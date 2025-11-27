Multas
¿No llevas estos documentos en el coche? Cuidado poque te podrían poner una buena multa
Estos elementos son obligatorios y debes llevarlos en tu vehículo, porque si no, te pueden sancionar
Rubén Burillo
Cuando estamos al volante de cualquier vehículo, debemos estar atentos a todo y extremar precauciones. Además, nunca sabes cuando te pueden parar los agentes para revisar el vehículo o la documentación. Por esto, debes tener cuidado y llevar estos documentos en el coche cuando circules con él.
Existen documentos obligatorios que debes llevar en el vehículo, ya que te pueden poner una buena multa si tienes un accidente o si la policía te para y no los llevas.
El permiso de circulación
El permiso de circulación es el documento oficial que acredita la titularidad de un vehículo y autoriza su circulación legal. En él podemos ver distintos datos del vehículo, como la fecha de matriculación, las características o el número de identificación. Además, este permiso de circulación lo puedes llevar tanto en formato físico como digital.
Si un agente te pide el permiso de circulación y no lo llevas encima, ni tampoco lo llevas en formato digital, te multarán con 10 euros. Si el vehículo no está autorizado para circular (no tiene permiso válido), la sanción puede llegar a 500 euros.
Tarjeta de la ITV
Como su propio nombre indica, es el documento que te dan cuando pasas satisfactoriamente la Inspección Técnica de tu Vehículo. Si no tienes la ITV en regla, te pueden sancionar con 200 (ITV desfavorable) o 500 euros (ITV negativa), dependiendo del caso.
Si pasas la ITV, pero no llevas la pegatina que lo acredita, te multarán con hasta 100 euros. En los casos más extremos, si manipulas la pegatina de la ITV, el conductor implicado se enfrentaría a una sanción económica de entre 6.000 y 12.000 euros y a una pena de prisión de tres a seis meses.
Pegatina de emisiones
Actualmente existen 4 distintos diferentes: 0, Eco, C y B. La pegatina medioambiental hay que pegarla en el inferior derecho del parabrisas delantero, por el interior del vehículo. Si no llevas pegada este distintivo, la sanción es de hasta 200 euros (100 euros con pronto pago), aunque puede variar según la normativa local.
Carnet de conducir
Este documento lo puedes llevar tanto en formato físico como digital. El carnet de conducir siempre lo tienes que llevar contigo. Si no lo llevas te pueden multar hasta con 100 euros.
Si tu carnet de conducir tiene datos incorrectos o no actualizados te sancionarán con 80 euros, y si está caducado te multarán con 200 euros. Conducir sin un permiso válido (por ejemplo, con el carnet retirado o suspendido) puede tener consecuencias más graves: prisión de 3 a 6 meses, multas de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.
- Treball detecta 79 trabajadores turcos 'sin papeles' en las obras del Camp Nou e impone una multa de 1 millón de euros
- Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
- Ábalos denuncia a Atresmedia y alerta a la DGT por un presunto estacionamiento ilegal
- David, dueño de un negocio de máquinas expendedoras: “Se necesita una inversión inicial de 14.000 euros”
- Marta Gracia, usuaria del bus de Barcelona: 'Viajar en transporte público requiere un mínimo de civismo y atención
- Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
- Rebelión en los institutos-escuela catalanes contra la orden de hacer clase todas las tardes
- El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios un 2,5% este año y abonarlo en una 'super paga' de Navidad