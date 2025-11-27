El impacto de las Zonas de Bajas Emisiones afectan a la mitad de los españoles

A raíz de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de mayo de 2021, se implementaron las Zonas de Bajas Emisiones en España. Según los datos de la encuesta de Boosters News, casi la mitad de la población española, un 45,5%, reside o se desplaza habitualmente a una ZBE con restricciones de acceso, circulación y estacionamiento para los vehículos más contaminantes.

Las Zonas de Bajas Emisiones van a pasar a ser un elemento fundamental en España, ya que, a partir del 1 de enero de 2026, concluye la prórroga del gobierno para que las ciudades con más de 50.000 habitantes y todas las islas españolas cuenten con una de estas áreas delimitadas. A esto se suman otras iniciativas como la del Ayuntamiento de Madrid, que extenderá su Zona de Bajas Emisiones por toda la capital, y no podrán pasar los vehículos sin etiqueta medioambiental de la DGT.

Cartel de Zona de Bajas Emisiones / Ferran Nadeu / EPC

Las ZBE impactan en los ciudadanos

Según revela el último estudio del Observatorio Cetelem, esta presión sobre las Zonas de Bajas Emisiones se nota en las intenciones de compra de vehículos. Las ZBE han convertido a la etiqueta medioambiental en un factor clave en la compra de un coche. Según este estudio, 8 de cada 10 españoles (un 78,2% en el caso de un coche nuevo, y un 76% para un coche usado) sabe qué etiqueta quiere para su coche, y en función de eso elegirá la marca y el modelo.

Por otro lado, dejar de usar el vehículo privado se convierte en tendencia. Un 46,3% de los españoles se ha planteado dejar de usar su vehículo privado para desplazarse al trabajo, destacando las personas con edades entre los 45 y 49 años, con un 54% de menciones. Las alternativas más valoradas son el transporte público (34,8%), la bicicleta (ya sea privada o de alquiler público, con un 26,2%) e ir caminando (14,4%).

Cartel ZBE en Madrid / Europa Press

Solo una de cada tres ciudades españolas ha implementado las ZBE

Los principales objetivos de las Zonas de Bajas Emisiones son mejorar la calidad del aire y la salud pública, mitigar el cambio climático reduciendo los gases de efecto invernadero, y promover una movilidad sostenible fomentando el uso del transporte público, bicicleta y vehículos con etiqueta 0 en las ciudades. Si no sigues las normas de las ZBE te pueden multar con 200 euros (100 por pronto pago), ya que se considera una infracción grave.

La realidad de las ZBE en nuestro país es que aproximadamente el 37% de los municipios que están legalmente obligados a ello lo han implementado, anunciado o comenzado a realizar pruebas en estas zonas. Uno de los principales problemas, y el más importante, por el que solo 56 de los 145 municipios han puesto en funcionamiento la ZBE, es la tardanza y el agotamiento de los fondos del Plan Moves.

En el caso de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco, se agotaron los fondos públicos disponibles.