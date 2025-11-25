Las motos tampoco se libran del paso del tiempo y triunfan en el mercado de segunda mano

No hay vehículo en España que se libre del paso del tiempo. Si el parque automovilístico en general tiende a cumplir años por cada ejercicio que pasa, el sector de las dos ruedas no es mucho mejor.

Así lo avisa Carfax después de presentar los datos de su último informe tras haber revisado más de tres millones y medio de informes de vehículo. Más de cuatro de cada diez motocicletas y vehículos ligeros tiene más de 15 años.

No obstante, solo el 8% de las motos y vehículos ligeros en España presentan algunos de los considerados riesgos por Carfax. Es decir, 300.000 unidades. Estos peligros son inconsistencias de kilometraje, presentes en el 3% de los vehículos analizados (unas 110.000 unidades) y la procedencia de flotas de alquiler o motosharing, en un 2% del total (74.500 unidades).

12 años y 35.000 kilómetros

La edad media real del parque de las dos ruedas es de 12 años, una cifra que representa, según Carfax, un mercado dinámico: las motos cumplen años, pero también se compran nuevas. No hay que obviar la alta presencia de las motos en el mercado de ocasión: el 49% de los vehículos de dos ruedas ha tenido dos o más propietarios.

Respecto al kilometraje, los vehículos de dos ruedas acumulan una media unos 35.000 kilómetros. En el caso de las motos de importación esta cifra sube a los 41.000 kilómetros y respecto a las de flotas de alquiler, baja a los 31.000.

Barcelona a la cabeza

En España, la ciudad con más presencia de motocicletas y ciclomotores es Barcelona, con el 17% del total de unidades. Le sigue Madrid, con un 11%, y Málaga, que cuenta con el 5%.

Respecto a qué tipo de moto se compran los españoles, gana por goleada la gasolina. Solo un 1% de las motos analizadas por Carfax son eléctricas, aunque esta cifra quizás no refleje la realidad del mercado español en tanto que estudia los informes de vehículo que entran al mercado de segunda mano.