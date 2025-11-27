La producción de vehículos cae un 5,4% hasta octubre en España

La producción de vehículos en España cae un 5,4% hasta el mes de octubre, con 1.913.122 vehículos producidos en 2025. Esto supone la pérdida de cerca de 110.000 unidades de enero a octubre de este mismo año respecto al mismo periodo de 2024, según los datos publicados por Anfac, Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.

El mes de octubre registra un descenso del 7,4% con respecto al mismo mes de 2024, con 211.072 unidades producidas. En este sentido, la fabricación de vehículos mantiene la tendencia a la baja que arrastra en los últimos meses. Como consecuencia, la patronal prevé que, al cierre de este año, España no alcance los 2,3 millones de vehículos producidos, situándose en cifras inferiores a las de 2024.

Fábrica de vehículos / Getty Images

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones atribuye estos resultados al “resultado de la adaptación de las cadenas de producción para albergar nuevos modelos, así como la falta de impulso de la demanda europea”. José López-Tafall, director general de ANFAC afirma: “Los trabajos en marcha en algunas plantas y la débil demanda en los principales mercados europeos están afectando a nuestra producción, por segundo año consecutivo. Nos preocupa esta atonía de la demanda porque significa menor actividad, y podría incidir negativamente en el empleo”.

Las exportaciones también bajan

Si hablamos de las exportaciones, octubre registró un descenso generalizado de los vehículos enviados fuera de España, con 178.582 unidades, un 10,9% menos que octubre del año anterior. En el total del año, se han exportado 1.639.680 unidades, un 8,9% menos que durante el mismo periodo de 2024.

Europa representó el 91,8% de las exportaciones este mes, lo que supone una reducción de 2,3 puntos en su cuota con respecto a octubre del año pasado. Por otro lado, mercados como América o Asia aumentan ligeramente su cuota, hasta llegar al 3,1% y 1,9%, respectivamente.

Fábrica de vehículos / Getty Images

Los turismos bajan, pero los vehículos alternativos suben

Si nos fijamos en la tipología del vehículo, se fabricaron 165.739 turismos, lo que supone un 9,4% menos que octubre del año anterior. Por su parte, los comerciales e industriales registraron un leve aumento, con un 0,9% con respecto al mismo mes que el año anterior con 45.333 vehículos.

En cuanto a la producción de vehículos por fuente de energía, los vehículos alternativos (gas natural, híbridos convencionales, híbridos enchufables y eléctricos) sumaron un total de 84.153 vehículos, un incremento del 21,4% y el 39,9% de la producción total en octubre.

En los diez meses de 2025, se acumula un total de 733.679 unidades, lo que supone un aumento del 42,1% con respecto al mismo periodo del año anterior y una cuota del 38,4% de la producción total. Con respecto a los vehículos electrificados, España produjo 16.831 unidades, un 8,5% menos que octubre de 2024. Sin embargo, en el acumulado anual se observa un crecimiento del 5,4%, con 189.415 unidades producidas. Esto representa un 9,9% de la fabricación total.