Probamos el Audi Q2 cerca de su despedida

El Audi Q2 irrumpió en el mercado hace cuatro años postulándose como un vehículo lleno de carácter, gracias a su diseño progresivo, dimensiones compactas y un gran placer de conducción. Ahora, Audi afronta la recta final en la vida de este modelo, que era la versión de entrada a su gama SUV.

En esta revisión, nos centramos en una de las versiones más atractivas y potentes disponibles: el Audi Q2 35 TDI quattro S Tronic con el paquete de acabado S line, un compacto que promete una experiencia de conducción deportiva sin renunciar a la eficiencia y la tecnología de vanguardia.

Un SUV robusto

El Audi Q2 se presenta como un SUV de apariencia robusta y deportiva. Aunque mantiene sus dimensiones de 1,79 metros de anchura y 1,54 metros de altura, su longitud ha crecido 17 milímetros, alcanzando ahora los 4,21 metros.

Audi Q2 / R.R.

El frontal luce la parrilla Singleframe octogonal con motivos poligonales, que se ha reducido ligeramente en altura para ofrecer una mayor sensación de anchura. Además, las superficies bajo los faros emergen de una forma más llamativa.

Interior S line

El interior del Audi Q2 es un habitáculo espacioso diseñado para cinco pasajeros, con fácil acceso y una posición de asiento elevada. El diseño interior refleja las líneas tensas de la carrocería. La capacidad del maletero es generosa, ofreciendo 405 litros, que se amplían a 1.050 litros al plegar los respaldos traseros. No obstante, en las versiones con tracción quattro, como nuestro 35 TDI, esta cifra se reduce en 50 litros.

El acabado interior S line se distingue por incluir los asientos deportivos de serie. La tapicería de estos asientos deportivos, que llevan logotipos S en relieve en el respaldo, puede ser una combinación de símil cuero/textil, cuero, o una combinación de cuero y el nuevo material de microfibra Dinamica.

Audi Q2 / R.R.

Dinamica es un reemplazo de la Alcantara, con una apariencia y tacto similares, pero compuesto principalmente de poliéster reciclado obtenido de botellas de PET y tejidos, lo que subraya el compromiso de Audi con la sostenibilidad. El interior S line también incluye costuras en contraste en gris y negro, pedales y reposapiés de aluminio, y umbrales de las puertas delanteras retroiluminados con emblemas S. Además, el paquete de iluminación ambiente plus es una opción muy atractiva que permite elegir entre diez colores para la tira que adorna el salpicadero y la consola central.

A nivel tecnológico, el Q2 puede equipar el Audi virtual cockpit de 31,2 cm (12,3 pulgadas) y el sistema de infoentretenimiento más completo, el MMI Navegación plus, que se maneja a través del mando giratorio MMI touch o por control de voz con reconocimiento de lenguaje natural. Este sistema incluye servicios Audi connect como navegación con Google e información online del tráfico.

Motor diésel

El corazón de esta versión es el motor diésel 35 TDI quattro S tronic. Este motor de 2.0 litros entrega una potencia de150 cv y un par máximo de 360 NM. Cumple con la normativa de emisiones Euro 6 AP.

Audi Q2 / R.R.

El motor está asociado a la transmisión S tronic de siete velocidades y la tracción integral quattro. El embrague multidisco del sistema quattro es de nueva generación, más ligero y eficiente, capaz de transferir el par motor a las ruedas traseras según sea necesario. En términos de rendimiento, ofrece unas prestaciones similares a las del 1.5 TFSI.

Además, el equipamiento S line también incluye el sistema de conducción dinámica Audi drive select, que permite al conductor configurar la respuesta de elementos clave en cinco perfiles: auto, efficiency, comfort, dynamic, e individual. Opcionalmente, el paquete dynamic plus añade la suspensión con control de amortiguación, que ofrece una amplia gama de posibilidades, desde un tarado deportivo hasta unos ajustes más relajados y confortables.

En carretera no falla, y después de rodar durante una semana con él, la opción de hacerse con uno en esta descontinuación del modelo es una opción muy a tener en cuenta, ya que los precios pueden ser muy atractivos.