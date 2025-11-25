Probamos el KGM Torres HEV, la versión híbrida del SUV coreano capaz de alcanzar hasta 1.280 km de autonomía

KGM ha iniciado la comercialización de una versión híbrida del Torres, su representante en el competido segmento SUV-D. El primer híbrido de KGM destaca por su eficiencia, gracias a su tecnología Dual-Tech formada por un sistema de doble motor eléctrico y transmisión e-DHT. Y, por supuesto, disfruta de la etiqueta ECO de la DGT.

El sistema híbrido paralelo Dual Tech del Torres HEV ensayado por Neomotor equipa un propulsor de gasolina turbo 1.5 con potencia de 110 CV. Por su parte, el conjunto e-DHT integra un motor térmico, dos eléctricos, la transmisión, unidades de control y una batería con capacidad de 1,83 kWh.

Un motor eléctrico de 177 CV tiene la misión de impulsar el vehículo y, trabajando en conjunto con el motor térmico, genera una potencia máxima combinada de 204 CV. Por su parte, el segundo motor eléctrico se encarga de generar electricidad para cargar la batería.

El KGM Torres HEV / .

Eléctrico hasta 100 km/h

Este sistema híbrido en paralelo autorrecargable permite que el propulsor térmico y el eléctrico puedan funcionar juntos para impulsar el vehículo y puede alcanzar hasta un 94% de utilización eléctrica en conducción urbana, además de su utilización a velocidades de hasta 100 km/h. Dispone de nueve modos híbridos diferentes que se activan automáticamente en tiempo real.

En función de cada necesidad o preferencia, el conductor del Torres HEV puede escoger entre tres modos de conducción. El vehículo arranca en modo Comfort, encargado de equilibrar de forma automática el rendimiento con la economía de consumo. El modo Eco permite maximizar el ahorro de combustible y, finalmente, el modo Sport se encarga de proporcionar el máximo rendimiento.

El KGM Torres HEV / .

El SUV coreano cuenta también con sistema de frenado regenerativo, que el conductor puede ajustar en tres niveles mediante unas levas situadas tras el volante. Además, cuenta con Frenado Regenerativo Inteligente, que adapta la intensidad de frenado de forma automática.

Consumos reales contenidos

El Torres HEV tiene un consumo homologado WLTP de 5,86 l/100 km, un registro que permite superar los 1.200 km de autonomía. Durante el ensayado realizado por Neomotor, los consumos medios reales se situaron entre 7 y 8 litros a los 100 km/h, cifras más que destacadas en un vehículo de su volumen y peso.

El comportamiento del Torres HEV responde bien a cualquier exigencia. A pesar de ser un SUV de filosofía familiar, su agilidad en carreteras secundarias es buena, apoyada en una dirección bastante precisa y en un equipo de frenos potente. Adicionalmente, sus 180 mm de altura libre pueden permitir ciertas licencias a la hora de abandonar el asfalto.

KGM Torres HEV / .

Interior espacioso y de calidad

El nuevo Torres HEV se distingue por el emblema “Hybrid” ubicado en la parte trasera del vehículo. Tiene una longitud de 4,70 m, anchura de 1,89 m, altura de 1,72 m y batalla de 2,68 m. Estas dimensiones permiten disfrutar de excelentes cotas de habitabilidad y cinco espaciosas plazas, con buena distancia entre filas de asientos y altura interior hasta el techo.

El espacio de maletero es otro valor añadido para este versátil y práctico automóvil de KGM, con capacidad de 839 litros hasta el techo, ampliables a un máximo de 1.662 litros abatiendo la segunda fila de asientos.

Motor del KGM Torres HEV / .

Los materiales del interior empleados por la firma coreana ofrecen, en líneas generales, una calidad más que aceptable y en el salpicadero destaca la presencia de dos pantallas de 12,3 pulgadas, brillantes y con buena capacidad de respuesta.

Los asientos están rematados en cuero natural, con ajuste de ocho posiciones en el caso del conductor y soporte lumbar de dos. Ofrece soluciones prácticas y, entre los asientos delanteros, se ubica una consola flotante con cargador inalámbrico, portavasos y compartimento de almacenamiento.

La segunda fila de asientos cuenta con puertos de carga USB tipo C y sus asientos se pueden reclinar hasta 32,5 grados. El confort se beneficia también del uso de materiales insonorizantes y aislantes en zonas clave de transmisión de ruido.

El interior del KGM Torres HEV / .

El Torres HEV equipa múltiples tecnologías de seguridad como siete airbags, asistente inteligente de velocidad, advertencias de salida de carril y de fatiga, sistema de frenada en colisiones múltiples, advertencia de tráfico de trasero cruzado y de ángulo muerto, asistente de colisión en ángulo muerto, frenado automático de emergencia, salida segura del vehículo, advertencia de arranque del vehículo delantero, advertencia de distancia de seguridad, etc.

Disponible desde 31.500 euros, la gama del Torres HEV consta de dos versiones, Trend y Life. Adicionalmente, si se recurre a la financiación, existe un descuento adicional de 2.700 euros. La unidad ensayada por Neomotor, correspondiente a la terminación Life, tiene un precio de partida de 34.000 euros. Una tarifa muy interesante, teniendo en cuenta su equipamiento.