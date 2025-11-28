BYD demuestra su fiabilidad a largo plazo con una garantía de 8 años para su bateria

Una de las pocas sombras que todavía planean sobre las marcas chinas de coches eléctricos es la duda sobre su fiabilidad a medio y largo plazo. Aunque muchos fabricantes ya han demostrado avances claros en tecnología y calidad, el escepticismo sigue ahí. Y BYD ha decidido atajarlo de raíz con una maniobra valiente: ampliar la garantía de su Blade Battery hasta los 8 años o 250.000 km, con un estado de salud mínimo garantizado del 70%. Una decisión que no solo refuerza la imagen de solidez de la compañía, sino que además tiene carácter retroactivo: todos los propietarios de un BYD con esta batería se beneficiarán automáticamente de la nueva cobertura.

BYD Atto 2 con motor DM-i / BYD

La marca quiere dejar claro que confía en su tecnología incluso más que muchos fabricantes europeos o japoneses, y está dispuesta a demostrarlo con hechos. En un mercado donde la confianza es clave para el comprador, esta medida supone un paso de gigante.

Blade Battery

La Blade Battery, que equipa a toda la gama de turismos de la marca, es una de las piedras angulares de su propuesta tecnológica. Fabricada con litio ferrofosfato (LFP), prescinde de materiales como el cobalto o el níquel, reduciendo el impacto ambiental y mejorando la durabilidad.

Su diseño en forma de cuchilla no es un capricho estético: permite que cada celda actúe como un travesaño estructural del vehículo, aportando rigidez, reduciendo el volumen ocupado y mejorando la seguridad pasiva. En conjunto, esta arquitectura permite una mayor eficiencia en la disposición del espacio y una densidad energética notable, con ventajas claras en autonomía y carga.

Blade Battery / BYD

La batería ha superado con nota pruebas extremas como el nail penetration test, sometimientos térmicos de más de 300 ºC, sobrecargas del 260%, inmersión en agua salada, caídas o aplastamientos. Ninguna de estas condiciones ha provocado incendios ni explosiones, algo que refuerza su posición como una de las más seguras del sector.

BYD asegura que su Blade Battery está preparada para superar los 3.000 ciclos de carga y descarga, lo que equivale a una vida útil de 1,2 millones de kilómetros. Un dato difícil de igualar, y que justifica sobradamente la ampliación de la cobertura. También es destacable que esta garantía no se limita a las nuevas matriculaciones: cualquier cliente actual con un modelo BYD ya en circulación puede acogerse a ella sin necesidad de trámites.

A esto se suma una gama de garantías complementarias también generosa: 12 años sin límite de kilometraje contra la corrosión, 8 años o 150.000 km para el sistema de tracción y 6 años o 150.000 km de cobertura general del vehículo. Todo un paquete pensado para transmitir tranquilidad a largo plazo.

La Blade Battery es fruto de más de dos décadas de investigación interna en el campo de las baterías eléctricas, un área donde BYD fue pionera mucho antes de producir su primer coche. Fundada en 1995 como fabricante de baterías recargables, la firma ha evolucionado hasta convertirse en el mayor productor mundial de vehículos enchufables, con más de 14 millones de unidades vendidas. Ese control interno de toda la cadena de valor —desde las celdas hasta los chips semiconductores, pasando por motores eléctricos y sistemas de gestión— ha sido clave para alcanzar los actuales niveles de fiabilidad. A diferencia de otros fabricantes que dependen de proveedores externos, BYD desarrolla y fabrica internamente los elementos clave de sus vehículos.