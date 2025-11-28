Honda da un golpe sobre la mesa en el segmento sport-touring con la llegada de la nueva CB1000GT, un modelo que recoge lo mejor de dos mundos: la deportividad de la CB1000 Hornet y la capacidad rutera de una auténtica gran turismo. Esta nueva GT no solo convence con cifras, sino con sensaciones. Conducirla es abrazar la carretera con decisión, precisión y mucho confort.

Inspirada en la CB1000 Hornet pero con un enfoque más viajero, la nueva CB1000GT toma como base el potente motor de cuatro cilindros en línea derivado de la Fireblade, entregando una potencia de 150 CV, una cifra que garantiza aceleraciones brillantes y recuperaciones contundentes, incluso con pasajero y equipaje.

Honda CB1000GT: la nueva reina del turismo deportivo / Zep Gori

Suspensión electrónica

El chasis de acero tipo diamante se ha reforzado con un subchasis específico y un basculante más largo, lo que mejora la estabilidad a alta velocidad sin comprometer la agilidad. La horquilla y el monoamortiguador trasero cuentan con suspensión electrónica Showa EERA, con cinco modos de funcionamiento que ajustan automáticamente la respuesta en tiempo real.

La pantalla regulable en cinco posiciones con 81 mm de rango y los protectores de manos integrados hacen que el frío no suponga problema alguno, incluso en días más gélidos o con lluvia. ¿Más detalles pensados para devorar kilómetros? Control de velocidad crucero, puños calefactables, maletas con su funda, asistente de cambio de marchas, caballete central, sistema de arranque sin llave, indicador de frenada de emergencia, intermitente autocancelables; todo de serie.

El chasis de acero tipo diamante se ha reforzado con un subchasis específico, lo que mejora la estabilidad a alta velocidad / Zep Gori

Conectividad y mucha electrónica

No falta la tecnología de última generación: la CB1000GT equipa una pantalla TFT de cinco pulgadas totalmente personalizable y compatible con Honda RoadSync, el sistema que permite navegación paso a paso, gestión de llamadas y música mediante conexión Bluetooth. El sistema funciona mediante una piña retroiluminada con joystick, lo que permite un uso intuitivo sin distraer la vista de la carretera. Porque desde allí se controlan las ayudas a la conducción con cinco modos (Standard, Sport, Rain, Tour y User, este último personalizable) que inciden en la entrega de potencia, el freno motor, el control de tracción y la suspensión electrónica.

La parte ciclo se completa con unas llantas de 17 pulgadas y frenos Nissin de alto rendimiento: doble disco de 310 mm delante con pinzas radiales de cuatro pistones, y un disco trasero de 240 mm. Todo ello bajo la tutela de una centralita IMU de seis ejes que gestiona ABS en curva, control de tracción HSTC, wheelie control y control de elevación de la rueda trasera. El cambio rápido bidireccional es de serie, lo que redondea la experiencia de conducción con un toque deportivo en cada cambio de marcha.

La CB1000GT equipa una pantalla TFT de cinco pulgadas totalmente personalizable / CIRO MEGGIOLARO

Más accesorios

Más allá del equipamiento de serie, Honda ofrece tres packs de accesorios: el Comfort Pack con asientos más acolchados, pantalla alta y luces antiniebla; el Urban Pack con top box de 50L y respaldo para el pasajero; y el Sport Pack que refuerza la imagen más cañera con detalles estéticos como cúpula inferior, franjas en las llantas y protectores de motor; todos producidos en las instalaciones de Honda en Sant Perpétua de Mogoda (Barcelona).

La CB1000GT no es una GT al uso, ni tampoco una naked con carenado y vitaminada con maletas. Es una moto que nace con una intención clara: ofrecer todo lo que necesita un rutero exigente sin renunciar al espíritu deportivo que late bajo su depósito de 21 litros. Con una autonomía de más de 340 km, detalles bien resueltos como la llave inteligente, el caballete central o el sistema de señal de frenada de emergencia (ESS), estamos ante una moto pensada por y para quienes disfrutan de cada kilómetro, en solitario o con compañía.

Ofrece una autonomía de más de 340km / Zep Gori

Toma de contacto

Nada más subirte a la CB1000GT notas que todo está en su sitio. El equilibrio entre parte ciclo y motor es inmediato, con una estabilidad impecable y una sensación de confianza que sorprende desde los primeros metros, como si la hubieras conducido toda la vida.

El motor, derivado del de la Fireblade, se muestra lleno y con empuje desde abajo, ideal para enlazar kilómetros en modo turismo, pero cuando pasas de la zona media del cuentarrevoluciones ofrece ese punch deportivo que saca una sonrisa en cada aceleración. Las suspensiones electrónicas Showa EERA trabajan con eficacia y sin desfallecer, absorbiendo las irregularidades con solvencia y adaptándose a cada situación gracias a los modos de conducción, lo que convierte a esta CB en una moto versátil como pocas.

El motor, derivado del de la Fireblade, se muestra lleno y con empuje desde abajo / Zep Gori

La protección aerodinámica está bien resuelta, con una pantalla que se regula fácilmente con una mano y permite adaptar el flujo de aire al tipo de trayecto o velocidad. El manillar ancho ofrece buena palanca y favorece un control preciso, incluso en conducción alegre. Un usuario de talla media no tendrá problemas para hacer pie en parado (altura del asiento de 825mm), lo que facilita las maniobras con sus 229 kilos. En curva, la CB1000GT traza como con compás, y el quickshifter de serie redondea una experiencia de conducción precisa y fluida. En suma, una gran moto de sport-turismo, equilibrada, potente y muy bien equipada.

Por supuesto, no todo es perfecto en esta nueva GT. Algunos detalles menores podrían afinar aún más la experiencia, como la ausencia de una maneta de embrague regulable, algo que sí encontramos en modelos de la competencia y que se echa en falta en una moto de este nivel. Aun así, se trata de observaciones que no empañan un conjunto sobresaliente.

El manillar ancho ofrece buena palanca y favorece un control preciso, incluso en conducción alegre / CIRO MEGGIOLARO

Colores y posible precio

Disponible en tres colores —Grand Prix Red, Pearl Deep Mud Gray y Graphite Black—, la nueva CB1000GT llega para romper moldes y ofrecer una nueva referencia en el turismo deportivo. Es esa moto que seduce tanto al corazón como a la razón, y lo mejor es que no exige renuncias.

En cuanto a precio, la CB1000GT se situará en torno a los 15.000 euros, una cifra que, vista su dotación tecnológica, rendimiento y nivel de acabados, la posiciona como la referencia del segmento sport-touring, tanto por equipamiento como por prestaciones. Eso sí, habrá que tener paciencia: su llegada a los concesionarios no se espera hasta junio de 2026. Pero te aseguramos que la espera valdrá la pena. Porque las marcas tradicionales se están poniendo las pilas con el creciente protagonismo de las firmas chinas y Honda con la CB1000 GT es un buen ejemplo.