¿Sabes lo que tienes que hacer si los frenos de tu vehículo fallan?

Los frenos son una de las partes más importantes del vehículo. Este sistema de seguridad activa te permite reducir la velocidad o detener por completo un vehículo de manera segura, y que no tengas o provoques un accidente de tráfico. Si los frenos fallan, ¿sabes cómo debes actuar ante esta situación?

Según los datos de AECA-ITV (Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos), en 2024, los frenos fueron la cuarta causa de defectos graves detectados por las estaciones de ITV en España, representando el 11,4 % del total. El sistema de frenado de los vehículos es un elemento indispensable para poder circular con seguridad. ¿Sabes qué hacer si fallan?

Estas son las pistas que te alertan de posibles fallos

Los frenos deben ser revisados por un profesional para asegurar su correcto funcionamiento. Se recomienda comprobar el sistema de frenado dos veces al año, sobre todo si conduces con frecuencia por la ciudad, donde el uso es mayor. Normalmente, las pastillas necesitan sustituirse entre los 30.000 y 45.000 kilómetros, mientras que los discos pueden durar hasta los 120.000, dependiendo del tipo de conducción.

Mantener los frenos en óptimas condiciones es muy importante para ti y para los demás usuarios de la vía, porque garantizan una frenada segura y reducen el riesgo de accidentes. En algunas ocasiones, los frenos empiezan a funcionar algo raro, antes de que fallen por completo. Estas son las pistas que te alertan de posibles fallos en los frenos:

Si se detecta que el freno está más duro y hay que hacer más fuerza sobre él o frena menos que antes, puede deberse a un fallo en el servofreno (amplificador de freno que multiplica la fuerza aplicada al pedal, deteniendo el vehículo con menos esfuerzo). Este tipo de avería suele producirse tras un largo periodo de inactividad, un calor excesivo o algún fallo en la bomba.

Si al pisar el pedal del freno, notamos que está muy blando, es posible que el nivel del líquido de frenos haya bajado más de la cuenta o que haya entrado algo de aire en el circuito. Tampoco es bueno que este líquido tenga mucha humedad, algo que detectan en el taller con un dispositivo especial.

Es aconsejable revisar cada cierto tiempo (cada dos o tres meses) que el líquido de frenos está en un nivel adecuado. Además, cuando vamos al taller para que revisen nuestro vehículo, suelen vigilar que las pastillas no estén desgastadas o que los discos se encuentren en buen estado.

Mecánico revisando los frenos de un coche / Getty Images

¿Sabes qué hacer si los frenos fallan?

Como hemos dicho, el sistema de frenado es muy importante para el correcto funcionamiento del vehículo y para evitar posibles accidentes de tráfico. Los frenos pueden fallar, y si alguna vez te ocurre, las consecuencias pueden ser graves.

Si los frenos te fallan, lo primero es mantener la calma. Avisa a los demás usuarios de la vía encendiendo los ‘warning’ e incluso tocando el claxon. Además, es muy importante no apagar el motor, porque dejaría de funcionar la servodirección y accionar el volante sería más duro y complicado. Si el pedal no responde, pruebe a bombearlo repetidamente para intentar recuperar presión, por si se tratara de un fallo puntual de la bomba.

Si esto no funciona, y en caso de que el sistema esté completamente inoperativo, puede recurrir al freno de mano de forma progresiva, evitando tirones bruscos y siempre que este sea de tipo mecánico. Si es eléctrico, como lo tienen muchos vehículos modernos, a partir de una determinada velocidad no entra en funcionamiento.

Pisar el pedal del freno / DGT

También se recomienda introducir una marcha inferior en la caja de cambios si es manual, y si es automática utilizar el modo secuencial del vehículo para aprovechar el freno motor. Este modo permite bajar marchas a través de la propia palanca o de unas levas dispuestas tras el volante, sin necesidad de pisar ningún embrague, ya que estos coches automáticos no disponen de ello.

Lo más importante es no poner en riesgo a otros usuarios, ya sean conductores o peatones. Por ello, se debe buscar una manera segura de salir de la carretera o acercarse al arcén. Si el problema ocurre en ciudad, antes de perder el control del vehículo y provocar un accidente o un atropello, puedes considerar un pequeño roce contra una valla, el bordillo de la acera o cualquier otro elemento cercano. Esto es preferible a un atropello o una colisión con otro vehículo.

Una vez detenido, el vehículo debe ser remolcado a un taller, ya que bajo ninguna circunstancia se debe continuar la marcha, ni siquiera a baja velocidad, con un sistema de frenos averiado.