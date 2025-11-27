Esta es la nueva estafa que pone en alerta a la DGT

En la actualidad hay que tener mucho cuidado con las estafas. Hoy en día utilizamos el móvil para realizar prácticamente cualquier trámite o gestión de manera telemática. Esto puede ser peligroso, ya que la DGT avisa de una nueva forma de timo.

¿Cómo puedo saber si tengo una multa de tráfico pendiente?

Para no caer en la trampa, debes saber que la Dirección General de Tráfico tiene 4 formas para avisar de que tienes una multa. Además, todas las notificaciones de sanciones se publican a través del TESTRA (Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico de la DGT) y se dan por comunicadas aunque no lleguen a tu domicilio. Estos son los 4 procedimientos para saber si tienes una multa de tráfico:

A través del TRESTRA : Si introduces en los cuadros de búsqueda la matrícula de búsqueda y tu DNI en este sitio web de la DGT, puedes consultar las multas. Pinchando donde pone ‘acceso al servicio sin certificado’. En la web del TRESTRA, podrás acceder a las notificaciones de procedimientos sancionadores de la DGT, servicios de tráfico de Cataluña y País Vasco y de más de 900 ayuntamientos.

A través del correo electrónico o un SMS del DEV : Si te das de alta en la Dirección Electrónica Vial (DEV), un servicio voluntario y gratuito para todos los ciudadanos, puedes recibir en tu correo o en mensaje SMS cualquier notificación de multas, comunicaciones de la DGT y otras administraciones con competencias sancionadoras en materia de tráfico. El DEV sustituye la dirección de tu domicilio por una de correo electrónico, por lo que si te das de alta recibirás las notificaciones en papel.

A través de la app miDGT : Con esta aplicación de la Dirección General de Tráfico que se puso a disposición de los conductores en marzo de 2020, puedes consultar tu carnet de conducir, el permiso de circulación, y hay un apartado que se llama 'mis multas'. Aquí puedes consultar las que tengas pendiente e incluso pagarlas.

De forma presencial: Puedes enterarte de si te han puesto una multa de la DGT en cualquier oficina de Tráfico. Para esto tendrás que pedir cita previa llamando al 060, a través de la web de la DGT o en la aplicación miDGT.

Policía poniendo una multa / Getty Images

¿Cómo puedo pagar una multa?

Si te han impuesto una sanción por la Dirección General de Tráfico, tienes que saber que hay varias maneras para pagarla. Si saldas la multa 20 días naturales desde la notificación, tienes el descuento del 50% (pago voluntario). Si la pagas del día 21 al 45, tienes que dar el importe completo (sin descuento), y a partir del día 46, pueden iniciar el proceso de apremio con recargos e incluso embargo. Así es cómo puedes pagar una multa de la DGT:

Pago online desde la sede de la DGT: En la página web de la DGT, tienes que seleccionar ‘Pagar multa’. Aquí introduces el número de expediente que viene en la notificación, y pagas con tarjeta de debido o crédito. Además no necesitas el certificado digital.

En la página web de la DGT, tienes que seleccionar ‘Pagar multa’. Aquí introduces el número de expediente que viene en la notificación, y pagas con tarjeta de debido o crédito. Además no necesitas el certificado digital. Pago por teléfono (060): Debes llamar al 060, que es el número de atención de la DGT. Podrás pagar la multa con tarjeta siguiendo las instrucciones del operador o del sistema automático.

Debes llamar al 060, que es el número de atención de la DGT. Podrás pagar la multa con tarjeta siguiendo las instrucciones del operador o del sistema automático. Pago en entidades bancarias: También puedes saldar la multa en una oficina de un banco colaborador con la DGT, como puede ser el Santander, BBVA, Caixabank… Llevas la carta de la multa y la identificación del número de expediente. Cuando pagas la infracción, acuérdate de guardar el justificante.

También puedes saldar la multa en una oficina de un banco colaborador con la DGT, como puede ser el Santander, BBVA, Caixabank… Llevas la carta de la multa y la identificación del número de expediente. Cuando pagas la infracción, acuérdate de guardar el justificante. Pago en oficinas de Tráfico: En cualquier Jefatura de Tráfico, puedes pagar presencialmente la multa, pero tienes que tener cita previa. Para ello entra en la DGT y pide cita para pagar la sanción.

Página web de la DGT para pagar las multas / DGT

La DGT avisa: Cuidado con esta nueva estafa

La Dirección General de Tráfico pide poner mucha atención si te llega una supuesta sanción por correo electrónico o SMS, ya que se tratará de un caso de phishing (una estafa online para conseguir tus datos o tu dinero).

La mejor recomendación que da la DGT es que evites abrir estos correos o mensajes, y por supuesto no pinches en el link, ni rellenes o des ningún dato personal.