¿Cuándo y qué baliza V16 tienes que comprar para que no te multen?

La DGT define la baliza V16 como “un dispositivo de preseñalización de accidentes que viene a sustituir a los clásicos triángulos para indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma”. Desde el 1 de enero de 2026 será obligatorio llevar la luz V16 en tu vehículo, pero todavía quedan muchas preguntas, como ¿cuál es la mejor baliza V16 que te puedes comprar para que no te multen?

La luz V16 nace “con el propósito de avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes”. Si tienes algún siniestro en la carretera, debes colocar la baliza V16 en el techo del vehículo y luego pulsar el botón de encendido. La luz empezará a emitir una señal intermitente amarilla y estando conectada, enviará automáticamente la ubicación del vehículo a la DGT, para que la comparta con los servicios de emergencia, los paneles de información en carretera y los sistemas de navegación conectados.

Luz V16 homologada por la DGT / Osram

Esta es la multa que te pondrán si no llevas la luz V16

Desde el 1 de enero de 2026, tendrás que llevar obligatoriamente la baliza V16 en tu vehículo, porque si no te multarán. La sanción por no llevar la luz V16 oscila entre los 80 hasta los 200 euros, pero no cumplir con esta obligación puede tener consecuencias legales mucho más graves.

En situaciones graves, como un accidente con víctimas mortales, no haber señalizado correctamente puede ser interpretado como una imprudencia grave. Si un juez considera que la ausencia de la V16 fue causa directa del daño, el conductor se enfrenta a penas de prisión y retirada del carnet de conducir. Además, las compañías aseguradoras pueden acogerse a la “acción de repetición” para reclamar al conductor el dinero abonado a los perjudicados, si se demuestra que hubo un incumplimiento grave de las normas al no utilizar la V16.

¿Cómo puedes identificar una baliza V16 que está homologada por la DGT?

Es muy importante que adquieras una luz V16 aprobada por la Dirección General de Tráfico. En caso de accidente o avería, si el conductor no utiliza la V16 o emplea una baliza no homologada, puede ser considerado responsable civil directo si otro usuario de la vía sufre daños por falta de visibilidad o advertencia. Eso abre la puerta a reclamaciones judiciales e indemnizaciones económicas que no cubrirá el seguro si se demuestra negligencia.

La única baliza V16 legalmente valida como el único dispositivo de preseñalización de siniestro o avería, es la conectada a la plataforma DGT 3.0. Para saber que está homologada por la DGT, debes prestar atención a una serie de elementos clave:

Código de identificación: Este código debe estar en la luz de emergencia y empezar con LCOE o IDIADA, seguido de números. Esto confirma que ha sido aprobada y cumple con los estándares legales de visibilidad, autonomía y conectividad.

Distintivo oficial: El "Certificada DGT 3.0" debe estar grabado, impreso o unido permanentemente a la carcasa de la luz V16. Debes tener en cuenta que si es una pegatina fácil de quitar, el producto podría no estar homologado y no sería válido.

Debes tener en cuenta que si es una pegatina fácil de quitar, el producto podría no estar homologado y no sería válido. Precio: Las balizas V16 que no incorporan conectividad suelen costar alrededor de unos 20 euros, mientras que los modelos homologados y los que puedes utilizar suelen situarse entre los 40 y 50 euros.

¿Qué baliza V16 tienes que comprar para que no te multen?

Según datos del estudio de Osram, pioneros en soluciones diferenciadoras de luz y sensores con más de 110 años de experiencia en el sector, el 65% de los conductores españoles aún no conoce la normativa que sustituirá los triángulos por la baliza V16 a partir de 2026. Pese a la cercanía de la fecha, solo un 8% de los conductores dispone ya de una baliza conectada, mientras que el 88% continúa utilizando los triángulos tradicionales como método principal de señalización.

Osram presentó su nuevo dispositivo LEDguardian Road Flare Signal V16 IoT, una luz de emergencia conectada y homologada por la Dirección General de Tráfico. La baliza V16 de Osram emite una luz visible a 360 grados con un alcance de hasta 1.000 metros durante al menos 30 minutos.