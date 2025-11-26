Toyota echa leña al fuego en el mercado de los eléctricos con su nuevo bZ4X

Toyota ha salido de su negociado, los híbridos convencionales, para acelerar en la carrera de los eléctricos. Durante años, el bZ4X fue el único eléctrico del catálogo hasta que hace unas semanas se sumara la versión libre de emisiones del CH-R+.

El Toyota bZ4X fue el primer eléctrico de la marca nipona en salir a la venta en España en 2022 y, ahora, llega su nueva versión, que estrena una batería de 73,1 kWh (brutos) con una nueva estructura que permite alojar más celdas. El resultado es una mejor gestión de la energía, una mayor capacidad y rapidez de carga y, por supuesto, más autonomía.

Dos motores, dos autonomías

El nuevo Toyota bZ4X consigue hasta los 569 kilómetros de autonomía y, por la prueba de estos días, parece que son bastante reales. Eso sí, este máximo lo confiere el motor de tracción delantera con llantas de 18 pulgadas. Como bien sabrá el lector, las autonomías de los coches eléctricos dependen de numerosos factores que interactúan entre sí.

Toyota bZ4X / Toyota

Y es que el nuevo Toyota bZ4X está disponible en España con dos motorizaciones y esta batería. Una, esa primera de tracción delantera, que entrega el equivalente a 224 CV. La segunda, más potente, es tracción integral gracias a dos motores colocados en cada eje que suman 343 CV de potencia. En esta, la autonomía llega a los 468 kilómetros con llantas de 20 pulgadas.

De 0 a 80 en media hora

Respecto a lo que la velocidad de carga ocupa, la nueva batería del bZ4X admite hasta 150 kW de potencia, por lo que el tiempo de una recarga del 10 al 80% se queda en media hora contada. Es cierto que para muchos este tiempo se hará largo, pero está en el rango óptimo de la media del mercado. Para los que puedan recargar el coche en casa, con un enchufe de 11 kW (el 4x4 acepta 22 kW) el tiempo de una carga completa es de seis horas y media.

Toyota bZ4X / Toyota

Obviamente, esta nueva batería incluye opciones como el preacondicionamiento de cara a las cargas rápidas y promete una degradación inferior al 10% en los primeros diez años o 160.000 kilómetros. Por supuesto, esto habrá que verlo, pero los estándares de calidad de Toyota no suelen defraudar.

Más todocamino

La dinámica de conducción del nuevo Toyota bZ4X empieza desde la propia plataforma eTNGA de la marca (sobre esta se construye también el CH-R+), que es más rígida y permite un mejor movimiento gracias al centro de gravedad más bajo. Igualmente, esta nueva versión goza de protecciones laterales extra para la batería. No obstante, el diseño exterior apenas cambia salvo en pequeños detalles que favorecen la aerodinámica, firma lumínica frontal actualizada y un nuevo spoiler trasero.

Toyota bZ4X. / Toyota

Su distancia entre ejes es mayor que la del CH-R+: 2850 milímetros. Esto se traduce en un mayor espacio en las plazas traseras, pero también en su estabilidad a la hora de rodar en vías de alta capacidad. No obstante, Toyota no ha querido dejar de lado las capacidades off-road del nuevo bZ4X, por lo que ha ejecutado mejoras en la suspensión para un mejor comportamiento en terrenos más irregulares.

El resultado es un coche que da satisfacción conducir. En esta prueba solo hemos llevado la versión de tracción integral, en la que destaca la potencia extra y el buen comportamiento en curva gracias a la gestión de la potencia entre los dos motores eléctricos. La suspensión hace los viajes cómodos, pero no es excesivamente blanda, y la respuesta de la dirección es buena. Disfruta de un X-Mode específico para los terrenos fuera del asfalto diseñado en conjunto con Subaru.

Interior actualizado

Toyota bZ4X / Toyota

El nuevo bZ4X también estrena interior, que es sobrio, pero bien rematado y con mezlca de materiales blandos y algún que otro plástico duro decorativo. El salpicadero ahora se organiza en horizontal, desaparece la guantera y hay una nueva pantalla de 14 pulgadas. El sistema de infoentretenimiento y la aplicación de Toyota incluyen funcionalidades específicas para los EV y, además, por primera vez aparece en el cuadro de instrumentos la salud de la batería, al más puro estilo iPhone. El maletero tiene 452 litros de capacidad.

Toyota bZ4X / Toyota

La gama del bZ4X es sencilla y responde a las necesidades que Toyota ha percibido por parte de sus clientes. Solo va a haber dos modelos, el de 224 CV con tracción delantera y el de 343 CV con tracción integral, ambos dos con una única opción de batería. Los precios son 39.500 y 47.500 euros, respectivamente (sin ayudas) y las entregas empezarán a hacerse de cara a febrero.