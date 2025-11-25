El Porsche 911 GT3 baja casi tres segundos su tiempo en Nürburgring gracias al Kit Manthey

El Porsche 911 GT3 es uno de los coches más utilizados por los entusiastas para rodar en circuito. Pero ahora, con el nuevo Kit Manthey, la firma alemana da una vuelta de tuerca. Este paquete opcional mejora la aerodinámica, la suspensión y la eficacia: en Nürburgring, el GT3 con Kit Manthey ha recortado casi tres segundos al tiempo de la versión anterior, firmando una vuelta en 6:52,981 minutos.

Porsche GT3 con el Kit Mantlhey / Porsche

El desarrollo se ha realizado en conjunto entre el centro de I+D de Porsche en Weissach y los ingenieros de Manthey Racing en Meuspath, especialistas en sacar lo mejor de cada 911 en condiciones extremas. El resultado es un conjunto de mejoras muy centradas en el uso en trackdays, pero sin perder la homologación ni la garantía del modelo base.

Uno de los puntos más relevantes del nuevo kit es la optimización aerodinámica. Aunque el 911 GT3 ya destaca por su carga de serie, las modificaciones permiten alcanzar cifras mucho más elevadas. En configuración de circuito (no homologada para carretera), el GT3 genera hasta 540 kg de carga a 285 km/h. En configuración de calle, la cifra se queda en 355 kg, igualmente destacable.

Para lograrlo, se ha rediseñado todo el suelo del coche como un elemento aerodinámico continuo. Los deflectores inferiores se han alargado hasta 1,50 metros, el spoiler delantero crece 12 mm y se incorporan flaps laterales y un nuevo difusor trasero en CFRP con aletas más largas. El icónico alerón tipo cuello de cisne también crece en anchura y añade un flap Gurney, mejorando el flujo del aire. Completan el conjunto los aerodiscs traseros de carbono, que reducen resistencia y afinan aún más el paso del aire.

Suspensión ajustable y frenos preparados para uso intenso

En el apartado de chasis, Porsche y Manthey han desarrollado una nueva configuración específica para circuito. Los amortiguadores son regulables en cuatro niveles tanto en compresión como en extensión, y pueden ajustarse sin herramientas. Los muelles, ligeramente más rígidos en el eje delantero, se han adaptado para trabajar con la mayor carga aerodinámica que genera el kit, mejorando la estabilidad y la confianza al límite.

También se ofrecen llantas forjadas opcionales de 20 y 21 pulgadas que reducen 6 kg respecto a las de serie. Están disponibles en tres acabados: plata brillante, neodimio y negro satinado. En cuanto a la frenada, el kit incluye de serie conductos con recubrimiento de acero para mejorar la precisión del pedal. Además, se pueden añadir pastillas de competición específicas si el coche equipa frenos cerámicos (PCCB).

Más personalización

Más allá del rendimiento, el Kit Manthey también ofrece una serie de accesorios opcionales pensados para reforzar el carácter del 911 GT3. Entre ellos, encontramos umbrales de puerta en carbono con logotipo iluminado, proyectores LED con el emblema Manthey y la opción de añadir el logotipo en las puertas. También están disponibles salidas de aire delanteras y entradas traseras en CFRP, así como argollas de remolque para circuito en rojo, negro o amarillo.

Todo ello pensado para los clientes que buscan algo más que prestaciones: una estética diferenciadora y orientada claramente al mundo de la competición.

El Kit Manthey para el Porsche 911 GT3 (992.2) llegará a los Centros Porsche a partir de marzo de 2026, y mantiene intacta la garantía de fábrica del coche, lo que lo convierte en una opción interesante para quienes buscan afinar aún más un deportivo que ya roza la perfección.