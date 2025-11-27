Kia EV3: finalista del Premio Coche del Año de los Lectores

El Kia EV3 se ha consolidado como uno de los candidatos más fuertes del Premio Coche del Año de los Lectores 2026, y su presencia en la última fase del galardón de Prensa Ibérica tiene mucho sentido. Este modelo traslada a un formato compacto muchas de las soluciones vistas en el EV9, pero con un planteamiento más accesible y orientado al gran público. Su combinación de diseño, autonomía y funciones avanzadas le ha valido un lugar entre los seis finalistas.

Kia EV3 / Kia

Kia ha construido un eléctrico que busca ser global: práctico en el día a día, eficiente en trayectos largos y cargado de tecnología útil. No es solo un SUV que quiere destacar por su imagen; también lo hace por su capacidad para cubrir las necesidades de usuarios que buscan un eléctrico sin renunciar a autonomía, espacio y conectividad.

El EV3 se reconoce a simple vista. Su diseño anguloso, los trazos rectos y la silueta vertical siguen el nuevo lenguaje estético de la marca, derivado de sus SUV eléctricos de mayor tamaño. La carrocería compacta facilita su uso urbano, pero su presencia visual, con pasos de rueda marcados y una zaga muy característica, lo sitúa como una alternativa más aspiracional dentro del segmento. Esa capacidad de destacar por diseño es uno de los factores que suelen valorar los lectores cuando votan en este premio.

Kia EV3 / kia

Uno de los argumentos más potentes del Kia EV3 es su autonomía. La versión Long Range homologa 600 kilómetros WLTP, una cifra que lo sitúa entre los SUV eléctricos compactos con mayor alcance del mercado. Para muchos usuarios, este dato es clave: permite realizar viajes largos con menos dependencias de carga y posiciona al EV3 como un eléctrico realmente versátil.

La carga también está muy bien resuelta. Con carga rápida en corriente continua, puede pasar del 10 al 80% en unos 31 minutos. La tecnología V2L permite utilizar la batería del coche para alimentar dispositivos o incluso cargar otro vehículo, un valor añadido que Kia ha extendido a toda su familia eléctrica.

El EV3 incorpora funciones avanzadas que se suelen ver en segmentos superiores. Destaca el i-Pedal 3.0, que permite conducir prácticamente con un solo pedal ajustando la regeneración de energía según las condiciones del tráfico. La regeneración inteligente también actúa de forma automática para maximizar el alcance.

Interior del Kia EV3 / Kia

En materia de conectividad, la interfaz es moderna, rápida y compatible con todos los sistemas actuales. El diseño interior apuesta por la limpieza visual y el uso eficiente del espacio, creando un habitáculo cómodo, bien iluminado y orientado al conductor.

El habitáculo del Kia EV3 está planteado para viajar con comodidad. La plataforma eléctrica permite mayor espacio longitudinal y un suelo más plano, lo que mejora tanto la posición de conducción como la habitabilidad en la segunda fila. Los materiales y acabados mantienen el estándar actual de la marca, con una atención especial al diseño y a la ergonomía.

El maletero también ofrece una capacidad generosa para un SUV compacto eléctrico, lo que refuerza su carácter familiar.

La candidatura del Kia EV3 se apoya en tres pilares claros:

Una autonomía de hasta 600 km y carga rápida que lo sitúan como una referencia en su categoría.

Un diseño anguloso, distintivo y coherente con la nueva identidad de la marca.

Un interior espacioso, tecnológico y bien resuelto, que combina funcionalidad y confort.

El Kia EV3 es, sin duda, uno de los finalistas más completos de esta edición y un firme candidato al título.