctricos de nueva generación.