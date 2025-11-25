Ya hay precio en España para el nuevo BMW iX3 (y no se va de lo que se podría esperar)

La Neue Klasse es la plataforma eléctrica del grupo BMW, que da inicio a una nueva era de la marca en la movilidad sin emisiones.

El primer coche en producirse con esta plataforma es el BMW iX3, un SUV de gran tamaño que también estrena nuevas mejoras en la dinámica de conducción y la seguridad.

Y el primer BMW iX3 en llegar al mercado español va a ser el 50 xDrive. Tiene tracción integral inteligente ya que sus dos motors eléctricos están colocados en el eje trasero y en el delantera, respectivamente. Entrega en total 469 CV de potencia y un par Máximo de 645 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y alcanza una velocidad (limitada, eso sí) de 210 kilómetros por hora.

300 km en 10 minutos

La arquitectura eléctrica es de 800 V y trabaja en conjunto con una nueva generación de la batería Gen6, con una nueva estructura de las celdas cilíndricas, que le permiten cargan hasta a 400 kW. En solo 10 minutos, el BMW iX3 consigue recuperar hasta 350 kilómetros de autonomía (siempre que haya un punto de recarga con la potencia adecuada disponible). La autonomía total declarada por BMW, en ciclo WLTP, es de 850 kilómetros de autonomía.

Nuevo BMW iX3 / BMW

Con esas cifras y esta plataforma, BMW quiere revolucionar el mundo de la movilidad eléctrica y superar las barreras que, desde el inicio, han marcado tanto la autonomía como los tiempos de recarga.

Un precio dentro de lo esperado

Obviamente, el nuevo BMW iX3 en tanto que BMW y en tanto que eléctrico no iba a ser barato. El precio del iX3 50 xDrive empieza, en España, a partir de los 69.900 euros. Esta cifra, no obstante, no lo aleja de sus competidores y no se hace especiamente costosa, teniendo en cuenta el segmento, el tamaño y la tecnología de este nuevo BMW.

Este nuevo modelo de BMW, con el que la marca bávara inicia su nuevo recorrido eléctrico, llegará el próximo mes de marzo a toda la red de concesionarios.