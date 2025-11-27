Nuevo Renault Clio 2026: irreconocible e irresistible

Cuando una marca vende 17 millones de unidades de un modelo en cinco generaciones, lo más fácil sería no tocar demasiado. Pero Renault ha hecho justo lo contrario con el nuevo Clio 2026: lo ha rediseñado por completo redefiniendo su estilo, lo ha hecho más grande, ha enfatizado su conducción y ha subido el listón tecnológico, acercando prácticamente al segmento C.

Estuvimos en Lisboa para conocerlo de cerca y conducirlo, y en persona lo primero que llama la atención es su impactante presencia. El Clio de sexta generación tiene algo que hace girar cabezas. El nuevo frontal, más afilado, la firma lumínica diurna en forma de rombo y unas proporciones más robustas dan como resultado un coche que parece más grande y deportivo.

Zaga del Renault Clio 2026 / Edgar Vivó

Renault ha alargado ligeramente la carrocería (+67 mm), pero sobre todo ha modificado voladizos y vías para ganar empaque. Ahora mide 4,12 metros de largo, con vías delanteras 39 mm más anchas, lo que se traduce en una pisada más firme. En las versiones Esprit Alpine, el conjunto estético se remata con detalles como las llantas de 18 pulgadas, pasos de rueda en negro brillante o motivos azules en su calandra delantera.

El interior ha dado un salto importante. No solo por calidades, con materiales agradables al tacto y remates muy cuidados, sino por tecnología: la doble pantalla OpenR en forma de V, con pantallas de más de 10 pulgadas desde el acabado de acceso, centraliza funciones y aporta esa sensación de coche de un segmento superior. El sistema OpenR Link con Google integrado es el mismo que hemos visto en modelos como el Austral o el Rafale, y funciona con fluidez, mapas actualizados y comandos por voz muy naturales. De hecho, Renault anunció que en 2026 llegará Google Gemini, una evolución hacia la inteligencia artificial conversacional que promete un salto en usabilidad.

Interior del Renault Clio 2026 / Renault

El puesto de conducción es más bajo y envolvente que antes, algo que se agradece si buscas sensaciones un poco más deportivas. La consola central gana espacio con nuevos huecos portaobjetos, tomas USB-C, cargador inalámbrico y hasta un enchufe de 12 V en la parte trasera. En general, todo transmite más empaque y solidez que en el modelo anterior, además de un estilo más moderno y sofisticado.

El maletero, por su parte, mejora en accesibilidad gracias a una boca de carga más baja y ofrece hasta 391 litros en función del motor. No es el más grande del segmento, pero sí resulta muy aprovechable.

Primeras impresiones al volante del Clio 2026

En la presentación probamos la versión full hybrid E-Tech de 160 CV, la más prestacional de la gama. El sistema híbrido, que combina un motor 1.8 de gasolina y dos motores eléctricos, está gestionado por una caja multimodo sin embrague, y ofrece un rendimiento sorprendente para su categoría. Lo mejor de este conjunto propulsor es, sin duda, es su eficiencia: Renault homologa 3,9 l/100 km y nosotros, sin hacer conducción eficiente, nos quedamos algo por encima de los 4 l/100 km.

Prueba del Renault Clio 2026 / Renault

En cuanto a dinamismo, el nuevo Clio sorprende por su firmeza de chasis, la calidad de rodadura y una dirección precisa que transmite bien lo que ocurre bajo las ruedas. En tramos virados, el coche reacciona con agilidad y te deja la sensación de que podría con más potencia. De hecho, en la rueda de prensa nos dejaron caer que está sobre la mesa una futura versión RS.

La posición de conducción más baja y la mejora en el reparto de pesos se notan en curva. La suspensión mantiene el confort, pero filtra muy bien los movimientos bruscos. Y el nuevo modo Smart, que alterna automáticamente entre Eco, Confort y Sport según tu estilo de conducción, acierta casi siempre.

Renault Clio 2026 / Edgar Vivó

¿Lo mejorable? El aislamiento acústico en la parte frontal del habitáculo, que deja pasar demasiado ruido del motor en aceleraciones intensas. No es molesto en uso normal, pero se percibe en ciertos momentos.

Gama, motores y tecnología

La gama arranca con el nuevo motor TCe de 115 CV, un tricilíndrico 1.2 con ciclo Atkinson e inyección directa, disponible con cambio manual o automático EDC. Esta versión ya ofrece buenas prestaciones (0-100 km/h en 10,1 s) y consumos ajustados: unos 5 l/100 km según ciclo mixto.

Interior del Renault Clio 2026 / Renault

Por encima, el E-Tech full hybrid de 160 CV destaca por su eficiencia y respuesta (8,3 s en el 0-100 km/h). Más adelante se sumará una versión Eco-G de 120 CV alimentada por gasolina y GLP, que promete autonomía de hasta 1.450 km gracias a su depósito de 50 litros.

En cuanto a ayudas a la conducción, el Clio puede montar hasta 29 sistemas ADAS, incluyendo regulador de velocidad adaptativo inteligente, asistente de centrado de carril, frenada de emergencia marcha atrás o el sistema My Safety Switch para guardar tus preferencias. Y si te gusta el confort, no faltan extras como asientos calefactables, cámaras 360º o sistema de sonido Harman Kardon de 410 W.

Precios del Renault Clio 2026

La gama arranca en 18.900 euros para el Clio TCe 115 en acabado Evolution, mientras que el full hybrid E-Tech de 160 CV parte desde 23.269 euros con el mismo acabado. Por encima, se ofrecen los acabados Techno y Esprit Alpine, este último con una dotación de serie muy completa y un precio de 27.687 euros.

Uno de los puntos más interesantes es la financiación que ofrece Renault: 109 euros al mes durante 36 meses con entrada de 8.907 euros y una última cuota de 14.169 euros, incluyendo tres años de mantenimiento.