Retromóvil Madrid 2025: la feria del automóvil vuelve con fuerza y muchas actividades

La feria decana de la capital de España en el sector del vehículo clásico y de colección vuelve a Ifema del viernes 28 al domingo 30 de noviembre. Retromóvil Madrid 2025 será el punto de encuentro de los amantes del motor, con muchas sorpresas y actividades.

Esta edición será la XXII (22º) del Salón Internacional del Vehículo de Época, Clásico y Colección. Retromóvil Madrid contará con más de 16.000 metros cuadrados de exposición, en los que habrá, entre otros atractivos, un parking de vehículos clásicos, un espacio dedicado a los Porsche Transaxle, un homenaje a Ebro, y la celebración de la primera subasta presencial de vehículos clásicos en España.

Cartel Retromóvil Madrid 2025 / Eventos Motor

Las actividades del Retromóvil Madrid 2025

La feria del vehículo clásico y de colección de Madrid es una de las grandes citas del motor en Europa. Retromóvil Madrid 2025 contará con estas actividades:

Retromóvil Madrid 2025 estrenará una subasta presencial con más de 100 vehículos clásicos. Los horarios de las subastan serán el viernes 28 y el sábado 29 de noviembre a las 17:00.

Renault España recordará el pasado, presente y futuro de la marca, con su Renault 4 clásico junto al nuevo 4 E-Tech, además del Renault 5 con el 5 E-Tech.

En esta edición, DS Automobiles celebrará su 70º aniversario, mostrando modelos históricos como el DS 19 y el DS 21, junto al actual DS Nº8.

BMW M Club España celebrará los 40 años del M3 con un stand dedicado de manera exclusiva a su legado, pasando del E30 Cabrio, al E36 GT, hasta llegar al G80 actual.

Porsche Club España vuelve a Retromóvil Madrid para recordar los Porsche Transaxle, aquellos deportivos de motor delantero que marcaron los años 70, 80 y 90 con su carácter innovador y su espíritu deportivo. Además, podremos ver modelos como el 924, 928, 944 y 968, auténticos iconos de Porsche.

Diecast Zone: un espacio de 1.000 metros cuadrados dedicado íntegramente al universo de las maquetas a escala de automóviles y motocicletas.

Además, en Retromóvil Madrid 2025 habrá presentaciones, debates, ponencias, lanzamientos de nuevos modelos y productos.

Vehículos históricos en el Retromóvil Madrid / Eventos Motor

Horarios y precios de Retromóvil Madrid 2025

La feria decana del vehículo clásico y de colección se celebrará los días 28, 29 y 30 de noviembre en el Recinto Ferial de Ifema (Madrid). Los horarios y los precios serán:

Viernes 28: de 10:00 h. a 20:00 h.

Sábado 29: de 10:00 h. a 21:00 h.

Domingo 30: de 10:00h. a 15:00 h.

Entradas: