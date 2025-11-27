Hyundai Inster: finalista del Premio Coche del Año de los Lectores

El Hyundai Inster se ha convertido en uno de los candidatos más llamativos del Premio Coche del Año de los Lectores 2026. Su presencia en la última fase del galardón de Prensa Ibérica responde a una idea clara: es un eléctrico urbano que no renuncia ni a la autonomía, ni al espacio, ni a la conectividad. En un mercado dominado por los SUV y los compactos electrificados, Hyundai ha apostado por un coche pequeño, práctico y ágil, pensado para el uso diario y adaptado a un entorno urbano que exige eficiencia y tecnología.

Hyundai Inster / Frederick Unflath

El Inster representa la visión de Hyundai sobre cómo debe ser el coche eléctrico de acceso: compacto, funcional y con un equipamiento que rivaliza con modelos de segmentos superiores. Su estética en píxeles, su plataforma bien aprovechada y su apuesta por la modularidad interior son elementos clave para entender su candidatura en esta edición.

Uno de los grandes valores del Hyundai Inster es su capacidad para diferenciarse dentro del segmento A eléctrico. Su diseño combina formas cuadradas, proporciones ajustadas y el característico lenguaje visual de la marca basado en gráficos de píxeles.

Hyundai Inster / Frederick Unflath

Ese diseño compacto —3,83 metros de longitud— responde a un objetivo claro: ser práctico en ciudad, fácil de aparcar y manejable en espacios reducidos, sin renunciar a un habitáculo sorprendentemente amplio para su tamaño.

El habitáculo del Hyundai Inster ha sido diseñado con una prioridad clara: la versatilidad. Pese a su tamaño exterior, el espacio interior destaca por su buen aprovechamiento. Los asientos delanteros de banqueta corrida pueden abatirse totalmente, la segunda fila se puede desplazar longitudinalmente, lo que permite adaptar el coche a diferentes usos del día a día.

Interior del Hyundai Inster / Frederick Unflath

La doble pantalla —instrumentación digital y sistema multimedia— aporta un aspecto tecnológico sin caer en excesos. La interfaz es sencilla, rápida y bien organizada, algo clave en un coche urbano donde la ergonomía tiene gran importancia.

Hasta 355 km de autonomía

El Inster puede equipar dos capacidades de batería: 42 kWh o 49 kWh, con una autonomía que llega hasta los 355 km WLTP. Es una cifra notable para un coche de su tamaño, que lo coloca como uno de los urbanos eléctricos con mayor alcance real del mercado. Además, la carga rápida permite pasar del 10% al 80% en unos 30 minutos cuando se utiliza un cargador de corriente continua de 120 kW. No es solo un urbano eficiente: es un eléctrico que permite moverse tanto por ciudad como por carretera con absoluta solvencia.

Banqueta delantera corrida en el Hyundai Inster / Frederick Unflath

El Inster incorpora a su vez funciones V2L internas y externas, lo que permite alimentar dispositivos o pequeños electrodomésticos directamente desde la batería del coche. Es un detalle práctico, muy alineado con el tipo de usuario que Hyundai busca para este modelo.

La candidatura del Hyundai Inster se apoya en tres pilares claros:

Un diseño compacto, distintivo y perfectamente adaptado a la movilidad urbana actual.

Una autonomía de hasta 355 km WLTP y la opción de carga rápida, que lo sitúan entre los urbanos eléctricos más completos.

Un interior grande, versátil, tecnológico y bien aprovechado para responder tanto a necesidades de carga como de habitabilidad.

Este Hyundai no solo aporta eficiencia y tecnología: es una propuesta coherente en un segmento que ganará protagonismo en los próximos años, y eso lo convierte en un finalista con peso propio.