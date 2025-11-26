Salones
Retromóvil Madrid 2025: la feria del automóvil vuelve con fuerza y muchas actividades
La feria del vehículo clásico y de colección se celebrará del viernes 28 al domingo 30 de noviembre en el Ifema con muchas sorpresas
Rubén Burillo
La feria decana de la capital de España en el sector del vehículo clásico y de colección vuelve a Ifema del viernes 28 al domingo 30 de noviembre. Retromóvil Madrid 2025 será el punto de encuentro de los amantes del motor, con muchas sorpresas y actividades.
Esta edición será la XXII (22º) del Salón Internacional del Vehículo de Época, Clásico y Colección. Retromóvil Madrid contará con más de 16.000 metros cuadrados de exposición, en los que habrá, entre otros atractivos, un parking de vehículos clásicos, un espacio dedicado a los Porsche Transaxle, un homenaje a Ebro, y la celebración de la primera subasta presencial de vehículos clásicos en España.
Las actividades del Retromóvil Madrid 2025
La feria del vehículo clásico y de colección de Madrid es una de las grandes citas del motor en Europa. Retromóvil Madrid 2025 contará con estas actividades:
- Retromóvil Madrid 2025 estrenará una subasta presencial con más de 100 vehículos clásicos. Los horarios de las subastan serán el viernes 28 y el sábado 29 de noviembre a las 17:00.
- Ebro estará presente en el Retromóvil Madrid 2025, enseñando su pasado y su presente, ya que se exhibirá un camión clásico restaurado, junto a uno de sus nuevos SUV.
- Renault España recordará el pasado, presente y futuro de la marca, con su Renault 4 clásico junto al nuevo 4 E-Tech, además del Renault 5 con el 5 E-Tech.
- En esta edición, DS Automobiles celebrará su 70º aniversario, mostrando modelos históricos como el DS 19 y el DS 21, junto al actual DS Nº8.
- BMW M Club España celebrará los 40 años del M3 con un stand dedicado de manera exclusiva a su legado, pasando del E30 Cabrio, al E36 GT, hasta llegar al G80 actual.
- Porsche Club España vuelve a Retromóvil Madrid para recordar los Porsche Transaxle, aquellos deportivos de motor delantero que marcaron los años 70, 80 y 90 con su carácter innovador y su espíritu deportivo. Además, podremos ver modelos como el 924, 928, 944 y 968, auténticos iconos de Porsche.
- Un parking donde se darán cita cientos de vehículos clásicos.
- Diecast Zone: un espacio de 1.000 metros cuadrados dedicado íntegramente al universo de las maquetas a escala de automóviles y motocicletas.
- Un espacio denominado Club Station, para que todos los clubes de aficionados puedan promocionar su actividad y captar nuevos socios.
- Además, en Retromóvil Madrid 2025 habrá presentaciones, debates, ponencias, lanzamientos de nuevos modelos y productos.
Horarios y precios de Retromóvil Madrid 2025
La feria decana del vehículo clásico y de colección se celebrará los días 28, 29 y 30 de noviembre en el Recinto Ferial de Ifema (Madrid). Los horarios y los precios serán:
- Viernes 28: de 10:00 h. a 20:00 h.
- Sábado 29: de 10:00 h. a 21:00 h.
- Domingo 30: de 10:00h. a 15:00 h.
Entradas:
- General: 15,00 € (disponible online y en la taquilla durante el evento).
- General – Legado María de Villota: 16,00 € (donativo de 1 € para el Legado María de Villota).
- Niños hasta 8 años: entrada gratuita.
