El precio de la ITV para los coches puede ser más de un 200% más caro según la estación

La ITV es un trámite que todos los vehículos, cada uno a su tiempo, tienen que pasar. Cuando ya toca acudir a las estaciones anualmente, es un gasto que conviene tener en cuenta dentro del cómputo global de mantener un coche.

También es importante saber que los precios por pasar la ITV no son los mismos ni para todos los motores ni en todos los centros de inspección.

De hecho, según las últimas informaciones publicadas por Facua, hay diferencias de hasta un 215,3% en las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos obligatoria para los turismos con motor de gasolina. En el caso de los diésel, de un 91,5%.

Y, en general en toda España, la subida de precios de la ITV este 2025 ha sido de un 1,7%.

El País Vasco es el territorio con el precio de ITV más alto tanto para los turismos diésel, 56,01 euros, como para los de gasolina, 53,63 euros. Por otro lado, la de Madrid es la comunidad donde es más caro pasar la ITV de las motocicletas, con un 39,82 euros.

Dónde es más barata la ITV

El precio medio de la ITV en las diecisiete comunidades autónomas en la actualidad es de 38,25 euros para los turismos de gasolina y de 45,09 euros para los equipados con motor diésel.

Las provincias más económicas para pasar la ITV de un coche de gasolina son Mallorca, con 17,01 euros, Andalucía (29,10 y 39,34 euros) y Extremadura (29,25 euros en los centros de gestión pública).

Para los coches diésel, las tarifas más bajas están en Extremadura (29,25 euros), las Islas Baleares (tanto Mallorca como Menorca, 30,92 euros) y Andalucía (34,21 euros y 44,44 euros según la cilindrada).

Pasar la ITV de una moto cuesta, de media, 23,29 euros y las diferencias de precio pueden llegar a ser de un exorbitado 290,1%.

La comunidad de Madrid es donde más cuesta pasar la ITV de una moto, por 39,82 euros; mientras que en el extremo opuesto se coloca Mallorca, con un precio de 10,21 euros por ITV.