Audi sigue apostando por el diésel con un nuevo V6 TDI más potente, limpio y electrificado

Audi es de las pocas marcas que siguen creyendo en el diésel, y prueba de ello es el lanzamiento de un nuevo motor V6 3.0 TDI para los Q5 y A6, que va un paso más allá tanto en eficiencia como en respuesta. Esta evolución del conocido bloque diésel de seis cilindros no solo alcanza los 299 CV y 580 Nm de par, sino que lo hace con una combinación inédita hasta ahora en la marca: un sistema híbrido ligero MHEV plus y un compresor eléctrico que elimina el típico “lag” del turbo y mejora el rendimiento desde el primer giro del motor.

Audi A6 con motor diésel V6 3.0 TDI / Audi

La tecnología MHEV no es nueva, pero en este caso Audi la lleva un paso más allá. Bajo la denominación MHEV plus, este sistema añade una batería de fosfato de hierro y litio, un alternador de arranque por correa (BAS) y un generador de propulsión eléctrica (PTG) que trabajan en conjunto para reducir el consumo, las emisiones y, de paso, mejorar la conducción diaria.

El funcionamiento es sencillo, pero efectivo. El BAS arranca el motor y alimenta la batería, mientras que el PTG actúa como apoyo eléctrico en determinadas situaciones: al maniobrar, rodar a velocidad constante o incluso durante breves momentos de conducción eléctrica en ciudad. Pero donde realmente se nota es al arrancar o adelantar: en esos momentos, el PTG añade hasta 24 CV y 230 Nm de par, reduciendo el esfuerzo del motor térmico y aumentando la respuesta. Además, durante la frenada puede recuperar hasta 25 kW de energía para recargar la batería.

El segundo gran protagonista es el nuevo compresor eléctrico, una solución que ya hemos visto en modelos deportivos de la marca, pero que ahora se mejora tanto en funcionamiento como en cobertura. Este sistema actúa antes que el turbocompresor convencional para eliminar el retraso de respuesta, sobre todo a bajas revoluciones, y lo hace con una rapidez notable: alcanza hasta 90.000 rpm en solo 250 milisegundos, lo que supone un 40% más rápido que en anteriores versiones.

Nuevo motor diésel V6 3.0 TDI / Audi

Gracias a esta doble sobrealimentación, el nuevo V6 responde de forma más inmediata desde parado y durante toda la aceleración, con un comportamiento que se acerca más a lo que uno esperaría de un motor eléctrico que de un diésel tradicional. El par motor se entrega de forma lineal y continua, sin tirones, y la presión de sobrealimentación máxima de 3,6 bares se alcanza prácticamente un segundo antes que en el modelo anterior.

Toda esta tecnología tiene también un impacto positivo en el consumo y las emisiones. Audi declara un gasto medio de entre 5,3 y 6,8 litros cada 100 km, dependiendo del modelo y la configuración. Y no solo eso: este motor está preparado para funcionar con combustible HVO 100, un diésel renovable a base de aceites vegetales hidrotratados que reduce las emisiones de CO₂ entre un 70% y un 95% respecto al gasóleo convencional.

Este tipo de combustible, que se puede usar puro o mezclado con diésel fósil en cualquier proporción, ya se emplea de serie en los coches nuevos que salen de las fábricas de Audi en Alemania. Una medida que refuerza el compromiso de la marca con una movilidad más sostenible, incluso dentro de sus motores de combustión.

Audi Q5 y Audi A6 con el motor V6 TDI / Audi

A nivel técnico, el motor se identifica como EA897evo4 y forma parte de la última generación de propulsores diésel de alto rendimiento del grupo. Su aplicación en los Audi Q5 y A6 con tracción quattro permitirá ofrecer versiones con más empuje, menor consumo y un comportamiento más refinado en cualquier situación.

En España, el nuevo Audi A6 V6 TDI parte de 82.270 euros, mientras que en el caso del Q5 el precio base es de 82.600 euros. Ambas versiones estarán disponibles en los concesionarios a partir del 4 de diciembre.