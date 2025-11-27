Kia España profundiza en su acción humanitaria 'Drops for Life' en Marruecos

Una gota de agua en la inmensidad del océano es algo irrisorio. Una gota de agua en la inmensidad del desierto es la vida. Por segundo año consecutivo, Kia Iberia, ha puesto en marcha su acción humanitaria 'Dorps for Life', una iniciativa con la que pretende concienciar de la inmensa necesidad social para ayudar a las zonas más desfavorecidas para proporcionar soluciones que garanticen una mejor calidad de vida, una vida que pasa por la posibilidad de disponer del acceso (universal) al agua.

Kia 'Drops for Life' / Xavier Pérez

En esta ocasión, la acción se desarrolló en Merdani, ubicada la zona de Meknès-Tafilalet, cerca de Erg Chebbi en Merzouga. La iniciativa de Kia en España supone un pequeño avance, un pequeño gesto que contribuye a que los pueblos y las tribus nómadas puedan simplificar su acceso al agua, tanto para las personas como para el ganado.

Kia 'Drops for Life' / Xavier Pérez

El programa 'Drops for Life' consiste en la progresiva electrificación de pozos ya existentes para mejorar la vida de las personas en una de las zonas más áridas del planeta. La escasez de agua se suma la creciente dificultad para acceder a él. De ahí el nacimiento de esta idea.

Electrificar los pozos

Eduardo Divar, director general de Kia Iberia, impulsor de la iniciativa, explica que "los escasos pozos distribuidos por este territorio han ido bajando su nivel de agua de forma apreciable a lo largo de los últimos treinta años, provocando problemas de accesibilidad, sobre todo entre la población nómada de este desierto, considerado la puerta occidental del Sahara. Esta carencia de agua potable no solo provoca problemas de salud, sino que también limita el desarrollo de la agricultura y la ganadería en la zona, afectando a los recursos de las familias".

Para Kia en España esta acción supone "hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible promulgados por la ONU en 2017. El ODS número 17 señala que todo el mundo tiene derecho al acceso al agua potable. Hay muchas zonas aquí en la que los pozos no cuentan con las condiciones idóneas para facilitar ese acceso al agua. Sustituimos ese esfuerzo por una acción más sencilla"

Kia 'Drops for Life' / Xavier Pérez

Con el trabajo de esta iniciativa sobre los pozos se mitiga, en parte, una problemática ancestral. Con 'Drops for Life', Kia electrifica la extracción de agua de los pozos que presentan mayor dificultad. El pasado año lo hicieron en la localidad de Fezzou, cerca de la frontera con Argelia, y este año en Merdani. "Colocamos un sistema electrificado que se basa en una bomba hidráulica que se alimenta con la energía procedente de placas solares", comentan desde Kia.

Kia 'Drops for Life' / Xavier Pérez

Cada pozo tiene entre seis y ocho placas con una tensión de 550 W, que produce la energía necesaria de 0,5 kW de potencia necesaria para mover el motor e impulsar el agua hasta la boca del pozo. Por un lado sale agua para el abrevadero de los animales, camellos y cabras principalmente, mientras que por el otro sale agua por un caño que permite llenar las garrafas.

"Antes tenían que levantar el agua con el cubo, con unos siete litros (siete kilos) cada uno en cada extracción, a pulso. Ahora les basta con apretar un botón para hacer algo que a nosotros nos parece tan sencillo como abrir un grifo y que salga agua", explica Divar. Está previsto que con cada pozo electrificado por 'Drops for Life' se puedan suministrar un millón de litros al año. "Cada pozo da una cobertura a una población grande, unas 15.000 o 20.000 personas y a unos 40.000 animales", afirma el director general de Kia Iberia.

Kia 'Drops for Life' / Xavier Pérez

En la acción es este año, se ha trabajado no solo en la electrificación del pozo, sino que también se ha excavado más profundidad para conseguir un mayor caudal de agua. De cara a 2026, desde Kia Iberia, confían en poder electrificar un nuevo pozo y así ir ampliando la iniciativa para las instalaciones más complejas de de mayor dificultad para la extracción de agua en la zona.

¿Un eléctrico en el desierto?

Para la acción que se ha llevado a cabo este año, Kia ha desplazado hasta Marruecos tres unidades de su buque insignia, el Kia EV9, y un Sorento híbrido. La presencia de un modelo 100% eléctrico podría entrañar algunas dudas en una zona remota como el Sahara, pero nada de eso. Ni por su peso elevado ni por la posibilidad de recargar. Como jurados de The Car Of The Year pudimos poner a prueba al EV9 en unas condiciones poco comunes para él.

Kia 'Drops for Life' / Xavier Pérez

La recarga no supuso un inconveniente, ni en el desierto. Los responsables de la caravana solidaria pudieron cargar cada día los tres vehículos sin problemas. De camino a Merdani, desde Errachidia, los vehículos circularon por las pistas de la zona de Erfoud y Rissani, acariciando el inolvidable Erg Chebbi. Con 385 CV de potencia y tracción 4x4 (eso sí, con neumáticos especiales para la arena), los Kia EV9 ofrecieron un rendimiento excelente.

Kia 'Drops for Life' / Xavier Pérez

El Kia EV9 está basado en la plataforma E-GMP, lo que le confiere un sinfín de posibilidades. Cuenta con dos motores eléctricos de 141 kW cada uno (283 kW o 385 CV), y están situados uno en cada eje. Ofrece una velocidad máxima de 200 Km/h, con un par motor de 350 Nm, y haciendo el 0 a 100 Km/h en tan solo 5,3 segundos. Con todas estas características, ofrece una autonomía de 505 kilómetros.