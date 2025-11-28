Primera toma de contacto exclusiva con el Cupra Raval

Camuflado, con un diseño incrustado del barrio barcelonés que lleva su nombre... ¿o es al revés?. Bueno, como sea. Lo importante es que hemos sido los primeros en ponernos al volante del nuevo Cupra Raval, el compacto de la marca española que abre una referencia para la compañía y se lanzará a finales de febrero o principio de marzo próximos. En septiembre estará en los concesionarios. Lo hará con dos niveles de potencia de 210 o 226 CV y desde 26.000 euros (sin incluir las posibles ayudas a la compra). No está mal, nada mal.

Cupra Raval / Cupra

Cupra dará un golpe encima de la mesa de los eléctricos ya que ofrecerá en el mercado un modelo más grande que los compactos actuales, con mejor precio y un mayor aporte tecnológico. Y lo más importante, será la referencia sobre la que se articulará la gama del Grupo Volkswagen en este mismo segmento. El nuevo ID Polo y el Skoda Epiq llegarán después y serán, obviamente, ‘made in Martorell’.

Los primeros

En calidad de miembros del jurado de The Car Of The Year hemos podido ser los primeros (éramos 4 periodistas) en tener una toma de contacto inicial con unidades ‘preserie’ del nuevo Raval por las carreteras cercanas a la planta de Martorell. Para ello nos subimos hace unos días a un Cupra Raval VZ con el motor de 226 CV, el tope de la gama. Todos llevarán tracción delantera.

Cupra Raval / Cupra

Para el lanzamiento se presentarán tres versiones: Dynamic (210 CV y autonomía de 400 kilómetros), Dynamic Plus (210 Cv y 450 kilómetros de autonomía) y VZ Extreme (el de la prueba) con 226 CV y 400 kilómetros de autonomía.

En esta prueba nos pusimos al volante de un coche muy especial que toma como base la plataforma MEB+ del Grupo Volkswagen. Sus medidas son: 4,046 metros de largo, 1,784 metros de ancho y 1,518 metros de altura. La distancia entre ejes es de 2,60 metros lo que le otorga un buen espacio interior.

Cupra Raval / Cupra

Dinámicamente es un modelo 100% Cupra, y la sensaciones al volante invitan a pensar en un trabajo repleto de lógica. Exclusivo y apasionado pero apto para todos los públicos. Incorpora frenos de disco delante y detrás, una novedad para la marca. El tacto del freno está muy mejorado respecto al Cupra Born.

Cupra Raval / Cupra

La posición de conducción es muy cómoda gracias a los asientos bucket dotados de un tejido especial sostenible de altísima calidad. A nivel de ergonomía están muy bien trabajados, lo que unido a la labor en el túnel de la consola central (ligeramente desplazado a la derecha en la zona de la pierna) hace que la conducción sea cómoda incluso en modo racing. Eso sí. No estamos ante un coche extremo, pero sí es lógico y pasional, porque una cosa no quita la otra. El acelerador transmite ese toque rugoso y ronroneo que no suele caracterizar a los coches 100% eléctricos.

Gran trabajo interior

Pese a que no podemos desvelar demasiados detalles de su equipamiento en la prueba exclusiva, sí os podemos adelantar que la pantalla central parece más grande que la del Formentor (12,9 pulgadas) y algo más pequeña que la del Tavascan (15 pulgadas). La háptica de la botonería del volante está bien pensada, pudiendo manejar fácilmente las funciones esenciales con botones físicos. El software y los componentes y sistemas de iluminación están desarrollados en el Centro Técnico de Seat en Martorell.

Cupra Raval / Cupra

Dispone de cinco modos de conducción, uno Range con mayor regeneración de frenada (incluso con el modo B actúa como sistema ’one pedal’), otro denominado Confort, otro Performance, un modo Cupra y otro personalizable. Los modos Performance y Cupra incorporan un sonido interior racing (es el mismo aunque con diferente intensidad).

Cupra Raval / Cupra

En todos los modos ofrece tres niveles de retención regenerativa con su sistema electrónico de frenado optimizado. También destaca su trabajo en iluminación exterior, dejándose adivinar pese a camuflaje el logo Cupra retroiluminado permanentemente en la zaga.

Cupra Raval / Cupra

El nuevo Raval será, sin duda un referente y está pensado para democratizar y hacer accesible la electrificación en la marca española y en el mercado nacional de una vez por todas. Será uno de los grandes candidatos de 2026 para ganar el The Car Of The Year. No será fácil, pero tiene mimbres. Con el Raval la electrificación está más cerca, seguro. Y como decía Rosalía en el anuncio de presentación, «si no lo entienden, ya lo entenderán»