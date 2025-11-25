Novedad
El Porsche 911 GT3 baja casi tres segundos su tiempo en Nürburgring gracias al Kit Manthey
El nuevo Kit Manthey eleva las prestaciones del 911 GT3 con hasta 540 kg de carga aerodinámica y suspensión ajustable
El Porsche 911 GT3 es uno de los coches más utilizados por los entusiastas para rodar en circuito. Pero ahora, con el nuevo Kit Manthey, la firma alemana da una vuelta de tuerca. Este paquete opcional mejora la aerodinámica, la suspensión y la eficacia: en Nürburgring, el GT3 con Kit Manthey ha recortado casi tres segundos al tiempo de la versión anterior, firmando una vuelta en 6:52,981 minutos.
El desarrollo se ha realizado en conjunto entre el centro de I+D de Porsche en Weissach y los ingenieros de Manthey Racing en Meuspath, especialistas en sacar lo mejor de cada 911 en condiciones extremas. El resultado es un conjunto de mejoras muy centradas en el uso en trackdays, pero sin perder la homologación ni la garantía del modelo base.
Uno de los puntos más relevantes del nuevo kit es la optimización aerodinámica. Aunque el 911 GT3 ya destaca por su carga de serie, las modificaciones permiten alcanzar cifras mucho más elevadas. En configuración de circuito (no homologada para carretera), el GT3 genera hasta 540 kg de carga a 285 km/h. En configuración de calle, la cifra se queda en 355 kg, igualmente destacable.
Para lograrlo, se ha rediseñado todo el suelo del coche como un elemento aerodinámico continuo. Los deflectores inferiores se han alargado hasta 1,50 metros, el spoiler delantero crece 12 mm y se incorporan flaps laterales y un nuevo difusor trasero en CFRP con aletas más largas. El icónico alerón tipo cuello de cisne también crece en anchura y añade un flap Gurney, mejorando el flujo del aire. Completan el conjunto los aerodiscs traseros de carbono, que reducen resistencia y afinan aún más el paso del aire.
Suspensión ajustable y frenos preparados para uso intenso
En el apartado de chasis, Porsche y Manthey han desarrollado una nueva configuración específica para circuito. Los amortiguadores son regulables en cuatro niveles tanto en compresión como en extensión, y pueden ajustarse sin herramientas. Los muelles, ligeramente más rígidos en el eje delantero, se han adaptado para trabajar con la mayor carga aerodinámica que genera el kit, mejorando la estabilidad y la confianza al límite.
También se ofrecen llantas forjadas opcionales de 20 y 21 pulgadas que reducen 6 kg respecto a las de serie. Están disponibles en tres acabados: plata brillante, neodimio y negro satinado. En cuanto a la frenada, el kit incluye de serie conductos con recubrimiento de acero para mejorar la precisión del pedal. Además, se pueden añadir pastillas de competición específicas si el coche equipa frenos cerámicos (PCCB).
Más personalización
Más allá del rendimiento, el Kit Manthey también ofrece una serie de accesorios opcionales pensados para reforzar el carácter del 911 GT3. Entre ellos, encontramos umbrales de puerta en carbono con logotipo iluminado, proyectores LED con el emblema Manthey y la opción de añadir el logotipo en las puertas. También están disponibles salidas de aire delanteras y entradas traseras en CFRP, así como argollas de remolque para circuito en rojo, negro o amarillo.
Todo ello pensado para los clientes que buscan algo más que prestaciones: una estética diferenciadora y orientada claramente al mundo de la competición.
El Kit Manthey para el Porsche 911 GT3 (992.2) llegará a los Centros Porsche a partir de marzo de 2026, y mantiene intacta la garantía de fábrica del coche, lo que lo convierte en una opción interesante para quienes buscan afinar aún más un deportivo que ya roza la perfección.
- David, dueño de un negocio de máquinas expendedoras: “Se necesita una inversión inicial de 14.000 euros”
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios un 2,5% este año y abonarlo en una 'super paga' de Navidad
- Encuesta CEO: El PSC baja, ERC se coloca segunda y Aliança Catalana empata con Junts en la tercera plaza
- Ábalos denuncia a Atresmedia y alerta a la DGT por un presunto estacionamiento ilegal
- Este será el futuro de las pensiones en 2045 y 2070 según el economista Manuel Álvarez: 'Entra la generación del 'baby boom' y el enfoque a 20 años es insuficiente
- Manifestación en Barcelona para exigir que la comisaría de Via Laietana se convierta en un centro de memoria histórica
- Buques británicos y de la OTAN vigilan a dos buques de guerra rusos en el canal de la Mancha