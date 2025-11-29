BMW despide al Z4 con una edición limitada de coleccionista

BMW despide uno de sus modelos más carismáticos, el Z4, con una edición limitada que se podrá pedir a partir de enero de 2026 y cuya producción finalizará en marzo del mismo año. Esta Final Edition es algo más que una versión especial: es la última entrega de un roadster que durante más de dos décadas ha simbolizado el placer de conducir a cielo abierto.

BMW Z4 Final Edition / BMW

La seña de identidad más llamativa de esta edición es la pintura Frozen Matt Black, un color mate exclusivo para esta versión, que resalta la silueta baja y ancha del Z4 y le aporta un aire más deportivo y sofisticado. Este tono se combina con el paquete M Shadowline en negro brillante, de serie en todos los Final Edition, que acentúa aún más los detalles exteriores. A quienes prefieran algo distinto, BMW permite elegir otras pinturas sin sobrecoste, aunque el negro mate será la opción más codiciada por su rareza. Toda esta oscuridad hace que resalte todavía más el sistema de frenos M Sport con pinzas en rojo brillante, tanto por rendimiento como por su toque visual.

Interior del BMW Z4 Final Edition / BMW

El habitáculo también recibe un tratamiento específico. Lo más llamativo son las costuras en rojo, presentes en el salpicadero, la consola central, los paneles de las puertas y los asientos deportivos M tapizados en cuero Vernasca combinado con Alcántara. El volante M forrado en Alcántara con las mismas costuras rojas completa el conjunto, mientras que unas molduras de entrada con grabado específico refuerzan la exclusividad de esta edición.

Disponible con toda la gama mecánica

A diferencia de otras ediciones limitadas que restringen el acceso a determinadas motorizaciones, esta BMW Z4 Final Edition se puede configurar con toda la gama disponible. Desde el sDrive20i, con 197 CV y cambio manual o automático, pasando por el sDrive30i de 258 CV, hasta llegar al potente Z4 M40i, que monta el legendario seis cilindros en línea de 340 CV.

BMW Z4 Final Edition / Hardy Mutschler

En todos los casos, la Final Edition se ofrece independientemente del tipo de transmisión y se basa en el paquete M Sport, que ya forma parte del equipamiento de serie en los Z4 sDrive30i y Z4 M40i. En el caso del Z4 sDrive20i, que no lo incorpora de fábrica, el sobrecoste total asciende a 7.400 euros (4.200 de la Final Edition más 3.200 del M Sport).

BMW Z4: más que un descapotable

La historia del BMW Z4 arranca en 2002, cuando llega como sucesor del Z3. Su diseño con capó largo, parte trasera compacta y centro de gravedad bajo lo convierte en un coche pensado para disfrutar al volante. La primera generación (E85) destacó por su elevada rigidez torsional y una equilibrada distribución de pesos 50:50, elementos clave en su comportamiento dinámico. El Z4 M Roadster, con 343 CV, puso la guinda a aquella primera etapa.

BMW Z4 Final Edition / BMW

En 2009 llega la segunda generación (E89), que introduce por primera vez un techo duro retráctil de accionamiento electrohidráulico, lo que permite combinar el confort de un coupé cerrado con las sensaciones de un roadster abierto. También gana espacio interior y tecnología, incluyendo el sistema iDrive por primera vez en un modelo de este tipo.

La tercera y actual generación debutó en 2018 y volvió al techo textil eléctrico, más ligero y coherente con el enfoque deportivo del coche. Esta serie (G29) ha destacado por su puesta a punto afinada, asistentes modernos y la posibilidad de combinar el motor seis cilindros con un cambio manual de seis marchas en la edición Pure Impulse desde 2024, una rareza en el segmento y una opción que los más puristas han sabido valorar.

La marca no ha limitado el número de unidades, pero sí ha establecido un plazo corto de producción, lo que garantiza que será una versión exclusiva. A falta de conocer si en el futuro habrá alguna serie aún más limitada, esta Final Edition es, por ahora, la despedida oficial del Z4.